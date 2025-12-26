https://ukraina.ru/20251226/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-26-dekabrya-1073657520.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 26 декабря

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 26 декабря - 26.12.2025 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 26 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 26.12.2025

2025-12-26T10:02

2025-12-26T10:02

2025-12-26T10:02

видео

россия

славянск

купянск

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073657377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_034139ad4f108c552333d3e7d3749e51.jpg

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ продолжают отражать контрнаступление ВСУ в районе Купянска, а также продвигаются в сторону Славянска и завершают зачистку Гуляйполя.

россия

славянск

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, славянск, купянск, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, украина.ру, видео