https://ukraina.ru/20251204/nuzhno-byt-gotovymi-evstafev-rasskazal-o-glavnoy-fraze-putina-za-vremya-svo-1072628502.html
Нужно быть готовыми! Евстафьев рассказал о главной фразе Путина за время СВО
Нужно быть готовыми! Евстафьев рассказал о главной фразе Путина за время СВО - 04.12.2025 Украина.ру
Нужно быть готовыми! Евстафьев рассказал о главной фразе Путина за время СВО
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто стоит за атаками на российские танкеры в Чёрном Украина.ру, 04.12.2025
2025-12-04T14:13
2025-12-04T14:13
2025-12-04T14:13
видео
черное море
украина
сша
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072628940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb8c10f998aa37810347ae7f6f218ec0.png
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто стоит за атаками на российские танкеры в Чёрном море, оценил действия президента США, а также проанализировал, что будет на Украине без Зеленского: 00:25 - Атаки на танкеры в Чёрном море; 09:21 - Географическая эскалация и настрой Трампа; 13:41 - Контролируемые сливы: кто управляет вентилем? 22:10 - О режиме Зеленского без Зеленского; 29:33 - Фокус не на фигуре, а на системе? *в интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
черное море
украина
сша
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072628940_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bc572e39706a268d0e3a11ca748e03c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, черное море, украина, сша, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, сво, прогнозы сво, новости сво, новости сво россия, завершение сво, эскалация, дональд трамп, танкер, национальная безопасность, бывший ссср, вооруженные силы украины, видео
Видео, Черное море, Украина, США, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, новости СВО, новости СВО Россия, завершение СВО, эскалация, Дональд Трамп, танкер, национальная безопасность, бывший СССР, Вооруженные силы Украины
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто стоит за атаками на российские танкеры в Чёрном море, оценил действия президента США, а также проанализировал, что будет на Украине без Зеленского:
00:25 - Атаки на танкеры в Чёрном море;
09:21 - Географическая эскалация и настрой Трампа;
13:41 - Контролируемые сливы: кто управляет вентилем?
22:10 - О режиме Зеленского без Зеленского;
29:33 - Фокус не на фигуре, а на системе?
*в интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir