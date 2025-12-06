https://ukraina.ru/20251206/chto-peredal-uitkoff-trampu-suslov-o-glavnom-rezultate-peregovorov-v-kremle-dlya-belogo-doma-1072636375.html
Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома
Пятичасовые переговоры в российской столице дали Вашингтону не соглашение, а нечто более ценное — ясность. США смогли точно понять, какие условия примет Москва и что теперь ляжет в основу решения Трампа. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.Эксперт подчеркнул, что визит представителей США имел в первую очередь ознакомительный характер для Вашингтона. "Полагаю, что переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — заявил Суслов.Он также уточнил, что это понимание касается и более свежих данных. Речь идет, в том числе, об информации, "добавленной по итогам американо-украинских переговоров с европейским участием в Женеве и во Флориде".Теперь, по словам аналитика, инициатива переходит к американскому лидеру. "Теперь Трамп, согласно отчету Уиткоффа и Кушнера, сможет скорректировать план, внести изменения и принять решение о том, что будет дальше", — пояснил политолог.Суслов также обратил внимание на важное заявление официального представителя США. "Кроме того, [Марко] Рубио отметил, что без России невозможно обсуждать что-либо, соответственно, переговоры с Москвой будут продолжены", — констатировал собеседник издания.
Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.
Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.
Эксперт подчеркнул, что визит представителей США имел в первую очередь ознакомительный характер для Вашингтона. "Полагаю, что переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — заявил Суслов.
Он также уточнил, что это понимание касается и более свежих данных. Речь идет, в том числе, об информации, "добавленной по итогам американо-украинских переговоров с европейским участием в Женеве и во Флориде".
Теперь, по словам аналитика, инициатива переходит к американскому лидеру. "Теперь Трамп, согласно отчету Уиткоффа и Кушнера, сможет скорректировать план, внести изменения и принять решение о том, что будет дальше", — пояснил политолог.
Суслов также обратил внимание на важное заявление официального представителя США. "Кроме того, [Марко] Рубио отметил, что без России невозможно обсуждать что-либо, соответственно, переговоры с Москвой будут продолжены", — констатировал собеседник издания.