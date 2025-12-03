https://ukraina.ru/20251203/1072576823.html

Сергей Судаков: Если до весны Трамп не добьется никаких успехов по Украине, он потеряет Сенат и Конгресс

Россия и США во время встречи в Анкоридже пришли к тому, что им нужна такая-то дорожная карта с такими-то пунктами. А сейчас они говорят о наполнении этой дорожной карты. И прорыв будет тогда, когда дорожная карта будет зафиксирована и установлена. Пока же от этого мы еще слишком далеки

Об этом рассказал политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук РФ, автор и ведущий радиопрограммы "Иллюзия власти" Сергей Судаков в интервью изданию Украина.руРанее помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была конструктивной, полезной и содержательной. По его словам, на встрече обсуждалась суть плана США по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения. Он также отметил, что помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов, Москва получила сегодня ещё четыре документа.- Сергей Сергеевич, я, конечно, не ждал, что эта встреча будет прорывной. Но мне непонятно, почему обсуждалась суть плана, а не конкретные его положения, если этот план в целом был согласован Путиным и Трампом еще во время саммита в Анкоридже?- В Анкоридже была лишь обозначена общая позиция России и США: мы все стремимся к миру. А дальше начинаются частности: кто и как хочет к этой позиции прийти.США будут идти по принципу "торговаться до конца". Мы должны осознать, что "Искусство сделки" — это то, в чем американцы всегда были хороши. Приведу небольшой пример. В США на факультетах, где готовят адвокатов и прокурорских работников, всегда учат: "Если вы практически договорились и готовы пожать руку, возьмите паузу и скажите: "А кстати. Есть еще дополнения, которые следовало бы обсудить"". Это нужно, чтобы что-то заключить и выторговать в свою пользу.И тут мы должны понимать, что есть огромный спектр вопросов по урегулированию и что есть такой же огромный пакет вопросов, который относится к двусторонним российско-американским отношениям. Как это будет разбито?Урегулирование на Украине.Отношения России и США.Отношения России и Украины.От этой встречи не надо было ждать никаких прорывов. Хотя эта встреча действительно историческая. То, что она проходила за закрытыми дверьми и длилась пять часов – здорово и замечательно. Мы там не только контуры обозначаем. Мы постепенно начинаем заниматься этими частностями, которых накопилось очень много.Учитывая агрессивную позицию, которую занимает Украина, Великобритания и Европа, их давление на США и американский политический класс просто беспрецедентное. Они как в последний раз пытаются сделать все, чтобы сохранить свой режим. А наши успехи на поле боя – это наши козыри, которые мы каждый раз будем предъявлять.Встречаться мы будем еще не один раз. Постепенно будут созданы рабочие группы по каждому из направлений по созданию дорожной карты. В Анкоридже дорожная карта создана не была. В Анкоридже стороны просто пришли к пониманию того, как должна выглядеть дорожная карта, но конкретно ничего не прописали.То есть мы пришли к тому, что нам нужна такая-то дорожная карта с такими-то пунктами. А сейчас мы говорим о наполнении этой дорожной карты. И прорыв будет тогда, когда дорожная карта будет зафиксирована и установлена. А на следующем этапе мы будем реализовывать пункты дорожной карты. Пока же от этого мы еще слишком далеки.- Вы сказали, что США на этих переговорах используют риторический прием: "А, кстати". А какой тактики придерживаемся мы?- Мы очень тяжелые переговорщики. У нас принцип очень простой. Мы стоим до конца за интересы нашей страны. Если у них все переговоры строятся с позиции финансовой выгоды и не поднимаются вопросы о суверенности и государственности, то у нас все переговоры ведутся с государственной позиции.Наши национальные интересы мы понимаем. Главное – не территории. Вопросы людей, невступление Украины в НАТО, преследование русского языка, жуткое насилие над верой – это все складывается из элементов, от которых мы не можем отступить по принципу "ни шагу назад".Торгов в духе господина Козырева*, которого прозвали "Господин Да", больше никогда не будет. Мы умеем говорить: "Нет". Американцам с нами очень тяжело. Мы не отступаем от основных своих требований: денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.Конечно, нейтральный статус – это слишком общее понятие. Но в первичных Стамбульских соглашениях, которые были фактически подписаны, была оговорена численность ВСУ в 50 тысяч человек. Ни о каких 800-тысячах головорезах мы вести речь не можем. И так будет по каждому из этих пунктов.- На кого сейчас работает время? Можем ли мы подождать, пока они согласятся на наши условия? Насколько критично для Трампа добиться прорывного результата по Украине до пресловутых выборов в Конгресс?- Критическая точка отчета для Трампа – это март, потому что уже с начала весны избирательная кампания пойдет по полной программе. Ему припомнят: "Канаду не забрал, Гренландию не забрал, Панаму не забрал, мигрантов не депортировал, налоговое бремя осталось прежним".Да, Трамп к рождеству отчитается, что его тарифная политика принесла много денег. Но высокая инфляция приведет к тому, что люди станут меньше покупать, а все заработанные деньги уйдут в песок. И определенный уровень недоверия к президенту будет с каждым разом увеличиваться.Отдельная его проблема – Венесуэла. Связка "Венесуэла, Колумбия, Куба, Украина" — это то, что не дает ему спокойно вздохнуть.И если к марту Трамп не сможет сказать, что заключил блестящую сделку на международной арене, ему трудно будет выкарабкиваться. Он рискует потерять и Конгресс, и Сенат. Если он не предложит избирателям ничего конкретного, они проголосуют за другой лагерь.- Как вы оценили слова Путина, который сказал, что в случае продолжения пиратства против наших танкеров Россия рассмотрит меры против судов из стран, которые помогают киевскому режиму. Он таким образом пытается успокоить оппонента? Или мы действительно готовы отвечать таким радикальным способом?- Наша задача – не допустить эскалации и прийти к переговорной модели. Эти провокации и теракты как раз и направлены на то, чтобы показать Россию агрессором.- Готовы ли мы к долгой холодной войне с Западом, если по итогам украинского конфликта не будет заключен мирный договор?- Россия обладает и суверенитетом, и самодостаточностью. Будет ли нам сложно? Конечно, будет. Но мы к этому готовы.*Включен в реестр иностранных агентов.Также о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине - в интервью Александра Сосновского

