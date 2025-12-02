Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США - 02.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251202/glavnaya-problema--ne-ukraina-ekspert-o-katastroficheskom-stsenarii-dlya-prezidenta-ssha-1072474908.html
Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США
Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США - 02.12.2025 Украина.ру
Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США
Реальную опасность для Дональда Трампа представляет не провал на украинском направлении, а возможная неудачная военная интервенция в Венесуэле, которая может привести к политическому краху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-12-02T05:10
2025-12-02T05:10
новости
украина
сша
венесуэла
дональд трамп
дмитрий евстафьев
украина.ру
оон
нефть
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Отвечая на вопрос о настроениях в лагере демократов и республиканцев и чем сейчас рискует Трамп в свете предстоящих выборов в Конгресс, эксперт сместил акценты. "Я бы Трампу года не давал. Главная проблема Трампа — это не Украина", — заявил Евстафьев.Политолог описал гипотетический катастрофический сценарий для президента США. "А если в Венесуэле случится неудачная американская интервенция с большими жертвами среди американских военнослужащих, более 500 человек, это станет катастрофой", — сказал он.В этом контексте мирный план по Украине может стать для американского лидера тактическим инструментом. "И здесь свою роль может сыграть мирный план Трампа и то, как он будет его продавливать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
украина
сша
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, венесуэла, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, оон, нефть, война, украина.ру дзен, мир, демократическая партия, республиканская партия, конгресс сша
Новости, Украина, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, ООН, нефть, война, Украина.ру Дзен, мир, Демократическая партия, Республиканская партия, Конгресс США

Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США

05:10 02.12.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Реальную опасность для Дональда Трампа представляет не провал на украинском направлении, а возможная неудачная военная интервенция в Венесуэле, которая может привести к политическому краху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о настроениях в лагере демократов и республиканцев и чем сейчас рискует Трамп в свете предстоящих выборов в Конгресс, эксперт сместил акценты. "Я бы Трампу года не давал. Главная проблема Трампа — это не Украина", — заявил Евстафьев.
Политолог описал гипотетический катастрофический сценарий для президента США. "А если в Венесуэле случится неудачная американская интервенция с большими жертвами среди американских военнослужащих, более 500 человек, это станет катастрофой", — сказал он.
"Если еще и прервутся поставки нефти на нефтеперегонные заводы в США, то Трампа порвут, не дожидаясь выборов. И в дело пойдет любой компромат на него и членов семьи. Может выйти из-под контроля и ситуация с пленками Эпштейна", — пояснил Евстафьев.
В этом контексте мирный план по Украине может стать для американского лидера тактическим инструментом. "И здесь свою роль может сыграть мирный план Трампа и то, как он будет его продавливать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАВенесуэлаДональд ТрампДмитрий ЕвстафьевУкраина.руООНнефтьвойнаУкраина.ру ДзенмирДемократическая партияРеспубликанская партияКонгресс США
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Британского наемника на Украине обвиняют в поставках оружия для убийств
12:371 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:29Президент Польши против договорённостей с Россией
12:23Валерий Залужный: ядерное оружие для ядерного электората
12:12Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира. Главные новости к этому часу
12:05Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
12:00Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
11:53Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине - СВР
11:50Добру придется быть с кулаками. Украина и США о мире не договорились
11:42Подразделениями группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай
11:25Военнослужащие ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска
11:06Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
11:01Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер
10:56Добропольское направление: ВС РФ продвигаются с давлением на Новопавловку
10:42Атакован танкер Midvolga 2 по пути из России в Грузию
10:24Российские военные ударили по позициям ВСУ в Павловке
10:19Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
10:17"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области
09:59RT выявил бенефициаров хищений на Украине
09:53Гуляйполе - это лишь промежуточная станция на пути "Восточного экспресса"
Лента новостейМолния