https://ukraina.ru/20251128/bogdan-bezpalko-zelenskiy-pozhertvoval-ermakom-chtoby-spasti-politicheskuyu-verkhushku-ukrainy-1072358621.html

Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины

Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины - 28.11.2025 Украина.ру

Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак занимал весомое положение в международных связях Украины, но если его действительно сдали внешнеполитические акторы, значит, его должность не будет играть такой роли.

2025-11-28T19:31

2025-11-28T19:31

2025-11-28T19:31

интервью

украина

россия

вашингтон

владимир зеленский

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036665878_33:0:879:476_1920x0_80_0_0_2b3ad01880383e5ae1e16f7fe5d900e3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации сообщил об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака. Перед этим в квартире Ермака сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски.- Богдан, украинское руководство уступило давлению из Вашингтона, что оно получит взамен?- Я, честно говоря, удивлён. Я считал, что Зеленский Ермака не сдаст. Взамен Зеленский получит отсутствие компромата или дискредитации, то тех рычагов, которые могут снести не только Ермака, но и всего политического класса, который управляет Украиной. Здесь уже началась игра на выживание, а Боливар не выдержит двоих. Одного пришлось сбросить. Но без Ермака Зеленскому будет очень сложно.- Кто придет ему на смену? Будет ли это ставленник Вашингтона?- Вокруг этого поста будет идти нешуточная борьба. Зеленский будет пытаться пропихнуть туда компромиссную, но все же более выгодную для себя фигуру.На самом деле, у главы офиса президента не так много полномочий. В реальности это не такая большая должность, в отличие от премьер-министра или министра обороны. Так что все это может быть нивелированием самой должности.Ермак занимал весомое положение в международных связях Украины, но если его действительно сдали внешнеполитические акторы, значит, его должность не будет играть такой роли. Надо признать, что события развиваются интересно.- Можно ли предположить, что происходящее часть подготовки к принятию российских требований по окончанию конфликта?- Это можно осторожно предположить, но тот набор тезисов, который у нас в России сейчас болтается в разных СМИ (европейских, трамповских, украинских, каких угодно) в совокупности с заявлениями Зеленского, пока не предполагает какого-то компромиссного решения.Можно заставить Зеленского подписать мирное соглашение, но из чего оно будет состоять? В чем будет компромисс между Россией и Украиной, потому что без уступок по отношению к России никакого подписания не будет.Нас попросят пожалеть Зеленского и Украину, и мы согласимся? Это будет довольно странно выглядеть на четвертом году конфликта.- Накануне наш президент заявил, что юридически договориться с Украиной сейчас невозможно.- Я бы это расценил как намек на то, что с Зеленским мы не будем иметь дело. Мы будем ждать выборов, какого-то нового человека на месте руководителя Украины. Но это, как минимум, три месяца, а то и больше. Все это время все равно будут идти боевые действия. Если мы не подписываем какой-то меморандум, а с Зеленским это сделать невозможно, то боевые действия продолжаются.Также на эту тему - "Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?

https://ukraina.ru/20251128/vasil-vakarov-ssha-ukazali-ermaku-na-mesto-a-deputaty-rady-skoro-pobegut-v-moskvu-dogovarivatsya-1072341916.html

https://ukraina.ru/20251128/1072356688.html

украина

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, вашингтон, владимир зеленский, андрей ермак