Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине

План Трампа не будет работать ни в каком варианте. Именно поэтому Кремль спокойно отнесся к этим новым инициативам, которые внезапно принесли США на алтарь международного мира. "Не читали, но когда-нибудь прочтем. Можем принять за основу и обсуждать". А ведь принять за основу и обсуждать можно что угодно

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, мирный план Трампа из 28 пунктов стал мирным планом из 19 пунктов. Российская сторона его пока не видела, видела план из 28. И как вы оцениваете сам факт такого сокращения?- Не имеет значения, из скольких пунктов состоит этот план, потому что во всех возможных вариантах он не работает.США хотят сделать вид, что они в войне не участвуют, но при этом продиктовать мир. Это невозможно, потому что они в войне участвовали и войну проиграли. Да, Россия делает вид, что готова воспринимать США как посредника, но результат от них она все равно требует по итогам своей победы. То есть позиции двух сверхдержав уже не монтируется.Мы неоднократно говорили, что Трампу нужно перемирие, чтобы разобраться с Китаем, вернуться с новыми силами и душить Россию. России же нужен надежный долгосрочный мир с гарантиями. А гарантии, как правильно отмечают европейцы – это когда нарушение мира невыгодно всем. Правда, они имеют в виду, что нарушение мира невыгодно России.При этом у самой Европы еще более радикальная позиция, чем у США. Европейцы, проиграв войну, хотят добиться капитуляции России. Это абсурд, но они так настроены. С Украиной вообще все понятно: "Мы будем воевать до последнего украинца, потому что в результате этого Запад может победить Россию и тогда всем будет счастье".Какой мир с ними можно подписывать? Просто напомню, что подписывать мир нам придется с Украиной, потому что никто другой с нами ничего подписывать не собирается. И Украина с нами ничего не собирается подписывать. Их даже европейские мирные планы не устраивают.- Стефанчук прямо сказал: "Война закончится, когда Крым вернется в состав Украины".- Ага. И Камчатка тоже.Позиция России такова: "Все, что уже российское – российское. Это вообще не обсуждается. Будете долго думать – еще что-нибудь станет российским. И по итогам НАТО должен убрать свою военную инфраструктуру от наших границ". В качестве компромисса в последнее время не упоминается "в пределы 1992 года", чтобы очистили Польшу, Прибалтику и Румынию, а потом остались только в Германии. А все, что касается нейтралитета, денацификации и демилитаризации Украины, остается в силе.Кстати, противник вообще не вспоминает про Херсон и Запорожье в своих мирных планах. Они делают вид, что уже договорились о том, будто бы русские отдадут только Донбасс. Но это же не так. Россия согласна прекратить огонь, если ВСУ выйдут из Донбасса, но требования отдать Херсон и Запорожье никуда не исчезли.Короче говоря, этот план ни по одному пункту не монтируется. Именно поэтому Кремль спокойно отнесся к этим новым инициативам, которые внезапно принес Трамп на алтарь международного мира. "Не читали, но когда-нибудь прочтем. Можем принять за основу и обсуждать". Сами понимаете, что принять за основу и обсуждать можно что угодно.Мы никогда не отказывались говорить. Переговоры лучше, чем нарастание конфронтации. Мы бы даже подписали мир с уступками. Просто уступкам есть предел. И то, что мы что-то предлагаем – это уже уступки. Потому что мы войну выиграли. А если кому-то нужны более убедительные доказательства, что мы выиграли войну, он их в ближайшее время получит.- Тем не менее, Трамп мнит себя миротворцев, который хочет закончить очередной конфликт. Возможна ли ситуация, если он заставит Зеленского согласиться на его условия окончания войны, а Россия их не примет?- Трамп хочет стать не миротворцем, а победителем. Он всегда говорил, что хочет сделать Америку вновь великой. Про безопасный мир для всех он ничего не говорит.И когда он встретился на Аляске с Путиным, он здраво оценил российскую позицию: "Я понимаю, что Путин защищает интересы своего государства. Но с позицией России есть сложности". Если бы наша позиция не соответствовала только интересам Украины, Трамп бы продавливал совместную позицию с Путиным. Но российская позиция не соответствует интересам США, которые до сих пор рассматривают Россию как врага. Они лишь согласны временно примириться.Необязательно, что США будут воевать с Россией. Они хотят прийти с новыми силами и сказать: "Посмотрите, какие мы мощные. Пора уступать". Никаких иллюзий по этому поводу Россия не испытывает. Другое дело, что Трамп тоже ограничен в своих возможностях.Ему всеми силами надо перебираться в Тихоокеанский регион, а европейцы ему не дают: "Надо здесь оставаться и бороться с Россией". Трамп понимает, что бороться дальше с Россией – тупик, потому что это ядерная война. Но у него есть вариант задушить экономически Китай, а также с помощью своих союзников в Азии устроить ему всякие военные провокации, потому что у Китая ядерные силы поменьше.Повторюсь, Трамп хочет задушить Китай, вернуть под контроль мировые рынки, изолировать Россию и прийти ее додушивать. Других вариантов у американского истеблишмента нет, потому что они не хотят отказываться от гегемонии. Так же, как на Украине никто не хочет отказываться от идеи европейской интеграции.Следовательно, Трамп будет и дальше маневрировать и не станет упираться в украинские и европейские интересы. Они его ловят, пытаются загнать его в стойло, а он от них убегает. И пока он убегает, у нас есть с ним совместный интерес. Мы тоже заинтересованы помочь ему удрать в Тихоокеанский регион, потому что Европа с нами без США воевать не может. Им нужны США, чтобы угрожать России тотальной войной и за счет этого выжимать уступки по Украине.Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует. Может, нам еще и Прибалтику подарит.

