Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, эксперт общественной палаты Югры, автор книг о Донбасской освободительной операции и сражении на Курской дуге Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

За последнее время армия России в зоне добилась множества тактических успехов. Но в том-то и дело, что все эти успехи тактические. Я считаю, что надо действовать немножко по-другому и обратить внимание на водные преграды.В частности, нам нужно выдавить ВСУ за Оскол и Северский Донец, выстроить оборону по этим рекам. Это позволит нам уменьшить количество войск на этих направлениях, чтобы перебросить их на более значимые участки.Донбасс для Зеленского – это просто разменная монета. Бои за него – не принципиальный вопрос, а принципиальный пиар. Когда в свое время группировка "Север" под командованием генерала Лапина зашла в недавно освобожденный Волчанск, это утащило из Донбасса много вражеских войск, но принципиально вопрос не решило. А сейчас удар на Запорожском направлении может изменить ситуацию коренным образом.Действовать надо таким образом, чтобы Каховское водохранилище обеспечивало нам левый фланг. В этом случае мы будем менее уязвимыми, как это получилось на Добропольском выступе, когда мы прорвались к Золотому Колодезю, а в итоге оказались под ударами с двух сторон. Да, ребята удержались. Да, бои идут в нашу пользу. Но это потребовало от нас колоссальных усилий. Тем более, что местами все равно пришлось отойти.Поэтому наиболее перспективным направлением, которое потрясет Зеленского и заставит вести себя соответствующе – это Запорожье. Если мы нанесем удар из Степногорска вдоль Каховского водохранилища, то выйдем в тыл группировке ВСУ в районе Орехова и Гуляйполя, перерезав трассу Н-08 и обрушив врагу всю оборону.Повторюсь, тактические успехи – это хорошо. Но надо заняться стратегией. Занять оборону по водным рубежам и начать повышать ставки. Если на Донбасс Зеленскому наплевать, то терять Запорожье он точно не готов. Если мы пойдем на Запорожье, ВСУ перебросят против нас еще больше резервов, а мы вновь оживимся на других направлениях.

