Главная проблема — не Украина: эксперт о катастрофическом сценарии для президента США
Реальную опасность для Дональда Трампа представляет не провал на украинском направлении, а возможная неудачная военная интервенция в Венесуэле, которая может привести к политическому краху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о настроениях в лагере демократов и республиканцев и чем сейчас рискует Трамп в свете предстоящих выборов в Конгресс, эксперт сместил акценты. "Я бы Трампу года не давал. Главная проблема Трампа — это не Украина", — заявил Евстафьев.
Политолог описал гипотетический катастрофический сценарий для президента США. "А если в Венесуэле случится неудачная американская интервенция с большими жертвами среди американских военнослужащих, более 500 человек, это станет катастрофой", — сказал он.
"Если еще и прервутся поставки нефти на нефтеперегонные заводы в США, то Трампа порвут, не дожидаясь выборов. И в дело пойдет любой компромат на него и членов семьи. Может выйти из-под контроля и ситуация с пленками Эпштейна", — пояснил Евстафьев.
В этом контексте мирный план по Украине может стать для американского лидера тактическим инструментом. "И здесь свою роль может сыграть мирный план Трампа и то, как он будет его продавливать", — резюмировал собеседник издания.
