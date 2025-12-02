https://ukraina.ru/20251202/led-tronulsya-prichem-v-mayami-poslednie-insaydy-1072541270.html

Лед тронулся? Причем в Майами! Последние инсайды

Лед тронулся? Причем в Майами! Последние инсайды - 02.12.2025 Украина.ру

Лед тронулся? Причем в Майами! Последние инсайды

Поступили инсайды с той стороны относительно переговоров в Майами. Подтверждается информация о том, что ключевыми темами стали не только и даже не столько вопросы территорий, линии разграничения и прекращения огня, как тема предстоящих выборов, которая постепенно выходит на первый план как инструмент переформатирования киевской власти.

2025-12-02T20:47

2025-12-02T20:47

2025-12-02T20:47

москва

украина

россия

владимир зеленский

давид арахамия

дональд трамп

нато

набу

сап

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072430437_48:0:752:396_1920x0_80_0_0_24ddf79e3ec1917094021f52ea1ec986.jpg

По сообщениям инсайдеров украинскому руководству прямо напомнили о неизбежных последствиях попыток демонстрировать неконструктивную позицию. Им ясно дали понять, что кейс антикоррупционных органов, прежде всего НАБУ, будет только усиливаться и станет для них значительно более драматичным и крайне неприятным в случае демонстрации упрямства. Более того, представители американской стороны потребовали отказаться от любой контригры против НАБУ, САП и американских ставленников внутри режима, таких как Давид Арахамия. Подчёркнуто было то, что попытки атаковать этих людей вызовут болезненные и крайне неприятные последствия.Что касается темы выборов, то здесь обозначено несколько принципиальных моментов. Было согласовано, что не будет происходить никаких изменений в украинском законодательстве, не будет вводиться электронное голосование, а сроки, которые в некоторых инсайдерских версиях плана Трампа упоминались как сто дней, могут быть сокращены ещё сильнее. И самое важное, в Майами обсуждалось требование американцев об отсутствии Владимира Зеленского в списке участников президентской гонки. Американская сторона формулировала категорически, чтобы Зеленский не участвовал в этих выборах.Обсуждение конструкции власти касалось того, что пока что вероятно будет сохранена модель монобольшинства без её формального разрушения, с вероятным избранием Давида Арахамии спикером парламента. Американцы также достаточно благожелательно восприняли информацию о вероятном назначении Дениса Шмыгаля руководителем офиса Зеленского, что показывает поиски ими управляемой конфигурации в условиях нарастающего кризиса киевского режима.Отдельным блоком стоял вопрос НАТО. Украинская делегация настойчиво убеждала американцев, что любые попытки изменить конституционные положения относительно курса в НАТО приведут к взрывной реакции националистических групп и могут вызвать силовой переворот и новый майдан. Обсуждался компромиссный многоуровневый вариант, который, по словам инсайдеров, Уиткофф и Кушнер могут представить в Москве. Суть заключается в том, что Вашингтон и ряд стран НАТО заключат с Москвой отдельные двусторонние соглашения, в которых каждая сторона формально гарантирует отсутствие перспективы вступления Украины в НАТО. Кроме того, Вашингтон должен взять на себя обязательство инициировать голосование по изменению натовских документов, где эта невозможность была бы закреплена, пусть даже в декларативной форме. Вопрос целесообразности такого формата для России остаётся открытым, однако, как утверждают инсайдеры, именно такова логика текущих обсуждений.То, как Москва воспримет подобный набор предложений, покажет дальнейшая динамика переговоров, однако уже сейчас очевидно, что украинская власть стремительно теряет пространство манёвра. Всё, что происходит вокруг них, превращается в многоярусную конструкцию внешнего управления, где их собственная воля постепенно перестаёт играть какую либо роль.Идем дальше. В вопроса контролируемой еще Киевом территории Донбасса прорабатывается гибридная конструкция, которая предполагает вывод всех украинских сил обороны, включая тероборону, Нацгвардию и ВСУ, за административную границу ДНР, с формированием демилитаризованной зоны или даже зоны с участием миротворческого контингента, представленного странами глобального юга и возможно ОДКБ под управлением международной административной группы совместно с Россией. Логика здесь похожа на тот формат, который уже звучал в версиях плана Трампа относительно Запорожской атомной электростанции, где предлагалось совместное управление международных структур и России с гарантированным распределением электроэнергии в обе стороны.Вопрос о численности войск обсуждению не подвергался, поскольку он, по всей видимости, уже проговорен и согласован заранее. Что касается возможных новаций в системе гарантий безопасности для Украины, то этот блок вызвал наиболее острые споры, так как американская сторона не спешит брать на себя расширенные обязательства. При этом предварительно согласован целый набор двусторонних соглашений, включая американо-украинский документ, который должен содержать некие формальные гарантии безопасности. Однако их нынешний формат категорически не устраивает киевский режим, поскольку там отсутствуют персональные гарантии личной безопасности для первых лиц режима, которым сейчас важны только собственные интересы. Вероятно именно об этом слова Рубио, о том что предстоит продолжить работу.Американцы ясно дали понять, что не рассматривают ввод натовских войск на территорию огрызка незалежной и не собираются обеспечивать Украине долгосрочные поставки вооружений после завершения конфликта. Значительная часть обсуждения касалась управляемости украинской власти после остановки широкомасштабных боевых действий. Этот вопрос стал настолько значимым, что на переговоры прилетели два ключевых представителя силовых структур - Поклад, первый заместитель главы СБУ, и Кирилл Буданов*, глава ГУР МО. Они не участвовали в основной встрече в Майами, однако по моей информации провели закрытые контакты с представителями разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Их задача очевидна - они должны продемонстрировать американцам, что украинская конструкция власти останется управляемой и что силовой блок будет выполнять внешние установки даже после прекращения конфликта. Именно ради этого они и прибыли, а не для участия в переговорах о мире.В завершении остаётся лишь ожидать, как именно пройдут на неделе обсуждения планов в Москве между американскими представителями и Путиным, а также каким будет последующее общение американцев с украинской властью в Киеве, о котором уже заявил Зеленский. В моём представлении рассчитывать на внезапный прорыв не приходится, однако процесс очевидно сдвинулся с мертвой точки и лёд начал двигаться.О последних событиях - в обзоре ""Дипломатия и штык": Путин обсуждает мир с США, освобождены Красноармейск и Волчанск. Итоги 2 декабря"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

москва

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

москва, украина, россия, владимир зеленский, давид арахамия, дональд трамп, нато, набу, сап, мнения, михаил павлив, весь павлив