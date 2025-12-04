https://ukraina.ru/20251204/leonid-slutskiy-evrope-pora-ochnutsya-ot-rusofobskogo-durmana-1072597294.html

Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана

Мы не играем в игры в отличие, может быть, от Европы. В Киеве и Брюсселе упорно пытаются игнорировать тот факт, что ситуация на поле боя не в пользу ВСУ, и это необратимо.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064507931_105:26:824:431_1920x0_80_0_0_d89edd4c040a409ace916a5114222eaa.jpg

Об этом председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пятичасовая встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая прошла 2 декабря в Москве, была конструктивной, полезной и содержательной. По его словам, на встрече обсуждалась суть плана США по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.Он также отметил, что помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов, Москва получила сегодня ещё четыре документа.— Леонид Эдуардович, действительно ли наметился прогресс в переговорах по украинскому кризису, в том числе на фоне предложенного Трампом мирного плана, который В.Путин ранее охарактеризовал как "набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно"?— О прогрессе говорить рано, но процесс действительно пошел более активно. Насколько он может принести позитивные результаты, будет понятно после завершения всех раундов встреч — и в Москве, и во Флориде.Российская сторона не раз публично говорила об условиях устойчивого мира: гарантии безопасности должны обсуждаться не только для Украины, но и для России. А это — безъядерный и нейтральный статус для Украины, соблюдение прав русских и православных людей, признание территориальных реалий на земле. И если будет достигнуто понимание по этим направлениям, то можно говорить о прогрессе в духе Анкориджа.— Европейский парламент 27 ноября принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. Как нам относиться к таким решениям? В чем смысл такой резолюции и на что она может повлиять в реальности?— Относится к подобным резолюциям Европарламента нужно ровным счетом никак. Ни на что реально повлиять они не могут в силу рекомендательного характера, в первую очередь. Это очередная антироссийская декларация, не более того.Крыло "партии войны" в Европарламенте продолжает самоутверждаться в своих русофобских конвульсиях, но не в силах повлиять никаким образом на материю украинского урегулирования. И такие действия отдаляют европейские столицы от стола переговоров все больше и больше.— В Киеве ранее прошла встреча с послами стран Европы. Утечки говорят, что американцы якобы предупредили Европу о скором крахе ВСУ и увеличении потока беженцев в ЕС из-за ослабления энергетики на Украине. Дескать, пора подписать мирное соглашение, не упустите этот шанс, а то будет хуже. Как считаете, такие аргументы могут повлиять на позицию Европы? На ваш взгляд, какая игра на самом деле происходит между США и Европой в плане Украины?— Мы не играем в игры. В отличие, может быть, от Европы. Ситуация на поле боя не в пользу ВСУ. Это факт, который упорно пытаются игнорировать и Киев, и Брюссель. И эта ситуация необратима. Инициатива полностью у российских военных, которые день за днем свои позиции на фронте продвигают. Европе пора очнуться от русофобского дурмана, перестать отрицать реальность и отказаться от жесткого милитаризма. Россия не собирается нападать на европейские страны. И об этом в очередной раз сказал президент России Владимир Путин. Но Россия готова к войне хоть завтра. Вопрос: готова ли к ней Европа. Не думаю, что простые европейцы действительно хотят такого развития событий.— Белый дом заявил о продвижении в переговорном процессе, однако украинская сторона отвергает три ключевых пункта мирного плана: контроль над Донбассом, численность ВСУ после окончания вооруженного конфликта и отказ Украины от стремления в НАТО. Какие сценарии развития ситуации по Украине до конца года вы видите?— Россия не изменит свои базовые требования для достижения устойчивого мира, в числе которых денацификация, демилитаризация, отказ от вступления Украины в НАТО и признание территориальных реалий. И эта "база" вполне достижима российской стороной на поле боя.Но мы также готовы обсуждать эти условия для завершения конфликта мирным путем. Американская сторона, судя по всему, это понимает. Поэтому, мы хотим видеть позитивный сценарий мира.О том, как дальше могут развиваться события вокруг урегулирования украинского кризиса, в интервью Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины.

