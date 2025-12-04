https://ukraina.ru/20251204/pepel-dzhareda-kushnera-vnuk-belorusskikh-partizan-ne-mozhet-lyubit-potomkov-organizatorov-kholokosta---1072634820.html

Пепел Джареда Кушнера. Внук белорусских партизан не может любить потомков организаторов Холокоста

Сам Джаред Кушнер, 44-летний зять президента США Дональда Трампа и его посланник на переговорах о мире в Украине, о том, что в детстве посещал городок Новогрудок в Гродненской области Белоруссии, в своих мемуарах почему-то не упоминает.

2025-12-04T16:20

Однако в Новогрудском историко-краеведческом музее об этом говорят открыто всем. Равно как и сообщают, что там же есть "Музей еврейского сопротивления", созданный в 2007 году. И что в 2019 году в дни празднования 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Новогрудке открыли Стену памяти с именами всех людей, бежавших через туннель из Новогрудского гетто в годы Второй мировой войны и спаслись от Холокоста.Поддержали идею и открыли памятник на средства Фонда семьи Чарльза и Сирил Кушнеров, отца и матери Джареда. "Семья Кушнеров помнит и чтит свою историю, много раз ее члены приезжали в Новогрудок. Неоднократно бывал в Новогрудке сын Раи Чарльз Кушнер, привозил своих детей и внуков", – поведали журналистам в музее.Рая (или Рейчел) Кушнер ­– это бабушка Джареда, уроженка Новогрудка, дочь местного кожевника Зейделя Кушнера, семья которого – жена, сын и две дочери – попали в гетто и который стал одним из организаторов побега из неволи, что стало важной вехой еврейского сопротивления Холокосту. "Туннель рыли четыре месяца. За это время вынесли и спрятали от охранников около 250 тонн земли, ее скрывали на чердаке, между стенами барака, высыпали в колодец. В 200-метровом проходе вывели воздуховоды. Удалось даже организовать электрическое освещение, по кусочку собрав провода", – рассказывают в музее.Побег в августе 1942 года стоил семье Зайделя смерти жены дочери и сына, которого застрелили при побеге. Однако дочь 16-летняя Рая, которая помогала добывать инструменты для копки и выносила землю из туннеля, вместе с отцом и несколькими сотнями других евреев бежала и спаслась в партизанском отряде братьев Бельских. Там же она встретила свою любовь и судьбу Иосифа Берковича (Берковица), за которого вышла замуж и с которым после войны переехала сначала в Европу, где послевоенный антисемитизм, несмотря на пережитый Холокост, зашкаливал и фонтанировал своей ненавистью к евреям, а потом и в США. Джаред со слов бабушки пишет, что его бабушка и дедушка после скитаний в Польше, Румынии, Чехословакии три с половиной года провели в лагере для беженцев в Италии, так как большинство стран не хотели их принимать. И только в 1949 году их приветили США.Там, за Атлантикой, Иосиф Беркович взял фамилию жены, стал, ясное дело, Джозефом Кушнером, работал не покладая рук плотником на стройке, открыл свой бизнес, и все у него сложилось. По данным "Форбс", в 2016 году капитал его сына Чарльза составлял 1,8 млрд долл. Сейчас наверняка больше.Сегодня Чарльз ­– посол США во Франции, а уже его сын Джаред в 2009 году женился на Иванке Трамп, дочери будущего президента США, и сегодня выполняет задачи тестя – делает Америку снова великой и хочет помирить Украину и Россию там, чтобы и США было хорошо и комфортно, и неонацизмом нигде не смердело.Что делали Кушнеры и Берковичи в партизанском отряде братьев Бельских, мог бы рассказать последний из них – Аарон Белл (под этой фамилией он жил в США), но не расскажет, ибо в возрасте 98 лет скончался в сентябре 2025 года.Но сегодня известно, что в истории партизанского движения в Восточной Европе и на территории бывшего СССР существовал и воевал с гитлеровцами уникальный еврейский, то есть состоявший исключительно из евреев партизанский отряд, который создали четыре брата Бельские – Тувья (Анатолий), Асаэль (Александр) и Зусь (Зигмунд), а также присоединившийся к ним Аарон, который был более чем на 15 лет моложе остальных.В их семье было 11 братьев и сестер, но с приходом гитлеровцев еще летом 1941-го родители, два младших брата – Яков и Абрам, младшая сестра Бельских, а также жена брата Зуся и их новорожденная дочь были расстреляны в числе других 4000 местных евреев. А 12-летний Аарон чудом убежал.Отец и сын – Чарльз и ДжаредКомандиром первоначального отряда из 17 человек стал старший брат Тувья. Он знал 6 языков — идиш, русский, белорусский, польский, иврит и немецкий – и в польской армии дослужился до унтер-офицера. Братья Асаэль и Зусь, вернувшиеся домой из частей Красной армии, попавших в окружение, стали командирами боевой группы разведки, а младший Аарон, непохожий на еврея, ловкий и молодой, был связным с другими партизанами. Он же проникал в другие гетто и агитировал тамошних евреев бежать в лес в партизаны. Позже командир отряда Тувья записал в дневнике: "Именно Аарон оживляет общину. Он находит других выживших и знакомит их с нашим районом".Местные жители называли лагерь Бельских "лесным Иерусалимом". Территория лагеря в длину составляла около километра в виде центральной улицы, вдоль которой строились землянки. Сначала общие, а затем – свою для каждой семьи. Потому что вместе с бойцами в отряде были старики женщины, дети. Отряд жил еврейской общиной со своей школой, больницей, производством одежды и обуви. Там были и работали скотники и музыканты, гончары, повара и портные. Были и своя синагога и раввин Давид Брук, по еврейским канонам проводились свадьбы и отмечались другие памятные события.Но потом бойцы и мирные граждане разделились, чтобы последние не подвергались гитлеровским нападениям. Бойцы же выдерживали все атаки карателей и смогли продержаться до конца войны. Известно также, что советское партизанское движение признало отряд Бельских и включило его в состав партизанского отряда "Октябрь" Ленинской бригады и в другие отряды. Всего же в Белоруссии было 30 тысяч, а на Украине - 25 тысяч партизан-евреев.Благодаря Аарону к концу войны отряд состоял уже из сотен евреев. В том числе, и за счет бежавших из Новогрудского 250 человек. После того, как весной 1943 года численность отряда выросла до 750 человек, ему было присвоено имя Орджоникидзе, и он стал частью партизанской бригады имени Кирова. Отряд поддерживал секретарь Барановичского подпольного обкома Компартии Белоруссии Василий Чернышев ("генерал Платон").Братья БельскиеПольские же партизаны из нелегальной Армии Крайовой (АК), руководимой нелегальным же правительством из Лондона, ненавидели еврейских партизан, обвиняли их в мародерстве и уничтожении мирных поляков, а также в сотрудничестве с советскими партизанами, что для польских националистов было самым страшным грехом.Читать воспоминания, свидетельства, документы и научные труды об отряде Бельских из разных лагерей невозможно без внутреннего содрогания и когнитивного сопротивления – слишком уж даже не разные и диаметрально противоположные и очень злые оценки высказываются.Все сходятся лишь в одном: братья Бельские жестоко расправлялись с коллаборационистами, которые сдавали евреев немцам. И в том страшном мире, где еврейская жизнь не стоила ни гроша, они заставили ее ценить. Всех!Яснее всего позиция советских властей. Им Тувья Бельский отчитался, что за годы войны они сумели спасти от уничтожения 1230 евреев. По данным доктора исторических наук Давида Мельцера, отряд "пустил под откос 6 вражеских эшелонов, шедших на фронт, взорвал 20 железнодорожных и шоссейных мостов, провел 12 открытых боев и засад, уничтожил 16 автомашин с живой силой, а всего — более 250 немецких солдат и офицеров". Зусь Бельский лично уничтожил 47 нацистов и коллаборационистов. За голову Тувьи немцы назначили награду в 100 000 рейхсмарок.Однако создатель интернет-проекта по увековечиванию памяти воинов-евреев Максим Персон обнародовал данные о том, что хотя Тувью Бельского и представили к награде орденами и медалями, но не наградили, а на одном из наградных листов так и значится помета: "недостоин". Нет данных и о награждении других братьев.Они воевалиЕврейские ученые объясняют эту "советскую неблагодарность" тем, что, мол, братья, имевшие польское гражданство, в 1945 уехали в Польшу, а награды вручались в более поздний период. Хотя если три брата во главе с Тувьей эмигрировали из СССР сразу же, то брат Асаэль ушел в Красную армию и в 1945 году погиб. В 1948 году он был награжден орденом Красной Звезды посмертно. И для еврейских источников братья Бельские – это иконы сопротивления и борцы против Холокоста. Тем более что после Великой Отечественной войны братья Тувья, Зусь и Арон Бельские, как уже было сказано, эмигрировали сначала в Польшу, затем в Палестину и там участвовали в 1948 году в войне за независимость еврейского государства.Однако поляки представляют еврейских партизан исключительно как убийц и мародеров, уклонявшихся от борьбы с немцами и уничтожавших поляков и даже белорусов. В частности, отряд Бельских обвинили в уничтожении 129 мирных поляков в селе Налибоки в мае 1943 года.Особенно стараются исследователи из Института национальной памяти (ИНП), который сегодня дал Польше и ее президента-нацика Кароля Навроцкого.Польский близкий к ИНП историк Петр Гонтарчик утверждает: "Большинство битв, в которых принимали участие еврейские отряды, были полностью высосаны из пальца. 90% акции, которые потом были описаны как бои с немцами, были на самом деле нападениями на гражданское население".Польский коммунист Юзеф Мархвинский, который был женат на еврейке, а к отряду Бельских откомандирован советским командованием, потом так описывал те времена в польской прессе: "Бельских было четыре брата, рослые и видные парни, поэтому неудивительно, что имели симпатии девушек в лагере. Были они герои по части выпивки и любви, но не желали воевать. Самый старший из них (командир лагеря) Тевье Бельский руководил не только всеми евреями в лагере, но и довольно большим и привлекательным "гаремом" – словно король Сауд в Саудовской Аравии. В лагере, где еврейские семьи часто ложились спасть с пустыми желудками, где матери прижимали к запавшим щекам своих голодных детей, где молили о дополнительной ложке теплой пищи для своих малышей – в этом лагере цвела иная жизнь, был иной, богатый мир!".Сегодня очень распространена цитата из польской газеты "Жечьпосполита", в которой некая профессор Н. Тец рассказала о том, как старший брат, командир Бельский объяснил уход в партизаны и свою не очень активную борьбу с немцами: "Помню, как я говорила с Тевье за две недели до его смерти. Спросила почему решился на это героическое действие? "Знал, что делают немцы, – ответил он. – Хотел быть иным. Вместо убивать, хотел спасать". Он не воевал с немцами, это правда. Потому что считал, что "одна спасенная еврейская старушка более важна, чем 10 убитых немцев".Последний брат АаронСам Тувья Бельский этого тоже не скрывал и приведенным им в отряд узникам гетто из Лиды сказал: "Друзья, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Вот ради таких моментов я и живу: посмотрите, сколько людей сумело выбраться из гетто! Я ничего не могу вам гарантировать. Мы пытаемся выжить, но мы все можем погибнуть. И мы будем стараться сохранить как можно больше жизней. Мы принимаем всех и никому не отказываем, ни старикам, ни детям, ни женщинам. Нас подстерегает множество опасностей, но если нам суждено будет умереть, мы, по крайней мере, умрем как люди".И потому отряд Бельских шел воевать с гитлеровцами. И потому есть другая сторона этой истории. Летом 1986 года спасенные братьями Бельскими люди организовали банкет в их честь в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке, и 600 человек стоя приветствовали аплодисментами 80-летнего Тувью Бельского. Он умер в декабре того же года. И вначале его похоронили на еврейском кладбище на Лонг-Айленде, но через год он был перезахоронен в Иерусалиме на кладбище Хар ха-Менухот на горе Герцля с воинскими почестями.И его сын Роберт вспоминал об отце: "Когда он бывал на свадьбе или бар-мицве, он испытывал удовлетворение от того, что видел детей и внуков тех, кто выжил, — восстановление семей, которые не имели шансов сохраниться".И из спасенных Бельскими людей по состоянию на конец 2008 года были живы 29 человек, а в мире сегодня живет более 30 000 потомков тех, кто был в том отряде Бельских. И среди них зять президента США Джаред Кушнер. И остается загадкой, как он относится и украинскому неонацизму и антисемитизму тех, кто лизал сапоги организаторам Холокоста. И тем современным немецким реваншистам, которые, судя по всему, опять готовы его повторить.Есть надежда, что пепел уничтоженных жертв концлагерей стучит в его сердце, как пепел Клааса…Европейская партия войны – это трио - Великобритания, Германия, Франция и примыкающая к ним Украина в качестве наконечника копья, нацеленного на Россию. Подробнее — в материале Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию.

