После блэкаута на пляж: Зеленский летит во Флориду "на переговоры". Хроника событий на утро 26 декабря - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/posle-blekauta-na-plyazh-zelenskiy-letit-vo-floridu-na-peregovory-khronika-sobytiy-na-utro-26-dekabrya-1073656430.html
После блэкаута на пляж: Зеленский летит во Флориду "на переговоры". Хроника событий на утро 26 декабря
После блэкаута на пляж: Зеленский летит во Флориду "на переговоры". Хроника событий на утро 26 декабря - 26.12.2025 Украина.ру
После блэкаута на пляж: Зеленский летит во Флориду "на переговоры". Хроника событий на утро 26 декабря
Kyiv Post сообщает о возможном визите Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности четырёх стран ввести миротворцев на Украину. Мигранты "золотой нации" возглавили антирейтинг криминала в США
2025-12-26T10:05
2025-12-26T14:43
эксклюзив
хроники
россия
украина
трамп и зеленский
дональд трамп
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_449564da7005daeccbc4a5cfaff99729.png
На фоне "мирных переговоров" Зеленского западные страны вновь начали обсуждать возможность размещения иностранного контингента Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для переговоров. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванные дипломатические источники. По данным СМИ, "очень важные переговоры" могут состояться уже 28 декабря. Между тем ряд западных стран выразили готовность развернуть миротворческий контингент на территории Украины после завершения военного конфликта. Об этом в интервью "Новини. LIVE" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в обеспечении послевоенной стабильности и "сдерживании России" должны участвовать международные партнеры. В числе стран, которые, по информации Подоляка, рассматривают такую возможность, он назвал Францию, Германию, Турцию и Великобританию. "И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", — указал советник. В качестве примера он привел Турцию, для которой, по его утверждению, важно не допустить повторения "экономических проблем в акватории Черного моря", связанных с конфликтом. Одновременно с этим Манфред Вебер, возглавляющий Европейскую народную партию, положительно оценил отправку немецких солдат для участия в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, подобная миротворческая миссия должна проходить исключительно под знаменами Европы. Евродепутат полагает, что в текущих условиях не стоит рассчитывать только на помощь американской армии под руководством Дональда Трампа в вопросах обеспечения мира. Вебер выразил уверенность, что если речь идет о формировании специальных европейских структур, то Берлин не имеет права оставаться в стороне от этого процесса. Позиция России в данном вопросе носит принципиальный и последовательный характер: размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины является абсолютно неприемлемым. Кремль и МИД России неоднократно доводили эту неизменную позицию до сведения западных партнёров. Подобные действия трактуются как вмешательство во внутренние дела и рассматриваются как угроза национальной безопасности. Любые планы по размещению на территории Украины иностранного контингента, по оценке Москвы, ведут не к урегулированию, а к дальнейшей эскалации. Украинцы заняли топ-1 в рейтинге "Худшие из худших"Американские правоохранительные органы и миграционные службы опубликовали список иностранных преступников, выходцев из постсоветского пространства, вызывающих наибольшие опасения. В так называемый список "худших из худших" вошли 27 человек, и значительную его часть, по данным источников, составляют граждане Украины. Согласно внутреннему отчёту, среди украинских мигрантов, попавших в рейтинг, фигурируют лица, обвиняемые или осуждённые за тяжкие преступления. В перечне правонарушений значатся: организация каналов поставки и продажи наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе против несовершеннолетних, вооружённые ограбления, масштабное мошенничество. Наиболее тяжкими из предъявленных обвинений являются обращение в рабство и торговля людьми. Фронтовая сводкаВ ночь на пятницу системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. Воздушная атака была зафиксирована над территориями девяти регионов России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Наиболее интенсивным атакам подверглись южные регионы страны: 34 беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской областью, 5 — над Республикой Крым, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Воронежской областью. Также дроны перехвачены в центральной части России: 5 БПЛА сбиты над Калужской областью, 3 — над территорией Московского региона (Москва и область). Над морскими пространствами уничтожены: 3 беспилотника над акваторией Чёрного моря, 1 — над Азовским морем. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении после освобождения Свято-Покровского усилено давление в сторону Славянска с востока. Идут бои за населённые пункты Закотное, Озёрное и Диброва. Возросла интенсивность столкновений на участке Хромовка – Бондарное. На Запорожском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление севернее Степногорска в сторону Веселянки, одновременно расширяя контроль восточнее, в районе Лукьяновского. В районе Приморского отмечены тактические успехи. Ситуация на Купянском направлении остаётся крайне напряжённой. Часть города, по данным, находится в "серой зоне". Сообщается о сосредоточении украинской стороной значительных сил на флангах при проблемах с подвозом резервов. На Красноармейском направлении продолжается зачистка Родинского, заняты новые позиции юго-западнее. Штурмовые группы продвигаются вдоль железной дороги к Новому Донбассу, ведётся разведка боем у Вольного. На Константиновском направлении бои идут на нескольких участках. В южной части города зона контроля расширена, ведётся борьба с инфраструктурой БПЛА противника. Отмечается, что ВСУ стягивают подкрепления в город, что замедляет темп продвижения. На Гуляйпольском направлении сообщается об увеличении контроля в юго-западной части Гуляйполя. После взятия Заречного под контроль перешёл значительный участок обороны противника, включая дорогу Терноватое–Братское.Российские контрразведчики наносят упреждающие удары по террористической деятельности Украины. Подробнее — в материале ФСБ сорвала крупную диверсию: поймали девушку со взрывчаткой. Хроника событий к 13:00 26 декабря.
россия
украина
запад
европа
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_91:0:1154:797_1920x0_80_0_0_43167ab46197bc27fd1083837fd47565.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, трамп и зеленский, дональд трамп, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины, всу, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, переговоры по украине 2025, новости переговоров, перемирие, запад, европа, германия, украина.ру, украина.ру
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, сводка СВО, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, перемирие, Запад, Европа, Германия, Украина.ру, Украина.ру

После блэкаута на пляж: Зеленский летит во Флориду "на переговоры". Хроника событий на утро 26 декабря

10:05 26.12.2025 (обновлено: 14:43 26.12.2025)
 
© ФотоЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Kyiv Post сообщает о возможном визите Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности четырёх стран ввести миротворцев на Украину. Мигранты "золотой нации" возглавили антирейтинг криминала в США
На фоне "мирных переговоров" Зеленского западные страны вновь начали обсуждать возможность размещения иностранного контингента
Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для переговоров. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на неназванные дипломатические источники. По данным СМИ, "очень важные переговоры" могут состояться уже 28 декабря.
"Он (Зеленский - Ред.), как ожидается, в ближайшие дни отправится во Флориду для очень важных переговоров в Мар-а-Лаго — возможной площадке для встречи с американским руководством", — отмечается в материале.
Между тем ряд западных стран выразили готовность развернуть миротворческий контингент на территории Украины после завершения военного конфликта. Об этом в интервью "Новини. LIVE" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, в обеспечении послевоенной стабильности и "сдерживании России" должны участвовать международные партнеры. В числе стран, которые, по информации Подоляка, рассматривают такую возможность, он назвал Францию, Германию, Турцию и Великобританию.
"И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", — указал советник.
В качестве примера он привел Турцию, для которой, по его утверждению, важно не допустить повторения "экономических проблем в акватории Черного моря", связанных с конфликтом.
Одновременно с этим Манфред Вебер, возглавляющий Европейскую народную партию, положительно оценил отправку немецких солдат для участия в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, подобная миротворческая миссия должна проходить исключительно под знаменами Европы.
Евродепутат полагает, что в текущих условиях не стоит рассчитывать только на помощь американской армии под руководством Дональда Трампа в вопросах обеспечения мира. Вебер выразил уверенность, что если речь идет о формировании специальных европейских структур, то Берлин не имеет права оставаться в стороне от этого процесса.
Позиция России в данном вопросе носит принципиальный и последовательный характер: размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины является абсолютно неприемлемым.
Кремль и МИД России неоднократно доводили эту неизменную позицию до сведения западных партнёров. Подобные действия трактуются как вмешательство во внутренние дела и рассматриваются как угроза национальной безопасности. Любые планы по размещению на территории Украины иностранного контингента, по оценке Москвы, ведут не к урегулированию, а к дальнейшей эскалации.
Украинцы заняли топ-1 в рейтинге "Худшие из худших"
Американские правоохранительные органы и миграционные службы опубликовали список иностранных преступников, выходцев из постсоветского пространства, вызывающих наибольшие опасения.
В так называемый список "худших из худших" вошли 27 человек, и значительную его часть, по данным источников, составляют граждане Украины. Согласно внутреннему отчёту, среди украинских мигрантов, попавших в рейтинг, фигурируют лица, обвиняемые или осуждённые за тяжкие преступления.
В перечне правонарушений значатся: организация каналов поставки и продажи наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе против несовершеннолетних, вооружённые ограбления, масштабное мошенничество. Наиболее тяжкими из предъявленных обвинений являются обращение в рабство и торговля людьми.
Фронтовая сводка
В ночь на пятницу системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. Воздушная атака была зафиксирована над территориями девяти регионов России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Наиболее интенсивным атакам подверглись южные регионы страны: 34 беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской областью, 5 — над Республикой Крым, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Воронежской областью.
Также дроны перехвачены в центральной части России: 5 БПЛА сбиты над Калужской областью, 3 — над территорией Московского региона (Москва и область). Над морскими пространствами уничтожены: 3 беспилотника над акваторией Чёрного моря, 1 — над Азовским морем.
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении после освобождения Свято-Покровского усилено давление в сторону Славянска с востока. Идут бои за населённые пункты Закотное, Озёрное и Диброва. Возросла интенсивность столкновений на участке Хромовка – Бондарное.
На Запорожском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление севернее Степногорска в сторону Веселянки, одновременно расширяя контроль восточнее, в районе Лукьяновского. В районе Приморского отмечены тактические успехи.
Ситуация на Купянском направлении остаётся крайне напряжённой. Часть города, по данным, находится в "серой зоне". Сообщается о сосредоточении украинской стороной значительных сил на флангах при проблемах с подвозом резервов.
На Красноармейском направлении продолжается зачистка Родинского, заняты новые позиции юго-западнее. Штурмовые группы продвигаются вдоль железной дороги к Новому Донбассу, ведётся разведка боем у Вольного.
На Константиновском направлении бои идут на нескольких участках. В южной части города зона контроля расширена, ведётся борьба с инфраструктурой БПЛА противника. Отмечается, что ВСУ стягивают подкрепления в город, что замедляет темп продвижения.
На Гуляйпольском направлении сообщается об увеличении контроля в юго-западной части Гуляйполя. После взятия Заречного под контроль перешёл значительный участок обороны противника, включая дорогу Терноватое–Братское.
Российские контрразведчики наносят упреждающие удары по террористической деятельности Украины. Подробнее — в материале ФСБ сорвала крупную диверсию: поймали девушку со взрывчаткой. Хроника событий к 13:00 26 декабря.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаТрамп и ЗеленскийДональд ТрампВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякНАТОВооруженные силы УкраиныВСУВС РФнаступление ВС РФСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОкогда закончится СВО: прогнозызавершение СВОсводка СВОпереговоры по Украине 2025новости переговоровперемириеЗападЕвропаГерманияУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния