https://ukraina.ru/20251226/kak-protivodeystvovat-teraktam-v-rossii-i-kakoy-sposob-borby-budet-naibolee-effektivnym--skorikov-1073654536.html
Как противодействовать терактам в России и какой способ борьбы будет наиболее эффективным – Скориков
Как противодействовать терактам в России и какой способ борьбы будет наиболее эффективным – Скориков - 26.12.2025 Украина.ру
Как противодействовать терактам в России и какой способ борьбы будет наиболее эффективным – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал пункты "мирного плана", рычаги влияния США на Украину, фарс с... Украина.ру, 26.12.2025
2025-12-26T08:42
2025-12-26T08:42
2025-12-26T08:42
украина
россия
сша
иван скориков
видео
кирилл буданов
снг
украина.ру
вооруженные силы украины
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073654412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8a6ef61fdd432350c829a7793ffb6a9.png
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал пункты "мирного плана", рычаги влияния США на Украину, фарс с рождественским выступлением Зеленского, а также украинский терроризм и ситуацию на фронте:00:21 – "Мирный план" Киева; 07:48 – Рычаги влияния на Украину; 13:06 – Рождественское выступление Зеленского; 17:22 – Ситуация на фронте и резервы ВСУ; 21:21 – Украинский терроризм.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073654412_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eef110983cba6a9c82eab3c1d86c9df.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сша, иван скориков, видео, кирилл буданов, снг, украина.ру, вооруженные силы украины, терроризм, переговоры по украине 2025, всу, разгром всу, потери всу, рождество, владимир зеленский, дональд трамп, трамп и зеленский, эксперты, политолог, международные отношения, международная политика, гур моу, видео
Украина, Россия, США, Иван Скориков, Видео, Кирилл Буданов, СНГ, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, терроризм, переговоры по Украине 2025, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ, Рождество, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, эксперты, политолог, международные отношения, Международная политика, ГУР МОУ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал пункты "мирного плана", рычаги влияния США на Украину, фарс с рождественским выступлением Зеленского, а также украинский терроризм и ситуацию на фронте:
00:21 – "Мирный план" Киева;
07:48 – Рычаги влияния на Украину;
13:06 – Рождественское выступление Зеленского;
17:22 – Ситуация на фронте и резервы ВСУ;
21:21 – Украинский терроризм.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan