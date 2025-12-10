Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков - 10.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251210/chinovnikam-neobkhodimo-soblyudat-predelnuyu-akkuratnost---peskov-1072887510.html
Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков
Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков - 10.12.2025 Украина.ру
Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков
На фоне угроз со стороны киевского режима российским чиновникам следует проявлять осторожность. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
2025-12-10T10:26
2025-12-10T10:26
новости
россия
запад
кремль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
сво
чиновник
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/37/1019693748_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d2706464b6ae8f67ff2f3adbbf314202.jpg
Как сообщает RTVI, Песков предупредил, что вражеские спецслужбы продолжают свою работу."Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", — сказал Песков.Накануне пресс-секретарь российского лидера отреагировал на заявления западных чиновников, активно комментирующих планы расхищения собственности России на Западе. Песков заявил 9 декабря "Известиям", что такие действия без ответа не останутся."Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.Он также отметил, что Москва знает, как действовать в ситуации кражи российской собственности на Западе. По поручению президента России этим вопросом занимается правительство РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/37/1019693748_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_909efaa0806aaf5f157e60cdbabfa3ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, кремль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сво, чиновник, спецслужба
Новости, Россия, Запад, Кремль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, СВО, чиновник, спецслужба

Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков

10:26 10.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На фоне угроз со стороны киевского режима российским чиновникам следует проявлять осторожность. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
Как сообщает RTVI, Песков предупредил, что вражеские спецслужбы продолжают свою работу.
"Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь российского лидера отреагировал на заявления западных чиновников, активно комментирующих планы расхищения собственности России на Западе. Песков заявил 9 декабря "Известиям", что такие действия без ответа не останутся.
"Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.
Он также отметил, что Москва знает, как действовать в ситуации кражи российской собственности на Западе. По поручению президента России этим вопросом занимается правительство РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападКремльДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСВОчиновникспецслужба
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57РФ работает над миром на Украине, а не перемирием, сообщил Песков о заявлении Зеленского про энергетическое перемирие
11:53Политолог из Совета по международным отношениям в комментарии для Politico заявила, что растущее давление Дональда Трампа на Украину доказывает неэффективность длительной публичной лести со стороны европейских лидеров
11:44Добропольский выступ: ВС РФ закрыли "карман" восточнее Шахово
11:37Купянское направление: ВСУ пытаются атаковать с тыла
11:37Российские военные наступают на Харьковском направлении
11:33Лавров: Европа толкает киевский режим воевать "до последнего украинца", чтобы ограбить РФ
11:13ЕС планирует постоянно блокировать российские активы - Financial Times
11:00Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке. Главные новости к 11:00
10:48Агенты ГУР Минобороны Украины шпионили в России и пытались похитить ребёнка
10:39Украина: катастрофическая ошибка самооценки
10:27Первый замглавы администрации Снежного в ДНР задержан при получении взятки
10:26Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков
10:00Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабря
09:59ПВО РФ за два часа перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 декабря
09:50Армия России блокировала Мирноград
09:42Торговый центр "Баянгол" загорелся в Улан-Удэ
09:24Зеленский ездит в Европу за гарантиями личной безопасности - губернатор
09:15Хакеры создали интерактивную карту Украины с расположением заводов по производству беспилотников для ВСУ
08:56Армия России продолжает наступление на Рубцовском направлении
Лента новостейМолния