О чем говорили посланники Трампа у Путина

России уже не диктуют условия, а слушают её. И это главный итог пятичасовых переговоров посланников Трампа в Кремле с Путиным. На детальность и конструктив беседы указывают и её продолжительность, и закрытый формат.

2025-12-03T14:48

2025-12-03T14:48

2025-12-03T16:03

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557960_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_f58031a5139a3a1e8919682449d4384f.jpg

Совместные политические заявления еще не назрели. И хотя Кремль не разглашал детали встречи, но Владимир Путин накануне встречи с Уиткоффом и Кушнером дал красноречивый комментарии прессе. Главный касался безопасности в Чёрном море, которую Россия вынуждена будет гарантировать путём лишения Украины выхода к нему. Ещё один месседж российский лидер направил европейцам – нападение на Россию повлечёт неминуемый сокрушительный ответный удар. Он будет куда более внушительным, чем "хирургический метод", применяемый на Украине. Исходя из этой преамбулы к переговорам в Кремле посланники Трампа после пятичасового марафона отправились сразу в Вашингтон, не останавливаясь в Европе, где их ждал Зеленский. Куда движется мирная инициатива – размышляли эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий Баранчик"Компромиссы пока не найдены" – заявил помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина с американской делегацией. Беседа продолжалась 5 часов, была полезной и конструктивной, заявил Ушаков. По его словам, Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.- Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывало критику президента. - Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию в Украине из 28 пунктов. - Встреча дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования. - Обсуждалась суть плана США по урегулированию, а не конкретные формулировки.- Обсудили перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине. - Стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения урегулирования в Украине. - Представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа. - Путин передал привет Трампу через Уиткоффа и ряд политических сигналов. - Возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования. Интересно, что утечек переговоров в западных СМИ не появилось. Вероятно, их можно будет увидеть лишь после того, как американская сторона вновь встретится с украинской, которая обязательно пожалуется на требования США европейцам, а те выльют эти жалобы в СМИ. Сейчас такая встреча не назначена. По сообщениям западных СМИ, Уиткофф и Кушнер должны были сегодня встретиться с Зеленским в Брюсселе, но отменили встречу. В целом можно зафиксировать, что Россия придерживается договоренностей на Аляске, где обязательными условиями для начала мирных переговоров были вывод ВСУ из Донбасса и отказ Украины от НАТО. Весь вопрос в том, смогут ли США добиться таких уступок от Украины. Пока этого не видно и СВО продолжается.Политолог Алексей ЧеснаковХронология переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса выстроена таким образом, что ответственность за очередной срыв в полной мере должна лечь на Киев. Американская сторона обсудила мирный план с украинской делегацией, затем последовали, по всей видимости, непростые, но конструктивные переговоры в Москве с Путиным, и вот теперь Уиткофф и Кушнер направляются в Европу для финальных переговоров с Зеленским. Отказ президента Украины от мирного плана, который был согласован с Москвой, будет воспринят Трампом однозначно. Безусловно, критике будет подвергнута и Россия, но основная ответственность за срыв ляжет на плечи Зеленского. И Москва, и Вашингтон пока сохраняют молчание. Здесь можно вспомнить встречи Путина и Уиткоффа в апреле и августе, тогда стороны тоже не раскрывали всех деталей переговоров. Дипломатический туман после августовской встречи и вовсе спровоцировал дискуссию о провале, однако сразу после нее последовала организация саммита в Анкоридже. Поэтому делать однозначные выводы относительно последних переговоров пока преждевременно. Ключевая интрига актуального момента – пойдет ли Зеленский на действительно сложные компромиссы. Пока сумма факторов указывает на то, что у президента Украины не остается другого выбора. Внутриэлитные конфликты и развал управленческой машины. Проблемы на линии фронта и риски его обвала. Кризис финансирования из-за неспособности Европы согласовать выделение нового крупного пакета помощи. Активизация конкурентов Зеленского, которые предлагают себя в качестве возможных, более сговорчивых альтернатив. И это далеко неполный список того, что давит на президента Украины. Если рассматривать текущую ситуацию сквозь призму теории игр, то как рациональный актор Зеленский должен пойти на сделку. Однако проблема в том, что украинская сторона уже не раз демонстрировала кризис рационального поведения, а сам Зеленский, судя по инсайдам, давно уверовал в собственное мессианство.Американист Алексей НаумовБезусловно, прорыва за один раз не было и быть не могло. Это долгие, тягучие мирные переговоры — вспомните Вьетнам, разговоры вокруг которого шли годами. Здесь не ждем лет, но ждем недели и месяцы: конфликт сложный и многосоставный, в него вовлечены множество участников. Я бы сравнил ситуацию с Анкориджем: тогда тоже не было обширных комментариев в прессе, но достигнутые тогда договоренности легли в основу плана из 28 пунктов. Фактически лучший возможный на сегодня итог.Максим ЖаровСудя по комментариям Юрия Ушакова ("обсуждалась суть плана США по урегулированию, а не конкретные предложения"), нынешняя встреча в Кремле была устроена главным образом для Джареда Кушнера. Как "члену семьи" Трампа Кушнеру было поручено на практике выяснить, правильно ли Стив Уиткофф доносит до ушей Трампа ту самую "суть", которую имеет ввиду Кремль. По переговорному треку Израиль-ХАМАС Кушнер привык получать "суть", которую имеет ввиду ХАМАС, от прокси-посредников — представителей спецслужб Катара и Египта. В Украинском треке же все совсем не так — в роли прокси-посредников Уиткофф, Келлог и до кучи Дрисколл. А сбоку ещё маячат пресловутые "европейцы", которые через мейнстримные СМИ, от которых зависит Трамп, пытаются качать свои условия "сделки". Так что на данный момент хорошо, что Кушнер приехал в Москву и встретился с Путиным. Теперь от "пониманий Анкориджа" стороны переходят к "пониманиям Москвы". Которые, впрочем, ещё должны уложиться в голове у Трампа с помощью "сигналов", переданным ему Кремлём через Кушнера.Общественный деятель Татьяна ПопИтак, главным итогом пятичасовых переговоров в Кремле стало отсутствие компромисса, на который, если честно, никто и не рассчитывал. Уж слишком серьезный блок вопросов стоит на повестке между Россией и США (вы же не думаете всерьез, что спецпосланника и зятя Трампа в Москву отправили чисто об Украине или хотелках киевских клоунов поговорить?), чтобы моментально все поделить порешать. Так что, как подчеркнул Ушаков, работы предстоит много, она продолжается и это само по себе предсказуемый, но важный результат. Госсекретарь Рубио ночью выступил тоже в весьма сдержанном тоне, мол, если Украина будет "делать все правильно", то даже процветать когда-нибудь там сможет. Но "если они (обе стороны) не захотят заканчивать войну, она продолжится", а вот допомога Киеву от США – не бесконечна. Согласитесь, какое-то "антиукраинское" заявление для политика, которого считают близким к американским демократам и европейским глобалистам. Я пока отслеживаю реакцию Киева и кураторов, как они будут держать удар и что придумывать для подрыва диалога, и обязательно позже проанализирую это комплексно с видео. А пока еще одним побочным итогом переговоров предлагаю считать пролет американцев над Зелей. Тот рассчитывал перехватить Уиткоффа в Европе по пути домой и даже пафосно похвастался, что "ему отчитаются". Ну-ну...О том, что происходило на переговорах в Майями - в статье Лед тронулся? Причем в Майами! Последние инсайды.

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

