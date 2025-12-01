Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая - 01.12.2025 Украина.ру
Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая
Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая
Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая
Дональд Трамп рассматривает возможное урегулирование украинского конфликта не как гуманитарную миссию, а как стратегическую паузу для перегруппировки сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о миротворческих амбициях президента США Дональда Трампа, эксперт заявил: "Трамп хочет стать не миротворцем, а победителем. Он всегда говорил, что хочет сделать Америку вновь великой. Про безопасный мир для всех он ничего не говорит". По словам Ищенко, еще во время встречи на Аляске Трамп здраво оценил российскую позицию, но она вступила в противоречие с интересами США. "Повторюсь, Трамп хочет задушить Китай, вернуть под контроль мировые рынки, изолировать Россию и прийти ее додушивать", — раскрыл эксперт долгосрочную стратегию американского истеблишмента. Он добавил, что других вариантов у Вашингтона нет. "Других вариантов у американского истеблишмента нет, потому что они не хотят отказываться от гегемонии", — заключил собеседник издания.
Украина.ру
новости, россия, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, китай, кнр (китай), война, чем закончится война на украине, война на украине, мир
Ищенко раскрыл истинную цель Трампа — "сделать Америку вновь великой" за счет России и Китая

Дональд Трамп рассматривает возможное урегулирование украинского конфликта не как гуманитарную миссию, а как стратегическую паузу для перегруппировки сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о миротворческих амбициях президента США Дональда Трампа, эксперт заявил: "Трамп хочет стать не миротворцем, а победителем. Он всегда говорил, что хочет сделать Америку вновь великой. Про безопасный мир для всех он ничего не говорит".
По словам Ищенко, еще во время встречи на Аляске Трамп здраво оценил российскую позицию, но она вступила в противоречие с интересами США.
"Если бы наша позиция не соответствовала только интересам Украины, Трамп бы продавливал совместную позицию с [президент России Владимир] Путиным. Но российская позиция не соответствует интересам США, которые до сих пор рассматривают Россию как врага", — отметил аналитик.
"Повторюсь, Трамп хочет задушить Китай, вернуть под контроль мировые рынки, изолировать Россию и прийти ее додушивать", — раскрыл эксперт долгосрочную стратегию американского истеблишмента.
Он добавил, что других вариантов у Вашингтона нет. "Других вариантов у американского истеблишмента нет, потому что они не хотят отказываться от гегемонии", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования украинского конфликта — в материале "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния