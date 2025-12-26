https://ukraina.ru/20251226/evropeyskaya-narodnaya-partiya-v-evroparlamente-pozhelala-otpravit-armiyu-na-ukrainu-1073655582.html

"Европейская народная партия" пожелала отправить армию на Украину

Военнослужащие из Евросоюза должны отправиться на Украину. Об этом заявил лидер "Европейской народной партии" и её фракции в Европарламенте Манфред Вебер

2025-12-26T09:14

"Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир", — заявил глава ЕНП.Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на немецкую Die Zeit.Евросоюз не может всерьез ожидать, что президент США Дональд Трамп обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск, считает лидер ЕНП. Тем временем Владимир Зеленский собирается в США на переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Они состоятся во Флориде с участием чиновников США, однако дата ещё не определена, сообщает издание Kyiv Post.Также известно о намерении Британии и Франции собрать "коалицию желающих" и ввести войска на Украину. Россия против ввода войск западных стран на Украину под любым предлогом.Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на ХарьковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

