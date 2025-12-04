https://ukraina.ru/20251204/nuzhno-byt-gotovymi-evstafev-rasskazal-o-glavnoy-fraze-putina-za-vremya-svo-1072628502.html

Нужно быть готовыми! Евстафьев рассказал о главной фразе Путина за время СВО

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто стоит за атаками на российские танкеры в Чёрном Украина.ру, 04.12.2025

2025-12-04T14:13

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072628940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb8c10f998aa37810347ae7f6f218ec0.png

Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто стоит за атаками на российские танкеры в Чёрном море, оценил действия президента США, а также проанализировал, что будет на Украине без Зеленского: 00:25 - Атаки на танкеры в Чёрном море; 09:21 - Географическая эскалация и настрой Трампа; 13:41 - Контролируемые сливы: кто управляет вентилем? 22:10 - О режиме Зеленского без Зеленского; 29:33 - Фокус не на фигуре, а на системе? *в интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

2025

