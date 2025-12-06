Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома - 06.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251206/chto-peredal-uitkoff-trampu-suslov-o-glavnom-rezultate-peregovorov-v-kremle-dlya-belogo-doma-1072636375.html
Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома
Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома - 06.12.2025 Украина.ру
Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома
Пятичасовые переговоры в российской столице дали Вашингтону не соглашение, а нечто более ценное — ясность. США смогли точно понять, какие условия примет Москва и что теперь ляжет в основу решения Трампа. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-06T05:00
2025-12-06T05:00
новости
москва
сша
россия
суслов
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_9e3846c29471969cf28558807ff090e3.jpg
Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.Эксперт подчеркнул, что визит представителей США имел в первую очередь ознакомительный характер для Вашингтона. "Полагаю, что переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — заявил Суслов.Он также уточнил, что это понимание касается и более свежих данных. Речь идет, в том числе, об информации, "добавленной по итогам американо-украинских переговоров с европейским участием в Женеве и во Флориде".Теперь, по словам аналитика, инициатива переходит к американскому лидеру. "Теперь Трамп, согласно отчету Уиткоффа и Кушнера, сможет скорректировать план, внести изменения и принять решение о том, что будет дальше", — пояснил политолог.Суслов также обратил внимание на важное заявление официального представителя США. "Кроме того, [Марко] Рубио отметил, что без России невозможно обсуждать что-либо, соответственно, переговоры с Москвой будут продолжены", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
москва
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9055108493b042e6aaab6722d87c41a6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, сша, россия, суслов, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, главные новости, дзен новости сво, новости россии, дзен сво, украина.ру дзен
Новости, Москва, США, Россия, Суслов, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, Главные новости, дзен новости СВО, новости России, дзен СВО, Украина.ру Дзен

Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома

05:00 06.12.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пятичасовые переговоры в российской столице дали Вашингтону не соглашение, а нечто более ценное — ясность. США смогли точно понять, какие условия примет Москва и что теперь ляжет в основу решения Трампа. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.
Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.
Эксперт подчеркнул, что визит представителей США имел в первую очередь ознакомительный характер для Вашингтона. "Полагаю, что переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — заявил Суслов.
Он также уточнил, что это понимание касается и более свежих данных. Речь идет, в том числе, об информации, "добавленной по итогам американо-украинских переговоров с европейским участием в Женеве и во Флориде".
Теперь, по словам аналитика, инициатива переходит к американскому лидеру. "Теперь Трамп, согласно отчету Уиткоффа и Кушнера, сможет скорректировать план, внести изменения и принять решение о том, что будет дальше", — пояснил политолог.
Суслов также обратил внимание на важное заявление официального представителя США. "Кроме того, [Марко] Рубио отметил, что без России невозможно обсуждать что-либо, соответственно, переговоры с Москвой будут продолжены", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваСШАРоссияСусловДональд ТрампСтив УиткоффУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровчем закончились переговорыГлавные новостидзен новости СВОновости Россиидзен СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Останутся в одних трусах": Дмитрий Краснов — о желании Запада затянуть войну на Украине
05:30"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада
05:00Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома
04:50Жаркая ночь: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
04:45После Волчанска: Алексей Рамм раскрыл две цели российских войск на Харьковском направлении
04:30"Чем больше – тем лучше": Ищенко назвал причину, по которой ЕС не пойдет на депортации украинцев
04:10"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине
03:50Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ
03:06США обсудили с украинской делегацией результаты переговоров в Москве — Госдеп
02:35Триумфальный визит в Индию и другие события 5 декабря в сводке от канала "Украина.ру"
02:01В Киеве воздушная тревога, в области взрывы: "Герани", "стратеги" и корабли с "Калибрами"
01:29Обстановку на ключевых направлениях докладывает "Дневник десантника"
01:05Раскольника, призывавшего сдавать родных в ТЦК, мобилизовали в ВСУ
00:38Михаил Подоляк предложил "гениальный" способ победить Россию
00:06Прощальный тур Зеленского: о потерях Украины, атаках на танкеры России и мирном процессе — Гаспарян
23:53Российские войска продвинулись к Боровой в Харьковской области, сообщают военные источники
23:49Хакерская группировка утверждает о раскрытии данных о тайных поставках турецкого оружия на Украину
23:45Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку доставили на лечение в Москву, её состояние стабилизировали
23:43Главком ВСУ Сырский признал массированное давление российской армии, но отверг территориальные уступки
Лента новостейМолния