Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-12-04T15:13
2025-12-04T15:13
После освобождения Волчанска боевые действия на северо-востоке Харьковской области заметно активизировались.Помимо боев за важные рубежи обороны ВСУ в Лимане и Вильче к югу от Волчанска, группировка войск "Север" наносит удары по позициям противника в районе Печенегов и Старого Салтова. Чтобы остановить продвижение штурмовых подразделений российской армии на этом участке украинское командование вынужденно в срочном порядке перебросить под Старый Салтов формирования 63-й бригады ВСУ, входящей в состав 3-го штурмового корпуса. Наспех сколоченные диверсионно-разведывательные группы противника, куда преимущественно входили бывшие заключенные и слабообученные наемники из стран Латинской Америки, понесли ощутимые потери под Волчанском и вблизи границы с Белгородской областью.Переброска нацистов из-под Красного Лимана может говорить о том, что противник в этом районе уже не в состоянии удерживать даже достаточно прочные линии обороны. Поэтому ВСУ начинают снимать роты и батальоны, сохранившие боеспособность и мотивированность, перебрасывая их на Харьковское направление.Речи о начале боев за Харьков пока не идет. Сейчас ВС РФ отрабатывают по нему дальнобойными ударными средствами: дронами, ракетами, бомбами. Целями являются предприятия военно-промышленного комплекса, места скопления живой силы и техники, пункты временной дислокации и стартовые огневые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и РСЗО, которые еще пытаются наносить огневые удары по Белгородскому региону.Заметно усилилась дроновая активность со стороны ВС РФ. Идет настоящая охота, точечная, дающая заметный результат. Особенно по средствам доставки на передовую материальной части, боеприпасов и провизии. В частности, по наземным роботизированным комплексам.Есть и другие тактические новшества, которые применяются в ходе боев практически на всех участках фронта. Так, в ходе выполнения боевых задач в Харьковской области операторами "Гераней" в режиме реального времени не раз наносились высокоточные удары по автомобилям мобильных огневых группы ВСУ, которые занимаются попытками радиоэлектронного противодействия российским разведывательным и ударным дронам.Это удается нам за счет тактики оперативного перенацеливания. Так в районе Великого Бурлука оператор БПЛА, осуществляя прямое управление, скорректировал полет и точно поразил быстро перемещающийся армейский внедорожник. Это подтверждается видеозаписью, распространившейся в соцсетях. Украинские военные покинули автомобиль за несколько секунд до попадания, однако сама машина была полностью уничтожена. Инцидент наглядно иллюстрирует возросшие возможности российских БПЛА по борьбе с манёвренными целями.Переход на прямое онлайн-управление для части ударных БПЛА представляет собой закономерный этап развития их боевого применения. Это позволяет гибко реагировать на изменение обстановки, выбирать наиболее значимые объекты поражения в динамике и эффективно противодействовать попыткам ВСУ использовать тактику рассредоточенных мобильных групп.
15:13 04.12.2025
 
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После освобождения Волчанска боевые действия на северо-востоке Харьковской области заметно активизировались.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Помимо боев за важные рубежи обороны ВСУ в Лимане и Вильче к югу от Волчанска, группировка войск "Север" наносит удары по позициям противника в районе Печенегов и Старого Салтова. Чтобы остановить продвижение штурмовых подразделений российской армии на этом участке украинское командование вынужденно в срочном порядке перебросить под Старый Салтов формирования 63-й бригады ВСУ, входящей в состав 3-го штурмового корпуса. Наспех сколоченные диверсионно-разведывательные группы противника, куда преимущественно входили бывшие заключенные и слабообученные наемники из стран Латинской Америки, понесли ощутимые потери под Волчанском и вблизи границы с Белгородской областью.
Переброска нацистов из-под Красного Лимана может говорить о том, что противник в этом районе уже не в состоянии удерживать даже достаточно прочные линии обороны. Поэтому ВСУ начинают снимать роты и батальоны, сохранившие боеспособность и мотивированность, перебрасывая их на Харьковское направление.
Речи о начале боев за Харьков пока не идет. Сейчас ВС РФ отрабатывают по нему дальнобойными ударными средствами: дронами, ракетами, бомбами. Целями являются предприятия военно-промышленного комплекса, места скопления живой силы и техники, пункты временной дислокации и стартовые огневые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и РСЗО, которые еще пытаются наносить огневые удары по Белгородскому региону.
Заметно усилилась дроновая активность со стороны ВС РФ. Идет настоящая охота, точечная, дающая заметный результат. Особенно по средствам доставки на передовую материальной части, боеприпасов и провизии. В частности, по наземным роботизированным комплексам.
Есть и другие тактические новшества, которые применяются в ходе боев практически на всех участках фронта. Так, в ходе выполнения боевых задач в Харьковской области операторами "Гераней" в режиме реального времени не раз наносились высокоточные удары по автомобилям мобильных огневых группы ВСУ, которые занимаются попытками радиоэлектронного противодействия российским разведывательным и ударным дронам.
Это удается нам за счет тактики оперативного перенацеливания. Так в районе Великого Бурлука оператор БПЛА, осуществляя прямое управление, скорректировал полет и точно поразил быстро перемещающийся армейский внедорожник. Это подтверждается видеозаписью, распространившейся в соцсетях. Украинские военные покинули автомобиль за несколько секунд до попадания, однако сама машина была полностью уничтожена. Инцидент наглядно иллюстрирует возросшие возможности российских БПЛА по борьбе с манёвренными целями.
Переход на прямое онлайн-управление для части ударных БПЛА представляет собой закономерный этап развития их боевого применения. Это позволяет гибко реагировать на изменение обстановки, выбирать наиболее значимые объекты поражения в динамике и эффективно противодействовать попыткам ВСУ использовать тактику рассредоточенных мобильных групп.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Вчера, 16:49
Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на ЗапорожьеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, эксперт общественной палаты Югры, автор книг о Донбасской освободительной операции и сражении на Курской дуге Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
