https://ukraina.ru/20251206/chto-peredal-uitkoff-trampu-suslov-o-glavnom-rezultate-peregovorov-v-kremle-dlya-belogo-doma-1072636375.html

Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома

Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома - 06.12.2025 Украина.ру

Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома

Пятичасовые переговоры в российской столице дали Вашингтону не соглашение, а нечто более ценное — ясность. США смогли точно понять, какие условия примет Москва и что теперь ляжет в основу решения Трампа. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-06T05:00

2025-12-06T05:00

2025-12-06T05:00

новости

москва

сша

россия

суслов

дональд трамп

стив уиткофф

украина.ру

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_9e3846c29471969cf28558807ff090e3.jpg

Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.Эксперт подчеркнул, что визит представителей США имел в первую очередь ознакомительный характер для Вашингтона. "Полагаю, что переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — заявил Суслов.Он также уточнил, что это понимание касается и более свежих данных. Речь идет, в том числе, об информации, "добавленной по итогам американо-украинских переговоров с европейским участием в Женеве и во Флориде".Теперь, по словам аналитика, инициатива переходит к американскому лидеру. "Теперь Трамп, согласно отчету Уиткоффа и Кушнера, сможет скорректировать план, внести изменения и принять решение о том, что будет дальше", — пояснил политолог.Суслов также обратил внимание на важное заявление официального представителя США. "Кроме того, [Марко] Рубио отметил, что без России невозможно обсуждать что-либо, соответственно, переговоры с Москвой будут продолжены", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.

москва

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, сша, россия, суслов, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, главные новости, дзен новости сво, новости россии, дзен сво, украина.ру дзен