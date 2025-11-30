https://ukraina.ru/20251130/prezident-predatel-kak-germanskiy-levyy-frank-valter-shtaynmayer-stal-pravym-oborotnem-1072424574.html

Президент-предатель. Как германский левый Франк-Вальтер Штайнмайер стал правым оборотнем

Президент-предатель. Как германский левый Франк-Вальтер Штайнмайер стал правым оборотнем - 30.11.2025 Украина.ру

Президент-предатель. Как германский левый Франк-Вальтер Штайнмайер стал правым оборотнем

Буквально на днях бундестаг Германии окончательно одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год, в котором предусмотрел выделение в следующем году 11,5 млрд евро на поддержку неонацистской Украины.

Потому что та воюет с Россией и как бы стоит на "страже Европы" от посягательств "агрессивной Москвы", которая якобы планирует напасть на Европу и НАТО, чтобы уничтожить демократию. Это на 3 млрд евро больше, чем планировалось изначально. Эти средства планируется направить на артиллерию, беспилотники, бронетехнику, а также закупку дополнительных систем Patriot.За такое решение проголосовали 322 депутата, против высказались 252, а воздержавшихся не было вообще, что, конечно же, говорит о максимальной не только поляризации взглядов, но и о серьезном принципиальном расколе как депутатского корпуса, так и всех политсил Германии.И это притом, что Германия уже испытывает бюджетный дефицит и покрывать недостачу собирается за счет заимствований. Их объем должен составить 97,96 млрд евро, на 8 млрд больше, чем планировалось изначально.Параллельно власти Германии задумали увеличить численность армии (бундесвера) в 2,5 раза – со 180 до 460 тыс человек, включая 260 тыс действующих военных и 200 тыс резервистов.. Законопроект об этом предусматривает анкетирование молодых мужчин, которых можно призывать, а также возможность возвращения всеобщего призыва. Документ вступит в силу после одобрения парламентом, ожидается, что это произойдет уже в январе будущего года.Улыбка радости от глупости и ошибокТакое решение приняла правящая коалиция из партии правых консерваторов ХДС/ХСС и левой СДПГ. Но еще раньше такое милитари-расширение Германии одобрил действующий президент от социал-демократов 69-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, который еще летом в интервью телеканалу ZDF сказал: "Я поддерживаю идею всеобщей воинской обязанности, поскольку считаю, что в свете меняющихся условий безопасности в Европе, учитывая текущие военные конфликты и выводы, сделанные из них, для более эффективной защиты необходимо укреплять вооруженные силы Германии (бундесвер). …Сейчас необходимо обсудить вопрос о введении обязательного призыва, даже если его внедрение не произойдет мгновенно. После отмены призыва в 2011 году казармы были закрыты, а весь обучающий персонал — уволен или распущен".Чего боится президент? Ясно дело, России. Но не так ее, как своей ответственности за то, что происходит с его страной, которая сползает в пучину кризиса и нестабильности, выход из которых видят в милитаризме и реваншизме, что чревато сползанием к войне.А непосредственно причастен к тому, что Германия встала на этот путь, именно Штайнмайер, который в феврале 2014 года обманом благословил госпереворот в Украине и положил начало превращению этой страны в русофобский агрессивный таран и плацдарм, направленный против России.Еще не зига, но уже похожеТогда Штайнмайер был главой МИД Германии и вместе со своими коллегами из Польши и Франции обманул трусливого президента Украины Виктора Януковича, пообещав тому мирное разрешение кризиса. А потом поддержал кровавый госпереворот, который чуть не стоил Януковичу жизни, а Украину бросил в пучину войны, которая сегодня ведет эту страну к уничтожению.Именно в феврале 2014-го Штайнмайер встал на путь оголтелой русофобии, превратившийся для него в скользкую дорогу в ад, но принесший кадровые дивиденды. За свое предательство Штайнмайер получил бонус: с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года был председателем ОБСЕ, а в марте 2017 года стал федеральным президентом Германии. Его поддержали не только левые, но и с подачи федерального канцлера Ангелы Меркель правые из ХДС/ХСС. А Германия подпряглась во всеобщий хор русофобов, с подачи Вашингтона и Лондона направляющих ее на противостояние с Россией и разрыв всех связей с Москвой.Уже в феврале 2022 году началась специальная военная операция (СВО) России по промыванию мозгов неонацистской Украине, а позже, в сентябре, были взорваны газопроводы "Северные потоки" (СП-1 и СП-2), что лишило Германию дешевых российских энергоносителей и толкнуло страну по кризисной наклонной прямо в пропасть. И тогда Штайнмайер публично покаялся в том, что всегда поддерживал нормальные отношения с Россией и выступал горячим сторонником строительства СП-1 и СП-2, еще служа в ведомстве прежнего федерального канцлера Герхарда Шредера, который был одним из инициаторов прокладки "трубы".С Ангелой МеркельЭто было типичное, давно последовательное, а теперь окончательное предательство Штайнмайером своих прежних политических взглядов. Как социал-демократ и прагматик, он в германском политикуме считался левым пророссийским и заточенным на нормальное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, что превращало его страну в промышленно-экономический локомотив всей Европы. Теперь же он встал на правые позиции милитаристского безумия, неонацистского реваншизма и отмены России.Однако следуя по знаменитой фразе "сжег все чему поклонялся и поклонился всему, что сжигал", Штайнмайер только сжег свое политическое прошлое. А вот поклониться будущему у него вряд ли получится, потому что внятного и счастливого будущего ни у него, ни у Германии на военном пути нет. А планируемый новый "дранг нах остен" (поход на восток), как и у предшественников во главе с Адольфом Гитлером, на которого собираются походить новые друзья Штайнмайера во главе с канцлером Мерцем, закончится плачевно. Если решатся, то пойдут "по Украине солдаты группы "Центр" прямиком на импровизированное кладбище с деревянными крестами над могилками. Ибо реванш идиотов так всегда и заканчивается – проверено Германией многократно за последние почти 800 лет, когда на русскую землю захаживали с мечами то тевтонские рыцари, то прусские вояки, то гитлеровские "непобедимые арийцы"…А родился Штайнмайер 5 января 1956 года маленьком городке Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия) в рабочей семье плотника и работницы местной фабрики, что и предопределило то, что во время службы в бундесвере в 1975 году он вступил с Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и всю жизнь связал с нею.В 1982 году закончил университет, где изучал юриспруденцию и политические науки, защитил докторскую диссертацию "Правовое положение бездомных" и даже несколько лет поработал в науке на факультете общественного права и политологии в Гиссенском университете.В 1991 году ушел в политику – стал юрисконсультом по информационному праву и политике в отношении СМИ в госканцелярии Нижней Саксонии. И уже с 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шредера, с которым и связал свою судьбу – до 1998 год был статс-секретарем госканцелярии Нижней Саксонии, а потом, после избрания Шредера канцлером Германии в этом году и до окончания его полномочий в 2005-м, – уполномоченным по координации деятельности спецслужб и руководителем ведомства федерального канцлера.Уже тогда его называли "правой рукой Шредера" и "серым кардиналом", который избегал публичности. Точнее ­ – "Серой эффективностью" (Die Graue Effizienz), которая умела уладить любые противоречия путем переговоров. В это же время участвовал в разработке проекта прокладки трубопровода по дну Балтийского моря, прохладно относился к США, неохотно делясь с ними данными немецких разведслужб и отказав им в участии во вторжении в Ирак в 2003 году и выступая посредником в урегулировании конфликтов между Израилем и "Хизболлой".В 2005 году новый канцлер Ангела Меркель по квоте СДПГ правящей коалиции назначила Штайнмайера первый раз главой МИД Германии, где он и прослужил до 2009 года, когда СДПГ сокрушительно проиграла выборы.В это время он, похоже, наслаждаясь властью и вкусив ее "вкусняшки", и встал на путь предательства и отхода от прежних взглядов. Еще высказываясь против размещения военных баз США в восточной Европе без согласования с Москвой, он уже в 2008 году он посредничал в урегулировании "войны 08.08.08" и начал заявлять, что в конфликте виноваты и Грузия, и Россия.То есть занял позицию и нашим, и вашим: осудил признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, но накануне экстренного саммита ЕС он заявил, что Евросоюз не должен "давать волю эмоциям" и изолировать Россию. Так и заявил тогда: "Правительство России заслуживает критики за свои действия, однако это не отменяет того факта, что безопасности и стабильности в Европе нельзя достичь без российского участия".Окончательно предал нормальные отношения с Россией уже, когда стал главой МИД Германии во второй раз в 2013-2017 годах и однозначно поддержал неонацистский госпереворот в Украине. До начала СВО Штайнмайер только то и делал, что тормозил всячески выполнение Минских договоренностей (Минска-2), а потом, после февраля 2022 года, однозначно осудил Россию и, как уже было сказано, поддержал взрывы СП-1 и СП-2 на дне Балтики.С Владимиром ЗеленскимУже в апреле 2022 года Штайнмайер призвал к созданию трибунала по военным преступлениям против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А потом заявил, что ошибся в политике по отношению к России, когда выстраивал с ней "общий европейский дом" и вовлекал ее "в общую архитектуру безопасности". По его словам, пока у власти находится президент Владимир Путин, "не будет возврата к нормальной жизни, к прежнему статус-кво в отношениях с Москвой", а Россия и Германия – противоборствующие страны. Ни больше, ни меньше, но, как говорится, и этого достаточно, раз сейчас он хочет вооружиться.Предал Штайнмайер и свою родную политическую доктрину социал-демократов, традиционно отстаивающих социальные права людей. Сейчас он ближе к канцлеру Мерцу, который провозгласил смерть Германии как социального государства, заботящегося о своих граждан и защищающего его социальные прав. Похожую линию Штайнмайер поддерживал и в СДПГ, когда возглавлял партию (2008-2009) или был главой ее фракции в бундестаге (2009-2017). Будучи лидером парламентской оппозиции, Штайнмайер регулярно обвинял правительство Меркель в увеличении государственного долга и потворстве богатым, но когда доходило до голосования он поддерживал либеральный подход к обеспечению социальных прав правой Ангелы Меркель. А параллельно не поддержал повышенное налогообложение богатых слоев, предложенное однопартийцами – левыми социал-демократами.Меркель отплатила Штайнмайеру должностью – в 2007-2009 годах он был первым вице-канцлером Германии. И даже рассматривался кандидатом в канцлеры от СДПГ. А в 2017 году – как нормальный и с точки зрения правых перспективный оборотень – был избран президентом Германии и покинул СДПГ. Как бы на время. В 2002 году он был переизбран на второй срок: за его избрание проголосовало 1045 из 1425 возможных голосов Федерального собрания, То есть поддержали депутаты их СДПГ, Союза 90/"зеленые" и Свободной демократической партии, и блок ХДС/ХСС.И все же было в этом политике и что-то очень человеческое. Он женат и, судя по всему, по-настоящему любит свою жену, судью по административным делам Эльке Бюденбендер, с которой воспитал дочь 1994 года рождения. И когда в 2010 году больной Эльке понадобилась пересадка почки, донором выступил ее муж, даже уйдя на время с политической арены. Это, согласитесь, очень мужской поступок, достойный уважения.С женой, которой отдал свою почкуОднако уже в октябре 2010 года Штайнмайер вернулся к активной политической деятельности и попер вверх по карьерной лестнице. Прошло 15 лет. И он такого наворотил, что хоть святых выноси. В частности, особые "вертлявые" отношения сложились у Штайнмайера и с лидером укро-неонацистов Владимиром Зеленским. Сначала президент Германии обиделся на Зеленского за "непочтительность" и в 2022-м даже отказался ехать с визитом в Киев, раз его там жестко критиковали за былую пророссийскую позицию и приверженность СП-1 и СП-2.Но потом все утряслось, и теперь Штайнмайер и Зеленский демонстративно обнимаются, тискаясь в объятиях до неприличия тесно, практически по-европейски. По нужде и без нужды.А директор российского Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в разговоре с журналистами NEWS.ru как-то заметил: "В итоге имевший серьезный политический потенциал и даже перспективы стать канцлером Штайнмайер войдет в историю как флюгер и конформист". И, конечно же, опытный и матерый враг России, чья карьера зависит от этой вражды…Еще о современной немецкой политике и политиках читайте в статьях Владимира Скачко "Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать", "Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля" и Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией

