https://ukraina.ru/20251201/ischenko-raskryl-istinnuyu-tsel-trampa--sdelat-ameriku-vnov-velikoy-za-schet-rossii-i-kitaya-1072428291.html

Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая

Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая - 01.12.2025 Украина.ру

Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая

Дональд Трамп рассматривает возможное урегулирование украинского конфликта не как гуманитарную миссию, а как стратегическую паузу для перегруппировки сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-01T05:20

2025-12-01T05:20

2025-12-01T05:20

новости

россия

сша

америка

дональд трамп

ростислав ищенко

украина.ру

миа "россия сегодня"

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg

Отвечая на вопрос о миротворческих амбициях президента США Дональда Трампа, эксперт заявил: "Трамп хочет стать не миротворцем, а победителем. Он всегда говорил, что хочет сделать Америку вновь великой. Про безопасный мир для всех он ничего не говорит". По словам Ищенко, еще во время встречи на Аляске Трамп здраво оценил российскую позицию, но она вступила в противоречие с интересами США. "Повторюсь, Трамп хочет задушить Китай, вернуть под контроль мировые рынки, изолировать Россию и прийти ее додушивать", — раскрыл эксперт долгосрочную стратегию американского истеблишмента. Он добавил, что других вариантов у Вашингтона нет. "Других вариантов у американского истеблишмента нет, потому что они не хотят отказываться от гегемонии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования украинского конфликта — в материале "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины".

россия

сша

америка

китай

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, китай, кнр (китай), война, чем закончится война на украине, война на украине, мир