Как противодействовать терактам в России и какой способ борьбы будет наиболее эффективным – Скориков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073654412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8a6ef61fdd432350c829a7793ffb6a9.png

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал пункты "мирного плана", рычаги влияния США на Украину, фарс с рождественским выступлением Зеленского, а также украинский терроризм и ситуацию на фронте:00:21 – "Мирный план" Киева; 07:48 – Рычаги влияния на Украину; 13:06 – Рождественское выступление Зеленского; 17:22 – Ситуация на фронте и резервы ВСУ; 21:21 – Украинский терроризм.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

2025

