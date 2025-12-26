"Европейская народная партия" пожелала отправить армию на Украину - 26.12.2025 Украина.ру
"Европейская народная партия" пожелала отправить армию на Украину
"Европейская народная партия" пожелала отправить армию на Украину
Военнослужащие из Евросоюза должны отправиться на Украину. Об этом заявил лидер "Европейской народной партии" и её фракции в Европарламенте Манфред Вебер
"Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир", — заявил глава ЕНП.Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на немецкую Die Zeit.Евросоюз не может всерьез ожидать, что президент США Дональд Трамп обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск, считает лидер ЕНП. Тем временем Владимир Зеленский собирается в США на переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Они состоятся во Флориде с участием чиновников США, однако дата ещё не определена, сообщает издание Kyiv Post.Также известно о намерении Британии и Франции собрать "коалицию желающих" и ввести войска на Украину. Россия против ввода войск западных стран на Украину под любым предлогом.Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на ХарьковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, европарламент, ес, вооруженные силы украины, всу, европа, сво, переговоры по украине 2025, коалиция
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Европарламент, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Европа, СВО, переговоры по Украине 2025, коалиция

"Европейская народная партия" пожелала отправить армию на Украину

09:14 26.12.2025 (обновлено: 10:28 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из Евросоюза должны отправиться на Украину. Об этом заявил лидер "Европейской народной партии" и её фракции в Европарламенте Манфред Вебер
"Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир", — заявил глава ЕНП.
Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на немецкую Die Zeit.
Евросоюз не может всерьез ожидать, что президент США Дональд Трамп обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск, считает лидер ЕНП.
Тем временем Владимир Зеленский собирается в США на переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Они состоятся во Флориде с участием чиновников США, однако дата ещё не определена, сообщает издание Kyiv Post.
Также известно о намерении Британии и Франции собрать "коалицию желающих" и ввести войска на Украину. Россия против ввода войск западных стран на Украину под любым предлогом.
Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Европарламент, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Европа, СВО, переговоры по Украине 2025, коалиция
 
Лента новостейМолния