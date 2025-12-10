https://ukraina.ru/20251210/kurs-na-smeschenie-zelenskogo-provaly-vsu-strakhi-evropy-khronika-sobytiy-na-utro-10-dekabrya-1072884421.html

Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабря

США взяли курс на смещение Зеленского. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европа затягивает конфликт и при этом боится, что Трамп обвинит её и Киев в воспрепятствовании сделке по Украине

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у граждан должно быть такое право.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в США взяли курс на смещение Владимира Зеленского."Несомненно, что администрация Трампа взяла курс на смещение Зеленского, и они своего добьются с очень большой вероятностью. Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур. При приближении к возможным выборам они, конечно, начнут раскрутку своих претендентов", - считает Сальдо.При этом, по его мнению, самого Зеленского американцы хотят не допустить до возможных президентских выборов.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова президента США о выборах сигналом Зеленскому, что тот задержался у власти.Депутат подчеркнул, что нынешняя Украина превратилась в смесь бездуховности и тирании, становясь угрозой не только своим жителям, но и окружающему миру.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что у режима Зеленского пошел обратный отсчет дней."Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому "дни" на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место "узурпатора" – говорит о необходимости проведения выборов на Украине…Кажется, у "дней" режима Зеленского пошел обратный отсчет", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Слуцкий отметил, что на заявления Трампа о выборах Зеленский отвечает "почти по-пионерски", но пока он демонстрировал только готовность к терактам против мирного населения, геноциду, провокациям и саботажу инициатив американской стороны."Сегодня вечером укрофюрер грозился представить очередную "формулу мира", которая скорее будет алгоритмом продолжения войны. Однако Трамп вполне реально оценивает ситуацию. И в части состояния "демократии" на Украине, и в части отсутствия малейших перспектив у киевского режима победить Россию на поле боя. Зеленский и его европейская "группа поддержки" загнаны в цугцванг", - добавил политик.По словам Слуцкого, Киеву пора осознать реальность и перейти к стадии принятия.Сам Зеленский после слов Трампа заверил, что для проведения выборов готов изменить законодательство, на которое ранее ссылался, объясняя свое нежелание переизбираться."Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам. Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения", - указал он.Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.При этом украинцы стали открыто выступать против Зеленского в соцсетях, рассказала РИА Новости жительница Одессы."Люди уже даже не боятся против него выступать", - заверила она.Провалы ВСУУтром в среду воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Одессе, Днепропетровске и других городах.Наш телеграм-канал писал, что российские военные в ночь на среду ударами дронов "Герань" уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области в районе населенного пункта Ананьев.Командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан" признал, что на участке фронта в Сумской области Вооруженные силы Украины не жалеют личный состав. При ранениях эвакуируют только командиров."Эвакуируют в основном старших групп, личный состав, как правило, не эвакуируют", - рассказал комбат.В российских силовых структурах указали, что в Харьковской области командование отправляет штурмовиков 225 полка ВСУ на передовую без шлемов и бронежилетов, они гибнут.Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в телеграм-канале поделился мнением, что Северск в Донецкой народной республике (ДНР) скоро будет полностью освобожден российскими войсками."На фоне радостных сообщений в российских соцсетях о скором занятии всего Северска в стане противника по этому поводу нарастает легкая истерика, аналогичная той, которая была накануне падения Красноармейска (украинское название — Покровск)", — написал военный эксперт.Рожин также обратил внимание на заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая обвинила командование Вооруженных сил Украины в сокрытии правды об утрате очередного города в зоне боевых действий.В свою очередь киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka Online допустил обвал фронта и потерю еще трех областей к лету в случае отказа идти на уступки сейчас."К лету нас ждут серьезные проблемы, есть очень большой риск обвала на фронте со всеми вытекающими последствиями. И тогда, как знать, — да, сегодня мы не хотим вести речь о пяти областях, но дай Бог, чтобы к ним не добавилось еще три", — посетовал эксперт.Он добавил, что у ВСУ очень сложное положение на земле, нет позиционного тупика, как в 2023 году, равно как и продвижений вперед. Поэтому в процессе урегулирования Киеву следует исходить из реальной ситуации, предупредил политтехнолог.Страхи ЕвропыНедавно Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала Politico.В среду директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников указал, что новая стратегия нацбезопасности США представляет более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы.Он подчеркнул, что Европа не добивается никакого мира на Украине, там хотят затянуть урегулирование.И действительно, тут же газета Wall Street Journal пишет, что, по мнению европейских чиновников, России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта."Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, пока на поле боя не произойдёт крупных изменений", - говорится в сообщении.Неназванный европейский чиновник в беседе с изданием выразил мнение, что, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, достижение сторонами быстрых результатов по теме урегулирования на Украине "трудно представить". При этом неназванные представители американской администрации заявили газете, что они не подталкивают Киев к сделке, "которая ему не нравится".Как рассказал Wall Street Journal американский чиновник, существуют три основных камня преткновения между сторонами: вопрос передачи Украиной территорий, возможность потенциального вступления Украины в НАТО и использование для нужд Киева замороженных активов РФ.В то же время Европа боится, что президент СШ Трамп обвинит её и Украину в воспрепятствовании достижению сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников."Среди европейских чиновников есть страх, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что он может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют соглашению", - указал канал.Как сообщил телеканалу неназванный чиновник США, Украина теряет стратегические позиции на востоке из-за боевых потерь и ограниченных оборонительных позиций.Подробнее об успехах россиян - в материале Северск фактически перешел к ВС РФ, командование ВСУ лжет - Безуглая на сайте Украина.ру.

