https://ukraina.ru/20250706/tipichnyy-rusofob-ponevole-nezametnye-litsa-bezlikogo-glavy-mid-frg-yokhanna-vadefulya-1064755816.html

Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля

Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля - 06.07.2025 Украина.ру

Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля

Вот же ж не повезло человеку! Или наоборот – повезло. Но внешность у него такая, что его трудно заметить и запомнить даже на фоне постной и безликой вынужденной 48-летней старлетки Каи Каллас, которая внезапно стала главной евродипломаткой в Еврокомиссии.

2025-07-06T17:48

2025-07-06T17:48

2025-07-06T17:50

германия

россия

европа

фридрих мерц

владимир путин

урсула фон дер ляйен

мид

хдс

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/06/1064763755_133:0:1200:600_1920x0_80_0_0_2b9511955874fa8769c04b6351a29572.jpg

Иллюстрация: https://images.bild.de/68376a6bfd6bcf2a548e9128/3c594d86ef0cd768d5cf73a3b5e560e5,4a460609Она теперь периодически зажигает безумными речами в самых неожиданных местах. Но строго по воле свой вороватой начальницы – Урсулы фон дер Ляйен, которой такая исполнительница и была нужна: тупая, но верная, бессмысленная, но исполнительная. И, конечно же, красоты невероятной, чтобы на ее фоне самой блистать. Несмотря на возраст (66 лет) и семерых детей.То же самое можно сказать и о 62-летнем Йоханне Вадефуле, который недавно стал министром иностранных дел некогда мощнейшей в Европе страны – Германии. В правительстве Фридриха Мерца, которому осенью стукнет 70 лет, но мнит он себя новым фюрером немецкого народа и, разумеется, нуждается в беспрекословных соратниках и помощниках. Как Урсула в Кае. Кстати, между Каллас и фон дер Ляйен, а также Вадефулем и Мерцем даже разница в возрасте одинаковая – 8 лет.Казалось бы, нет ничего плохого в скромном и незаметном человечке, который внезапно стал героем и достиг успеха – это подтверждение того, что народ и история, руководствуясь глубинными импульсами жизни, типа сами выбирают тех, кто осчастливит время и будет двигать его вперед.Но в появлении на евроарене Каллас, а теперь и Вадефуля ничего неожиданного, спонтанного или даже удивительного в этом нет – чистая закономерность современного мейнстрима. Это проявление общего тренда европейской политики по персоналиям – все они должны быть безликими, безынициативными, незаметными, но очень покорными и исполнительными, способными точь-в-точь выполнять приказы, какими бы дурацкими они не были, лишь бы они отвечали общей линии.И трагедия современной Европы заключается в том, что линия ее поведения задумана и прочерчена не на европейской земле, а так давно продиктована извне, что к ней привыкли. И даже сейчас, когда Европа по всем параметрам стреляет себе в ногу и лишается самостоятельности и возможности двигаться и развиваться политически и – это самое главное! – экономически, европейские политики ведут континент к пропасти, потому что находятся в плену глобалистских леволиберальных идей, навязанных им, давно согласованных и даже проплаченных из-за Атлантического океана американскими демократами.Европа сегодня выбирает антитрампизм, войну и русофобию как средства борьбы за новый "Pax Americana" – американский мир, который в новых условиях должен не пустить или хотя бы серьезно затормозить наступление многополярного мира, идущего на смену мировому господству одного гегемона в лице США.Нет, президент-республиканец Дональд Трамп, ставший главным врагом леволибералов-глобалистов, тоже хочет американского господства и подчинения планеты его стране, то есть Америке, которую он хочет сделать снова великой. Но для этого он хочет сначала укрепить тыл – сами США. А вот его оппоненты-демократы по-прежнему жаждут сразу только диктовать силой и навязывать свою волю войнами и хаотизацией любого пространства, где они чувствуют свою силу.Вот и вся разница между американскими республиканцами-изоляционистами и демократами-глобилистами. Но Европа, воспитанная десятилетиями демократами из США, попала в жернова этого внутриамериканского противостояния. И теперь Трамп решительно и безжалостно срывает с европейцев кирзу и дерюгу прежних представлений и установок служения. Он переводит Европу с американского содержания на самоокупаемость. Заставляет их самих платить за свою безопасность и вообще раскошелиться и стать придатком Америки, а не каким-то то там мировым центром силы, как мнит в своем воспаленном сознании стареющая "альфа-самка" Урсула фон дер Ляйен, а ей подгавкивают Кая Каллас и иже с ней. Как шакалы Табаки тигру Шерхану. Только в женском обличье.У европейцев деньги-то, конечно, имеются, но они привыкли жить на американских печенюшках и потому страшно сопротивляются. И пугают как самих себя, так и американцев Трампа "российской угрозой" в лице президента России Владимира Путина, который якобы спит и видит, как нападает и поглощает Европу. После того, как успешно поглотит "несчастную", но на всю голову демократичную Украину.Вот в таких непростых, но понятных геополитических условиях Вадефуль и стал главой МИД Германии, сменив на этом посту полудурочку-прыгунью на батуте Анналену Бербок, которая была так верна глобалистским заветам, что даже публично призналась: ей не важны интересы немецких избирателей, если они противоречат глобалистской повестке. И поклялась, что она будет вести войну на Украине с Россией, даже если для этого понадобится Третья мировая, ибо самое главное в этой жизни – остановить Россию.Сейчас фрау Бербок рулит Генассамблеей ООН, заражая безумием уже эту структуру. Но в Германии повестка тоже осталась прежней – ее рабом стал новый канцлер Мерц, который в новом коалиционном правительстве Германии и подбирал себе таких же исполнителей. Вадефуль стал одним из них.Точнее – одним из трех современных "мушкетеров русофобии" в Германии:– первый – сам канцлер Мерц, который "окормляет" и как бы олицетворяет своей высокой должностью общую политику страны, придавая ей солидность;– второй – министр обороны Борис Писториус, социал-демократ и единственный, кто остался в кабинете Мерца из прежнего правительства Олафа Шольца, потому что верно и преданно держит курс на войну с Россией и готов милитаризировать Германию в любых объемах. Он отвечает за непосредственную и практическую сторону проводимой русофобской политики, для которой даже изменили Конституцию страны. Чтобы гарантировать масштабную программу перевооружения;– третий – глава МИД Вадефуль, который должен придавать немецкой милитаристской русофобии дипломатический облик и обеспечивать дипломатическое же прикрытие и обоснование на любой международной площадке.Троица, как видим, коалиционная, но в связке Мерц-Вадефуль необычным является именно то, что они – однопартийцы. Из Христианско-демократического союза (ХДС), который победил на последних выборах в немецкий бундестаг. Как заметил и написал в Berliner Zeitung популярный немецкий публицист Томас Фасбендер, впервые за последние 60 лет ведомство федерального канцлера и МИД находятся под контролем одной и той же партии. "Повар и официант в одной команде — это важно. В будущем спорные вопросы внешней политики будут решаться совместно с ведомством канцлера и не будут автоматически передаваться на рассмотрение коалиционного комитета", – образно резюмировал журналист.Почему выбор пал конкретно на Вадефуля? Ну, во-первых, ХДС в союзе с Христианско-социальным союзом (ХСС) этой весной победил на выборах, набрав 28,5% голосов. Это второй худший результат ХДС/ХСС в послевоенной истории, но все равно победа. Но главное – в другом: в этом году 26 июня ХДС нешумно отпраздновала 80-летие со дня своего образования. И могла с неспокойным сердцем подвести итоги и констатировать, что они – малоутешительны. Партия, которая возникла в 1945 году из послевоенной растерянности от поражения, немецкого патриотизма, который нужно было скрывать, и немецкого же прагматизма, лежащего в основе задуманного, смогла объединить тогда Германию на основе понятных всем лозунгов "трех С" – сотрудничестве (всех со всеми, кто хочет добра стране) на основе справедливости (социальной) и солидарности (гражданской).Придумав социальную рыночную экономику как основу для единения страны и ее населения ХДС смог вырвать Германию из послевоенной разрухи, благодаря американским деньгам и немецкому трудолюбию вкупе с педантизмом.Сейчас "немецкое экономическое чудо" и "благословенный век Германии", похоже, приходят к закату – экономика страны в стагнации и стремительно теряет свои позиции в Европе и мире. Но, учитывая юбилей и старые заслуги, Мерцу уступили, и главой МИД стал Вадефуль.Во-вторых, Вадефуля многие называют давним соратником, даже доверенным лицом и советником Мерца. Однако упомянутый выше журналист Фасбендер точнее всего описал взлет нового министра: "Типичная немецкая политическая карьера: успешная, но мало впечатляющая". Зампредседателя фракции ХДС в бундестаге, ответственный, в частности, за внешнюю политику, Вадефуль долгое время стремился к этой должности, но все в его биографии говорит именно об этом: он – типичный. Адвокат по профессии и бывший военный, наш Йоханн родился в ничем особым не примечательной семье 10 февраля 1963 года в Хузуме в Шлезвиг-Гольштейне, земле на севере Германии недалеко от границы с Данией. Закончил обычную среднюю школу и в 1986 году завершил военную службу в звании старшего лейтенанта (впоследствии был повышен в звании до подполковника) и начал изучать право в Киле.Тогда же подсел на грантоедчество – стал стипендиатом Фонда Конрада Аденауэра, отца-основателя ХДС, и в 1996 году защитил диссертацию по теме "Соглашение партнеров по бизнесу", работал в судебном округе Киля. Сразу после школы в 1982 году вступил в ХДС и Молодежный союз Германии, где после военной службы и сделал карьеру. Тоже типичную. В 2000—2009 годах являлся депутатом ландтага, возглавлял там партийную фракцию. С 2009 года — с перерывом депутат бундестага, с ноября 2024 года — вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО. С мая 2025-го – глава МИД. Протестант, женат, трое детей.Все отмечают, что решительным и крайне проамериканским атлантистом-милитаристом и непреклонным русофобом Вадефуль стал под давлением обстоятельств и политической конъюнктуры. В биографии Вадефуля не видно какого-то заметного трансатлантического влияния: ни одного года обучения за пределами Германии, ни одного продолжительного пребывания, никаких длительных поездок за границу. Да и сам он еще совсем недавно утверждал, что только в 2018 году присоединился к Atlantik-Brücke (Атлантический мост).Как известно из справочников, это основанная в 1952 году в Гамбурге частная некоммерческая ассоциация, целью которой является содействие атлантизму, то есть взаимопониманию между Германией и Америкой. В настоящее время работает в Берлине и организует конференции, семинары и коллоквиумы, которые проводятся только по приглашениям. То есть на американский заказ с помощью различных программ готовит для США "молодых лидеров" – офицеров вооруженных сил, журналистов и студентов, развивает социальные сети среди нынешних и будущих руководителей бизнеса и международных отношений.Вадефуль встал на этот "мост" только в 55 лет. А до этого он вполне терпимо относился и к России. Даже входил в состав правления форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", который действовал в 2001-2023 годах, и явно не собирался воевать с русскими, отстаивая идею равноправного сотрудничества.Но место сидения, к которому стремишься, похоже, определяет точку зрения. Еще весной этого года на пути к министерскому посту в новых условиях Вадефуль российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые от имени Андрея Ермака, главы Офиса недопрезидента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского, его надули, как и всех своих "клиентов", сказал: "Россия навсегда останется для нас врагом, независимо от того, чем закончится конфликт на Украине".В апреле сего года он в соцсетях продублировал свою агрессивную русофобию: "Самая острая угроза для нас — для нашей жизни, для правовой системы, но также и для самого существования населения Европы сейчас исходит от России. Как союзники Украины, мы обязаны более решительно говорить об угрозе, исходящей от России. Это задача руководства".И, напомним, таки стал министром. И 30 июня 2025 года приехал в Киев к Зеленскому. Это был его первый официальный визит после вступления в должность. И он заверил глобалистских хозяев и заказчиков, что поддерживает Украину и жестко ненавидит Россию. А также выступает за прием Украины в НАТО и отправку Киеву дальнобойных ракет Taurus, поддерживая идею использования немецкого оружия для нанесения ударов по объектам на территории России. То есть в глубоком тылу, где нет боевых действий.Вадефуль, по его словам, уверен, что Россия хочет завоевать Украину, а потом и Европу. И все заявления Кремля и Путина о стремлении к миру назвал "насмешкой" и "издевательством". "Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности. …Путин рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы. И это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко — в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся", — сказал он.И уехал. А Германия готова покупать у США оружие, передавать его неонацистам в Украине и победно воевать с Россией. Смешной такой.…Но все это было бы смешно по-настоящему, если бы не лилась кровь, которой немецкому типичному прагматику, как видим, не жалко. Ничьей, даже немецкой. Но ждем, что получится, когда он от слов перейдет к делам. Россия-то может повторить 1945-й, а вот Германия… С таким-то Вадефулем…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

германия

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

германия, россия, европа, фридрих мерц, владимир путин, урсула фон дер ляйен, мид, хдс, нато, эксклюзив