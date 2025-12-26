https://ukraina.ru/20251226/posle-blekauta-na-plyazh-zelenskiy-letit-vo-floridu-na-peregovory-khronika-sobytiy-na-utro-26-dekabrya-1073656430.html

После блэкаута на пляж: Зеленский летит во Флориду "на переговоры". Хроника событий на утро 26 декабря

Kyiv Post сообщает о возможном визите Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности четырёх стран ввести миротворцев на Украину. Мигранты "золотой нации" возглавили антирейтинг криминала в США

На фоне "мирных переговоров" Зеленского западные страны вновь начали обсуждать возможность размещения иностранного контингента Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для переговоров. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванные дипломатические источники. По данным СМИ, "очень важные переговоры" могут состояться уже 28 декабря. Между тем ряд западных стран выразили готовность развернуть миротворческий контингент на территории Украины после завершения военного конфликта. Об этом в интервью "Новини. LIVE" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в обеспечении послевоенной стабильности и "сдерживании России" должны участвовать международные партнеры. В числе стран, которые, по информации Подоляка, рассматривают такую возможность, он назвал Францию, Германию, Турцию и Великобританию. "И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", — указал советник. В качестве примера он привел Турцию, для которой, по его утверждению, важно не допустить повторения "экономических проблем в акватории Черного моря", связанных с конфликтом. Одновременно с этим Манфред Вебер, возглавляющий Европейскую народную партию, положительно оценил отправку немецких солдат для участия в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, подобная миротворческая миссия должна проходить исключительно под знаменами Европы. Евродепутат полагает, что в текущих условиях не стоит рассчитывать только на помощь американской армии под руководством Дональда Трампа в вопросах обеспечения мира. Вебер выразил уверенность, что если речь идет о формировании специальных европейских структур, то Берлин не имеет права оставаться в стороне от этого процесса. Позиция России в данном вопросе носит принципиальный и последовательный характер: размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины является абсолютно неприемлемым. Кремль и МИД России неоднократно доводили эту неизменную позицию до сведения западных партнёров. Подобные действия трактуются как вмешательство во внутренние дела и рассматриваются как угроза национальной безопасности. Любые планы по размещению на территории Украины иностранного контингента, по оценке Москвы, ведут не к урегулированию, а к дальнейшей эскалации. Украинцы заняли топ-1 в рейтинге "Худшие из худших"Американские правоохранительные органы и миграционные службы опубликовали список иностранных преступников, выходцев из постсоветского пространства, вызывающих наибольшие опасения. В так называемый список "худших из худших" вошли 27 человек, и значительную его часть, по данным источников, составляют граждане Украины. Согласно внутреннему отчёту, среди украинских мигрантов, попавших в рейтинг, фигурируют лица, обвиняемые или осуждённые за тяжкие преступления. В перечне правонарушений значатся: организация каналов поставки и продажи наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе против несовершеннолетних, вооружённые ограбления, масштабное мошенничество. Наиболее тяжкими из предъявленных обвинений являются обращение в рабство и торговля людьми. Фронтовая сводкаВ ночь на пятницу системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. Воздушная атака была зафиксирована над территориями девяти регионов России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Наиболее интенсивным атакам подверглись южные регионы страны: 34 беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской областью, 5 — над Республикой Крым, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Воронежской областью. Также дроны перехвачены в центральной части России: 5 БПЛА сбиты над Калужской областью, 3 — над территорией Московского региона (Москва и область). Над морскими пространствами уничтожены: 3 беспилотника над акваторией Чёрного моря, 1 — над Азовским морем. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении после освобождения Свято-Покровского усилено давление в сторону Славянска с востока. Идут бои за населённые пункты Закотное, Озёрное и Диброва. Возросла интенсивность столкновений на участке Хромовка – Бондарное. На Запорожском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление севернее Степногорска в сторону Веселянки, одновременно расширяя контроль восточнее, в районе Лукьяновского. В районе Приморского отмечены тактические успехи. Ситуация на Купянском направлении остаётся крайне напряжённой. Часть города, по данным, находится в "серой зоне". Сообщается о сосредоточении украинской стороной значительных сил на флангах при проблемах с подвозом резервов. На Красноармейском направлении продолжается зачистка Родинского, заняты новые позиции юго-западнее. Штурмовые группы продвигаются вдоль железной дороги к Новому Донбассу, ведётся разведка боем у Вольного. На Константиновском направлении бои идут на нескольких участках. В южной части города зона контроля расширена, ведётся борьба с инфраструктурой БПЛА противника. Отмечается, что ВСУ стягивают подкрепления в город, что замедляет темп продвижения. На Гуляйпольском направлении сообщается об увеличении контроля в юго-западной части Гуляйполя. После взятия Заречного под контроль перешёл значительный участок обороны противника, включая дорогу Терноватое–Братское.Российские контрразведчики наносят упреждающие удары по террористической деятельности Украины. Подробнее — в материале ФСБ сорвала крупную диверсию: поймали девушку со взрывчаткой. Хроника событий к 13:00 26 декабря.

