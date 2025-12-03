https://ukraina.ru/20251203/dmitriy-suslov-o-peregovorakh-uitkoffa-v-moskve-rossiya-dala-ponyat-ssha-kakikh-ustupok-zhdet-ot-ukrainy-1072584004.html

Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины

Во-первых, Трампу предстоит решить, вносить ли в мирный план изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то нужно оказывать давление на Киев. Во-вторых, от динамики наших побед на фронте зависит то, пойдет ли Украина на сокращение численности ВСУ и вывод их из Донбасса.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058540442_62:34:837:470_1920x0_80_0_0_15fc0d01ff98e20d4bb276f13cef9497.jpg

Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пятичасовая встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая прошла 2 декабря в Москве, была конструктивной, полезной и содержательной. По его словам, на встрече обсуждалась суть плана США по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения. Он также отметил, что помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов, Москва получила сегодня ещё четыре документа.— Дмитрий Вячеславович, итоги переговоров Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером шли 5 часов и закончились глубокой ночью. Судя по открытым данным, к мирному соглашению не пришли, но в целом переговоры прошли позитивно. А вы как оцениваете этот этап переговорного процесса?— Я думаю, во-первых, важно, что Россия не пошла ни на какие фундаментальные уступки, и это было бы безумием для нас, учитывая победы на поле боя. Во-вторых, еще важнее то, что это только первый раунд предметных российско-американских переговоров по тому мирному плану, который ранее представила, позже скорректировала администрация Трампа.Полагаю, что переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет, в том числе в отношении информации, добавленной по итогам американо-украинских переговоров с европейским участием в Женеве и во Флориде. Теперь Трамп, согласно отчету Уиткоффа и Кушнера, сможет скорректировать план, внести изменения и принять решение о том, что будет дальше.Кроме того, Рубио отметил, что без России невозможно обсуждать что-либо, соответственно, переговоры с Москвой будут продолжены. В любом случае, об этом заявил Ушаков, никаких опровержений со стороны США не поступало.Так вот Трампу предстоит решить, вносить ли изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то необходимо будет оказывать давление на Киев, то есть предпринимать более жесткие меры в отношении него.— Например, какие меры?— Например, прекращение предоставления разведданных ВСУ, прерывание поставок вооружений, и так далее. На это косвенно намекнул и Рубио: оставить все, как есть, означает позволить России и Украине воевать дальше. А это, по мнению Рубио, означает, что ситуация на поле боя в еще большей степени положительно сместится в сторону России, и тогда Украине будет еще тяжелее отказываться от требований, которые она не принимает сейчас.Или, как третья альтернатива, наоборот, усиливать давление на Россию — новыми санкциями, поставками "Томагавков" на Украину, и так далее. Пока, исходя из ситуации на поле боя, думаю, Трамп выбирать будет из двух первых вариантов. То США станут давить на Украину, исходя из того, что ее положение на фронте будет неизбежно ухудшаться, это необратимый процесс, и, соответственно, именно Украина должна пойти на уступки.О каких именно уступках идет речь, Соединенным Штатам стало еще в большей степени понятно по итогам пятичасовых переговоров в Москве.— Госсекретарь Марко Рубио, несмотря на заявления России о секретности итогов переговоров, сказал, что основной темой беседы по урегулированию конфликта были оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР. Почему Рубио приоткрыл завесу секретности тогда? О чем это говорит?— Во-первых, госсекретарь Рубио большой тайны этим все-таки не открыл. Юрий Ушаков тоже сказал, что территориальный вопрос — наиважнейший и что компромисса по нему вопросу достичь не удалось. При этом, в чем территориальный вопрос заключается, всем давно известно. Это обсуждается уже как минимум с Анкориджа, то есть с августа этого года.Во-вторых, конечно же, Рубио придерживается более жесткой и критической позиции в отношении России. Уиткофф, как мы знаем, не возражает против того, чтобы Украина ушла из частей ДНР, которые она пока еще контролирует — из Славянска-Краматорска, в первую очередь. Поэтому Уиткофф и подготовил план из 28 пунктов, которые предусматривали уход ВСУ из оставшейся части Донбасса.Так вот Рубио придерживается иной точки зрения, заявляя о необходимости учитывать мнения Украины и Европы. В данном случае он пытается выставить Россию как препятствие для дальнейшего движения вперед в мирном урегулировании, говоря о том, что мы настаиваем на решении этого вопроса в свою пользу, а ВСУ ниоткуда выходить не собираются.Тем самым Рубио желает, чтобы Соединенные Штаты ввели более жесткие меры в отношении России. Но очевидно, что этот вопрос не находится в его компетенции, а решение будет принимать непосредственно Дональд Трамп.— Залужный ранее заявил, что мир будет временным — до следующей войны, которую он, а вернее, его британские кураторы, теперь желают сделать ядерной: "Мир возможен только через победу, а не через иллюзию договоренностей с Россией". В связи с этим возникает вопрос, а не хотят ли Украина с союзниками сейчас просто получить передышку и продолжить войну во главе с тем же Залужным?— Конечно. Именно в этом план европейской партии войны и заключается. И на Украине у них есть соответствующие союзники. Они хотят сейчас не урегулировать полностью конфликт, а временно поставить его на паузу, при этом отказавшись от серьезных ограничений на размер и вооружение ВСУ.Поэтому они и настаивают на сохранении ВСУ военного времени. Согласитесь, для Украины мирного времени не обязательно иметь 800 тысяч военнослужащих. Это армия военного времени. Отсутствие каких-либо лимитов на дальнобойное вооружение — это тоже армия военного времени.Все это подтверждает, что ни Европа, ни Украина мира не хотят и не готовятся к нему. Им нужно перемирие, чтобы прекратить нынешнюю негативную для них динамику на поле боя, а после этого возобновить военные действия против России.— Как дальше могут развиваться события, с учетом этого?— Я выше отметил, что решение остается за Дональдом Трампом. При этом, конечно же, война в ближайшее время продолжится и никакое мирное соглашение достигнуто не будет. Это очевидно.Россия будет и дальше одерживать победы на поле боя, и от динамики нашего успеха зависит то, пойдет ли Украина на необходимый компромисс и на принятие невыгодного для нее решения, в том числе на сокращение численности ВСУ и вывод их из Донбасса. Если Киев не примет это, то будет и дальше терпеть поражение.Россия и США во время встречи в Анкоридже пришли к тому, что им нужна такая-то дорожная карта с такими-то пунктами. Россия и США во время встречи в Анкоридже пришли к тому, что им нужна такая-то дорожная карта с такими-то пунктами. А сейчас они говорят о наполнении этой дорожной карты.

