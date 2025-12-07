Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке" - 07.12.2025 Украина.ру
Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"
Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"
Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"
Заявления о временном мире и сохранении огромной армии раскрывают истинные намерения Киева и ЕС. Их цель — не долгосрочное урегулирование, а пауза для перегруппировки и подготовки к новому витку. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Валерий Залужный ранее заявил, что мир будет временным — до следующей войны: "Мир возможен только через победу, а не через иллюзию договоренностей с Россией".Отвечая на вопрос о заявлениях экс-главкома и его сторонников, эксперт дал им однозначную оценку. "Конечно. Именно в этом план европейской партии войны и заключается", — заявил Суслов.По его словам, эта группа хочет не завершить конфликт, а поставить его на паузу, сохранив военный потенциал Украины. "Они хотят сейчас не урегулировать полностью конфликт, а временно поставить его на паузу, при этом отказавшись от серьезных ограничений на размер и вооружение ВСУ", — пояснил аналитик.Эксперт привел конкретные цифры, доказывающие неготовность к миру. "Согласитесь, для Украины мирного времени не обязательно иметь 800 тысяч военнослужащих. Это армия военного времени. Отсутствие каких-либо лимитов на дальнобойное вооружение — это тоже армия военного времени", — сказал политолог.Все эти факты, считает Суслов, указывают на единственную цель Киева и Брюсселя. "Все это подтверждает, что ни Европа, ни Украина мира не хотят и не готовятся к нему. Им нужно перемирие, чтобы прекратить нынешнюю негативную для них динамику на поле боя, а после этого возобновить военные действия против России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в интервью Сергей Судаков: Если до весны Трамп не добьется никаких успехов по Украине, он потеряет Сенат и Конгресс.
Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"

05:30 07.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Заявления о временном мире и сохранении огромной армии раскрывают истинные намерения Киева и ЕС. Их цель — не долгосрочное урегулирование, а пауза для перегруппировки и подготовки к новому витку. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Валерий Залужный ранее заявил, что мир будет временным — до следующей войны: "Мир возможен только через победу, а не через иллюзию договоренностей с Россией".
Отвечая на вопрос о заявлениях экс-главкома и его сторонников, эксперт дал им однозначную оценку. "Конечно. Именно в этом план европейской партии войны и заключается", — заявил Суслов.
По его словам, эта группа хочет не завершить конфликт, а поставить его на паузу, сохранив военный потенциал Украины. "Они хотят сейчас не урегулировать полностью конфликт, а временно поставить его на паузу, при этом отказавшись от серьезных ограничений на размер и вооружение ВСУ", — пояснил аналитик.
Эксперт привел конкретные цифры, доказывающие неготовность к миру. "Согласитесь, для Украины мирного времени не обязательно иметь 800 тысяч военнослужащих. Это армия военного времени. Отсутствие каких-либо лимитов на дальнобойное вооружение — это тоже армия военного времени", — сказал политолог.
Все эти факты, считает Суслов, указывают на единственную цель Киева и Брюсселя. "Все это подтверждает, что ни Европа, ни Украина мира не хотят и не готовятся к нему. Им нужно перемирие, чтобы прекратить нынешнюю негативную для них динамику на поле боя, а после этого возобновить военные действия против России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в интервью Сергей Судаков: Если до весны Трамп не добьется никаких успехов по Украине, он потеряет Сенат и Конгресс.
