Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак занимал весомое положение в международных связях Украины, но если его действительно сдали внешнеполитические акторы, значит, его должность не будет играть такой роли.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации сообщил об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака. Перед этим в квартире Ермака сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски.- Богдан, украинское руководство уступило давлению из Вашингтона, что оно получит взамен?- Я, честно говоря, удивлён. Я считал, что Зеленский Ермака не сдаст. Взамен Зеленский получит отсутствие компромата или дискредитации, то тех рычагов, которые могут снести не только Ермака, но и всего политического класса, который управляет Украиной. Здесь уже началась игра на выживание, а Боливар не выдержит двоих. Одного пришлось сбросить. Но без Ермака Зеленскому будет очень сложно.- Кто придет ему на смену? Будет ли это ставленник Вашингтона?- Вокруг этого поста будет идти нешуточная борьба. Зеленский будет пытаться пропихнуть туда компромиссную, но все же более выгодную для себя фигуру.На самом деле, у главы офиса президента не так много полномочий. В реальности это не такая большая должность, в отличие от премьер-министра или министра обороны. Так что все это может быть нивелированием самой должности.Ермак занимал весомое положение в международных связях Украины, но если его действительно сдали внешнеполитические акторы, значит, его должность не будет играть такой роли. Надо признать, что события развиваются интересно.- Можно ли предположить, что происходящее часть подготовки к принятию российских требований по окончанию конфликта?- Это можно осторожно предположить, но тот набор тезисов, который у нас в России сейчас болтается в разных СМИ (европейских, трамповских, украинских, каких угодно) в совокупности с заявлениями Зеленского, пока не предполагает какого-то компромиссного решения.Можно заставить Зеленского подписать мирное соглашение, но из чего оно будет состоять? В чем будет компромисс между Россией и Украиной, потому что без уступок по отношению к России никакого подписания не будет.Нас попросят пожалеть Зеленского и Украину, и мы согласимся? Это будет довольно странно выглядеть на четвертом году конфликта.- Накануне наш президент заявил, что юридически договориться с Украиной сейчас невозможно.- Я бы это расценил как намек на то, что с Зеленским мы не будем иметь дело. Мы будем ждать выборов, какого-то нового человека на месте руководителя Украины. Но это, как минимум, три месяца, а то и больше. Все это время все равно будут идти боевые действия. Если мы не подписываем какой-то меморандум, а с Зеленским это сделать невозможно, то боевые действия продолжаются.Также на эту тему - "Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации сообщил об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака. Перед этим в квартире Ермака сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски.
- Богдан, украинское руководство уступило давлению из Вашингтона, что оно получит взамен?
- Я, честно говоря, удивлён. Я считал, что Зеленский Ермака не сдаст. Взамен Зеленский получит отсутствие компромата или дискредитации, то тех рычагов, которые могут снести не только Ермака, но и всего политического класса, который управляет Украиной.
Здесь уже началась игра на выживание, а Боливар не выдержит двоих. Одного пришлось сбросить. Но без Ермака Зеленскому будет очень сложно.
- Кто придет ему на смену? Будет ли это ставленник Вашингтона?
- Вокруг этого поста будет идти нешуточная борьба. Зеленский будет пытаться пропихнуть туда компромиссную, но все же более выгодную для себя фигуру.
На самом деле, у главы офиса президента не так много полномочий. В реальности это не такая большая должность, в отличие от премьер-министра или министра обороны. Так что все это может быть нивелированием самой должности.
Ермак занимал весомое положение в международных связях Украины, но если его действительно сдали внешнеполитические акторы, значит, его должность не будет играть такой роли. Надо признать, что события развиваются интересно.
- Можно ли предположить, что происходящее часть подготовки к принятию российских требований по окончанию конфликта?
- Это можно осторожно предположить, но тот набор тезисов, который у нас в России сейчас болтается в разных СМИ (европейских, трамповских, украинских, каких угодно) в совокупности с заявлениями Зеленского, пока не предполагает какого-то компромиссного решения.
Можно заставить Зеленского подписать мирное соглашение, но из чего оно будет состоять? В чем будет компромисс между Россией и Украиной, потому что без уступок по отношению к России никакого подписания не будет.
Нас попросят пожалеть Зеленского и Украину, и мы согласимся? Это будет довольно странно выглядеть на четвертом году конфликта.
- Накануне наш президент заявил, что юридически договориться с Украиной сейчас невозможно.
- Я бы это расценил как намек на то, что с Зеленским мы не будем иметь дело. Мы будем ждать выборов, какого-то нового человека на месте руководителя Украины. Но это, как минимум, три месяца, а то и больше.
Все это время все равно будут идти боевые действия. Если мы не подписываем какой-то меморандум, а с Зеленским это сделать невозможно, то боевые действия продолжаются.