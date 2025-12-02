Скотт Риттер: 24 часа Трампа против глубинного государства. Кто на самом деле мешает миру на Украине? - 02.12.2025 Украина.ру
Скотт Риттер: 24 часа Трампа против глубинного государства. Кто на самом деле мешает миру на Украине?
Скотт Риттер: 24 часа Трампа против глубинного государства. Кто на самом деле мешает миру на Украине? - 02.12.2025 Украина.ру
Скотт Риттер: 24 часа Трампа против глубинного государства. Кто на самом деле мешает миру на Украине?
Российско-украинский конфликт — это столкновение геополитических проектов, где судьба Украины предрешена. Мир наступит лишь после достижения Россией своих целей и краха западной стратегии. Текущие переговоры — лишь театр, а итог конфликта решится на поле боя и в Кремле.
2025-12-02T04:37
2025-12-02T04:37
интервью
скотт риттер
россия
украина
европа
дональд трамп
андрей ермак
владимир путин
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер- Скотт, Трамп начал с обещания решить всё за 24 часа, но теперь его мирный план свёлся к утечкам, пересмотрам и сопротивлению европейцев. Что сломало импульс его 'быстрого мира', и почему большие надежды так быстро угасают?Когда Дональд Трамп пришёл к власти, он заявлял, что способен очень быстро урегулировать российско-украинский конфликт. Он говорил, что ему хватит буквально 24 часов и одного телефонного звонка. Позднее он признал, что говорил это в шутку, что ситуация куда серьёзнее. Думаю, тогда ожидалось — и сам Трамп утверждал — что этот конфликт можно довести до завершения в относительно короткие сроки.Однако он столкнулся с тем, что всё гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Он понял, что ситуация невероятно запутанная и усложняется тем, что речь идёт не только о российских и украинских интересах, но также о европейских и американских.В итоге Дональду Трампу пришлось переосмыслить реальность — российскую, европейскую и украинскую. Он увидел, что Европа вовсе не тот союзник, каким её представляли в США, и что у Европы есть собственные интересы, тесно связанные с будущим Украины. Европа вложила огромные экономические и политические ресурсы в концепцию Украины как инструмента давления на Россию — чтобы ослабить её, чтобы нанести ей ущерб. Европейские политические и экономические элиты крепко привязаны к этому подходу.Поэтому попытки Трампа добиться завершения конфликта сталкиваются с противодействием со стороны этих элит. Их взгляды и цели вступают в прямое противоречие с инициативами Трампа. Кроме того, европейские элиты тесно связаны с американским "глубинным государством". Некоторые считают этот термин теорией заговора, но это не так: глубинное государство — это постоянная бюрократия, которая переживает любую администрацию и обеспечивает преемственность власти.И на протяжении десятилетий эта бюрократия была заражена русофобией — иррациональным страхом и ненавистью к России. Из-за этого она серьёзно влияет на американскую политику в отношении России, не позволяя бросить вызов привычному образу России как врага, оправдывая огромные военные бюджеты, а также формирование глобальных альянсов, основанных на идее российской угрозы.Трамп же утверждает, что не считает Россию врагом и что США могут дружить с Россией. Но это идёт вразрез с интересами глубинного государства. А оно присутствует повсюду. Это не только бюрократия — это и Конгресс: обе партии глубоко заражены русофобией. Академическая среда — люди, создающие интеллектуальную элиту Америки и которые должны компетентно говорить о России, — также пропитана этой русофобией. То же самое можно сказать и о мейнстримных СМИ.Таким образом, мы имеем целую сеть центров влияния, которые активно стремятся не дать Трампу добиться мира, которого он хочет — и который, как он считает, нужен и России, и Украине. России действительно нужен мир — в этом нет сомнений. Президент Владимир Путин говорил, что хотел бы видеть завершение конфликта. Но нельзя просто остановить боевые действия — нужно устранить коренные причины конфликта, связанные с глубинным государством и европейскими элитами.Что касается Украины, она давно утратила суверенитет. Сейчас это уже не самостоятельное государство, а инструмент в руках сил, которые используют её ради попытки нанести ущерб России. Поэтому выражение "суверенная Украина" — по сути, пустой лозунг: такого давно нет. Украина стала лишь прокси Европы и американского глубинного государства.Поэтому переговоры — это прежде всего разговор между США и Россией. Украина уже ничего не решает. И Украину в итоге уничтожат. Мы видим это уже сейчас, когда Украина обратилась к Европе, пытаясь противостоять Трампу. Трамп же использует все механизмы влияния США, включая открытие антикоррупционных дел против Ермака, главы администрации президента, одного из наиболее влиятельных людей в украинской политике.И вот — он только что был отправлен в отставку. Несколько минут назад он подал заявление. Ермак. И, задействовав антикоррупционные органы, США фактически устранили его. Ермак должен был стать главным переговорщиком от Украины — теперь он исключён из процесса. Это очевидный сигнал Зеленскому: если он не будет сотрудничать, его ожидает та же участь.Европе теперь придётся признать неизбежность провала её стратегии. Мир между Россией и Украиной будет достигнут, но он наступит только тогда, когда Россия получит всё, чего добивается, когда будут устранены основания конфликта, и когда Европа потеряет возможность когда-либо снова использовать Украину как инструмент давления на Россию. Когда это произойдёт — сказать невозможно.Случится ли это за столом переговоров? Скорее всего, нет. Эта война будет решена на поле боя — и уже решается там. В итоге Украине придётся принять реальность: ей предстоит безусловно выполнить требования России. Чем раньше это произойдёт, тем лучшие гарантии безопасности она сможет получить от США и Европы. Но если она решит продолжать сопротивление, Россия, похоже, гораздо более готова идти до конца. И это приведёт к полному разрушению Украины в её нынешнем виде.Текущие переговоры — это масштабный спектакль, разыгрываемый на нескольких сценах одновременно. Идея, что всё решится в Женеве или в Будапеште, или в Киеве — иллюзия. Где бы переговоры ни проходили, итог будет не там. Всё решится в Москве, когда Владимир Путин посчитает, что Россия достигла своих целей и готова обсудить более широкий вопрос европейской безопасности и стабилизации.Также по теме - в интервью Дмитрия Евфставьева: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
Скотт Риттер: 24 часа Трампа против глубинного государства. Кто на самом деле мешает миру на Украине?

04:37 02.12.2025
 
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Российско-украинский конфликт — это столкновение геополитических проектов, где судьба Украины предрешена. Мир наступит лишь после достижения Россией своих целей и краха западной стратегии. Текущие переговоры — лишь театр, а итог конфликта решится на поле боя и в Кремле.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер
- Скотт, Трамп начал с обещания решить всё за 24 часа, но теперь его мирный план свёлся к утечкам, пересмотрам и сопротивлению европейцев. Что сломало импульс его 'быстрого мира', и почему большие надежды так быстро угасают?
Когда Дональд Трамп пришёл к власти, он заявлял, что способен очень быстро урегулировать российско-украинский конфликт. Он говорил, что ему хватит буквально 24 часов и одного телефонного звонка. Позднее он признал, что говорил это в шутку, что ситуация куда серьёзнее. Думаю, тогда ожидалось — и сам Трамп утверждал — что этот конфликт можно довести до завершения в относительно короткие сроки.
Однако он столкнулся с тем, что всё гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Он понял, что ситуация невероятно запутанная и усложняется тем, что речь идёт не только о российских и украинских интересах, но также о европейских и американских.
В итоге Дональду Трампу пришлось переосмыслить реальность — российскую, европейскую и украинскую. Он увидел, что Европа вовсе не тот союзник, каким её представляли в США, и что у Европы есть собственные интересы, тесно связанные с будущим Украины. Европа вложила огромные экономические и политические ресурсы в концепцию Украины как инструмента давления на Россию — чтобы ослабить её, чтобы нанести ей ущерб. Европейские политические и экономические элиты крепко привязаны к этому подходу.
Поэтому попытки Трампа добиться завершения конфликта сталкиваются с противодействием со стороны этих элит. Их взгляды и цели вступают в прямое противоречие с инициативами Трампа. Кроме того, европейские элиты тесно связаны с американским "глубинным государством". Некоторые считают этот термин теорией заговора, но это не так: глубинное государство — это постоянная бюрократия, которая переживает любую администрацию и обеспечивает преемственность власти.
И на протяжении десятилетий эта бюрократия была заражена русофобией — иррациональным страхом и ненавистью к России. Из-за этого она серьёзно влияет на американскую политику в отношении России, не позволяя бросить вызов привычному образу России как врага, оправдывая огромные военные бюджеты, а также формирование глобальных альянсов, основанных на идее российской угрозы.
Трамп же утверждает, что не считает Россию врагом и что США могут дружить с Россией. Но это идёт вразрез с интересами глубинного государства. А оно присутствует повсюду. Это не только бюрократия — это и Конгресс: обе партии глубоко заражены русофобией. Академическая среда — люди, создающие интеллектуальную элиту Америки и которые должны компетентно говорить о России, — также пропитана этой русофобией. То же самое можно сказать и о мейнстримных СМИ.
Таким образом, мы имеем целую сеть центров влияния, которые активно стремятся не дать Трампу добиться мира, которого он хочет — и который, как он считает, нужен и России, и Украине. России действительно нужен мир — в этом нет сомнений. Президент Владимир Путин говорил, что хотел бы видеть завершение конфликта. Но нельзя просто остановить боевые действия — нужно устранить коренные причины конфликта, связанные с глубинным государством и европейскими элитами.
Что касается Украины, она давно утратила суверенитет. Сейчас это уже не самостоятельное государство, а инструмент в руках сил, которые используют её ради попытки нанести ущерб России. Поэтому выражение "суверенная Украина" — по сути, пустой лозунг: такого давно нет. Украина стала лишь прокси Европы и американского глубинного государства.
Поэтому переговоры — это прежде всего разговор между США и Россией. Украина уже ничего не решает. И Украину в итоге уничтожат. Мы видим это уже сейчас, когда Украина обратилась к Европе, пытаясь противостоять Трампу. Трамп же использует все механизмы влияния США, включая открытие антикоррупционных дел против Ермака, главы администрации президента, одного из наиболее влиятельных людей в украинской политике.
И вот — он только что был отправлен в отставку. Несколько минут назад он подал заявление. Ермак. И, задействовав антикоррупционные органы, США фактически устранили его. Ермак должен был стать главным переговорщиком от Украины — теперь он исключён из процесса. Это очевидный сигнал Зеленскому: если он не будет сотрудничать, его ожидает та же участь.
Европе теперь придётся признать неизбежность провала её стратегии. Мир между Россией и Украиной будет достигнут, но он наступит только тогда, когда Россия получит всё, чего добивается, когда будут устранены основания конфликта, и когда Европа потеряет возможность когда-либо снова использовать Украину как инструмент давления на Россию. Когда это произойдёт — сказать невозможно.
Случится ли это за столом переговоров? Скорее всего, нет. Эта война будет решена на поле боя — и уже решается там. В итоге Украине придётся принять реальность: ей предстоит безусловно выполнить требования России. Чем раньше это произойдёт, тем лучшие гарантии безопасности она сможет получить от США и Европы. Но если она решит продолжать сопротивление, Россия, похоже, гораздо более готова идти до конца. И это приведёт к полному разрушению Украины в её нынешнем виде.
Текущие переговоры — это масштабный спектакль, разыгрываемый на нескольких сценах одновременно. Идея, что всё решится в Женеве или в Будапеште, или в Киеве — иллюзия. Где бы переговоры ни проходили, итог будет не там. Всё решится в Москве, когда Владимир Путин посчитает, что Россия достигла своих целей и готова обсудить более широкий вопрос европейской безопасности и стабилизации.
Также по теме - в интервью Дмитрия Евфставьева: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
