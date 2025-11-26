https://ukraina.ru/20251126/dmitriy-danilov-evropa-i-ukraina-kopyat-pretenzii-k-planu-trampa-i-skryvayut-za-shirmoy-aferu-s-1072226514.html

Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ

Для России дипломатическое урегулирование означает признание Украиной того, что она проиграла конфликт с Россией. Сколько времени пройдет до этого момента? Думаю, несколько месяцев это оптимистичный сценарий. Все будет решаться не раньше следующей весны.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона отвергает три ключевых пункта мирного плана: контроль над Донбассом, численность ВСУ после окончания вооруженного конфликта и отказ Украины от стремления в НАТО,- Дмитрий Александрович, делает ли это бессмысленным дальнейшее участие американской стороны в переговорном процессе?- Вашингтон дал ясно понять, что заинтересован в продолжении процесса. Причем на основе того плана, который был выдвинут. Сейчас отойти в сторону было бы для Трампа демонстрацией недееспособности не только его администрации, но и его самого как миротворца. Поэтому здесь речь идет о другом. Администрация США прекрасно понимала, что, выдвигая 28 пунктов, она работает на повышение ставок с учетом российской стороны. И что Россия тоже рассматривает это как основу и тоже в дальнейшем будет работать на повышение. Но при этом Европа и Украина будут работать на понижение ставок.Это нормальная игра со стороны США, но дело в том, что на понижение ставок бесконечно работать невозможно. И здесь речь идет о том, что насколько критической станет масса претензий Украины и европейцев к первоначальному плану Трампа.Есть вариант пойти по прежнему пути, продемонстрировать незаинтересованность в серьезных контактах с европейцами, свою независимость как переговорщика с Россией и потенциально с Украиной. И тогда от отказа Украины будет мало что зависеть. Трамп прав, когда говорит, что время не работает на Украину, и предлагает отнестись к его предложениям серьезно. Но вопрос стоит еще и в другом: понимает ли это Зеленский, или понимая это попал в абсолютно не только патовую, но и проигрышную ситуацию, когда у него нет возможности сделать обратный ход.Это более ясно характеризует ситуацию, когда Украина с помощью европейцев пытается торпедировать не только мирный план Трампа, но и потенциальные договоренности в формате мирного урегулирования.- Почему бы сейчас Белому дому не задуматься над сменой лица киевского режима, то есть не убрать Зеленского?- Здесь очень много причин. Идет тонкая игра. Зеленский устраивает всех. Он устраивает администрацию Трампа, поскольку при неблагоприятном для Украины развитии конфликтного сценария позиции Зеленского еще более ослабнут. Коррупционная тема никуда не уйдет, даже если об этом не будут громко говорить. Тем не менее подвешенное состояние украинского руководства увеличивает гибкость американской администрации. То, что смена (Зеленского) может произойти в любой момент, понятно всем.- Публикация Bloomberg якобы стенограммы разговора Ушакова и Уиткоффа это попытка сорвать контакты представителей двух стран?- Вполне возможно. Утечка тоже произошла через CNN. Это не попытка сорвать переговоры. Как один из многочисленных инструментов оказания давления на российскую сторону, он может работать, но очень ограниченно. Детали их переговоров пока неизвестны. Ни американская сторона, ни наша их не раскрывают.- Тем временем Европа работает над экстренным планом Б по финансированию Украины, если не удастся изъять замороженные активы РФ. Предполагается, что промежуточный" кредит Киеву, финансируемый за счёт займов ЕС, поможет Украине продержаться на плаву в первые месяцы 2026 года. А что последует за этим?- Ни тот, ни другой план не работают. С активами все непросто. Их изъятие разрушающе подействовало бы не только на Европу, но и на международную систему в целом. И как все это сочетается с предложениями вернуть Россию в Большую восьмёрку? В таком случае европейцы не смогут рассчитывать на серьезные переговорные позиции с США.У Европы, на самом деле, никогда не было плана Б. Это попытка каким-то образом поставить ширму, которая бы закрыла бы неблагоприятную картину вокруг усилий Еврокомиссии по поводу российских активов.Предоставление кредитов Украине поднимает ряд вопросов: под какие гарантии они будут выдаваться, кто их будет обеспечивать, кто будет страховать эти сделки. Это серьезные вопросы, поэтому крупное кредитование Украины, которое бы заменило потенциальную аферу с российскими активами, крайне маловероятно.- Все же нынешний этап переговорного процесса, сопровождаемый обсуждением конкурентного плана, приближает ли окончание конфликта дипломатическим путем, или стороны продолжают ходить по кругу?- Приближает, вопрос только в сроках. Ясно, что эти сроки затягиваются и эта ситуация неблагоприятна для Украины. Для России дипломатическое урегулирование означает признание Украиной того, что она проиграла конфликт с Россией. Сколько времени пройдет до этого момента? Думаю, несколько месяцев это оптимистичный сценарий. Все будет решаться не раньше следующей весны.Также на эту тему - Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик

