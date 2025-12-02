https://ukraina.ru/20251202/glavnaya-problema--ne-ukraina-ekspert-o-katastroficheskom-stsenarii-dlya-prezidenta-ssha-1072474908.html

Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США

Реальную опасность для Дональда Трампа представляет не провал на украинском направлении, а возможная неудачная военная интервенция в Венесуэле, которая может привести к политическому краху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2025-12-02T05:10

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg

Отвечая на вопрос о настроениях в лагере демократов и республиканцев и чем сейчас рискует Трамп в свете предстоящих выборов в Конгресс, эксперт сместил акценты. "Я бы Трампу года не давал. Главная проблема Трампа — это не Украина", — заявил Евстафьев.Политолог описал гипотетический катастрофический сценарий для президента США. "А если в Венесуэле случится неудачная американская интервенция с большими жертвами среди американских военнослужащих, более 500 человек, это станет катастрофой", — сказал он.В этом контексте мирный план по Украине может стать для американского лидера тактическим инструментом. "И здесь свою роль может сыграть мирный план Трампа и то, как он будет его продавливать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.

2025

