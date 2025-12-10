https://ukraina.ru/20251210/chinovnikam-neobkhodimo-soblyudat-predelnuyu-akkuratnost---peskov-1072887510.html
Чиновникам необходимо соблюдать предельную аккуратность - Песков
На фоне угроз со стороны киевского режима российским чиновникам следует проявлять осторожность. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
Как сообщает RTVI, Песков предупредил, что вражеские спецслужбы продолжают свою работу."Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", — сказал Песков.Накануне пресс-секретарь российского лидера отреагировал на заявления западных чиновников, активно комментирующих планы расхищения собственности России на Западе. Песков заявил 9 декабря "Известиям", что такие действия без ответа не останутся."Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.Он также отметил, что Москва знает, как действовать в ситуации кражи российской собственности на Западе. По поручению президента России этим вопросом занимается правительство РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабря
На фоне угроз со стороны киевского режима российским чиновникам следует проявлять осторожность. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
Как сообщает RTVI, Песков предупредил, что вражеские спецслужбы продолжают свою работу.
"Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь российского лидера отреагировал на заявления западных чиновников, активно комментирующих планы расхищения собственности России на Западе. Песков заявил 9 декабря "Известиям", что такие действия без ответа не останутся.
"Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.
Он также отметил, что Москва знает, как действовать в ситуации кражи российской собственности на Западе. По поручению президента России этим вопросом занимается правительство РФ.
