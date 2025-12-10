https://ukraina.ru/20251210/chinovnikam-neobkhodimo-soblyudat-predelnuyu-akkuratnost---peskov-1072887510.html

Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков

На фоне угроз со стороны киевского режима российским чиновникам следует проявлять осторожность. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

2025-12-10T10:26

Как сообщает RTVI, Песков предупредил, что вражеские спецслужбы продолжают свою работу."Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", — сказал Песков.Накануне пресс-секретарь российского лидера отреагировал на заявления западных чиновников, активно комментирующих планы расхищения собственности России на Западе. Песков заявил 9 декабря "Известиям", что такие действия без ответа не останутся."Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.Он также отметил, что Москва знает, как действовать в ситуации кражи российской собственности на Западе. По поручению президента России этим вопросом занимается правительство РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

