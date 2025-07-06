Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля - 06.07.2025 Украина.ру
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Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля
Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля - 06.07.2025 Украина.ру
Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля
Вот же ж не повезло человеку! Или наоборот – повезло. Но внешность у него такая, что его трудно заметить и запомнить даже на фоне постной и безликой вынужденной 48-летней старлетки Каи Каллас, которая внезапно стала главной евродипломаткой в Еврокомиссии.
2025-07-06T17:48
2025-07-06T17:50
германия
россия
европа
фридрих мерц
владимир путин
урсула фон дер ляйен
мид
хдс
нато
эксклюзив
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Иллюстрация: https://images.bild.de/68376a6bfd6bcf2a548e9128/3c594d86ef0cd768d5cf73a3b5e560e5,4a460609Она теперь периодически зажигает безумными речами в самых неожиданных местах. Но строго по воле свой вороватой начальницы – Урсулы фон дер Ляйен, которой такая исполнительница и была нужна: тупая, но верная, бессмысленная, но исполнительная. И, конечно же, красоты невероятной, чтобы на ее фоне самой блистать. Несмотря на возраст (66 лет) и семерых детей.То же самое можно сказать и о 62-летнем Йоханне Вадефуле, который недавно стал министром иностранных дел некогда мощнейшей в Европе страны – Германии. В правительстве Фридриха Мерца, которому осенью стукнет 70 лет, но мнит он себя новым фюрером немецкого народа и, разумеется, нуждается в беспрекословных соратниках и помощниках. Как Урсула в Кае. Кстати, между Каллас и фон дер Ляйен, а также Вадефулем и Мерцем даже разница в возрасте одинаковая – 8 лет.Казалось бы, нет ничего плохого в скромном и незаметном человечке, который внезапно стал героем и достиг успеха – это подтверждение того, что народ и история, руководствуясь глубинными импульсами жизни, типа сами выбирают тех, кто осчастливит время и будет двигать его вперед.Но в появлении на евроарене Каллас, а теперь и Вадефуля ничего неожиданного, спонтанного или даже удивительного в этом нет – чистая закономерность современного мейнстрима. Это проявление общего тренда европейской политики по персоналиям – все они должны быть безликими, безынициативными, незаметными, но очень покорными и исполнительными, способными точь-в-точь выполнять приказы, какими бы дурацкими они не были, лишь бы они отвечали общей линии.И трагедия современной Европы заключается в том, что линия ее поведения задумана и прочерчена не на европейской земле, а так давно продиктована извне, что к ней привыкли. И даже сейчас, когда Европа по всем параметрам стреляет себе в ногу и лишается самостоятельности и возможности двигаться и развиваться политически и – это самое главное! – экономически, европейские политики ведут континент к пропасти, потому что находятся в плену глобалистских леволиберальных идей, навязанных им, давно согласованных и даже проплаченных из-за Атлантического океана американскими демократами.Европа сегодня выбирает антитрампизм, войну и русофобию как средства борьбы за новый "Pax Americana" – американский мир, который в новых условиях должен не пустить или хотя бы серьезно затормозить наступление многополярного мира, идущего на смену мировому господству одного гегемона в лице США.Нет, президент-республиканец Дональд Трамп, ставший главным врагом леволибералов-глобалистов, тоже хочет американского господства и подчинения планеты его стране, то есть Америке, которую он хочет сделать снова великой. Но для этого он хочет сначала укрепить тыл – сами США. А вот его оппоненты-демократы по-прежнему жаждут сразу только диктовать силой и навязывать свою волю войнами и хаотизацией любого пространства, где они чувствуют свою силу.Вот и вся разница между американскими республиканцами-изоляционистами и демократами-глобилистами. Но Европа, воспитанная десятилетиями демократами из США, попала в жернова этого внутриамериканского противостояния. И теперь Трамп решительно и безжалостно срывает с европейцев кирзу и дерюгу прежних представлений и установок служения. Он переводит Европу с американского содержания на самоокупаемость. Заставляет их самих платить за свою безопасность и вообще раскошелиться и стать придатком Америки, а не каким-то то там мировым центром силы, как мнит в своем воспаленном сознании стареющая "альфа-самка" Урсула фон дер Ляйен, а ей подгавкивают Кая Каллас и иже с ней. Как шакалы Табаки тигру Шерхану. Только в женском обличье.У европейцев деньги-то, конечно, имеются, но они привыкли жить на американских печенюшках и потому страшно сопротивляются. И пугают как самих себя, так и американцев Трампа "российской угрозой" в лице президента России Владимира Путина, который якобы спит и видит, как нападает и поглощает Европу. После того, как успешно поглотит "несчастную", но на всю голову демократичную Украину.Вот в таких непростых, но понятных геополитических условиях Вадефуль и стал главой МИД Германии, сменив на этом посту полудурочку-прыгунью на батуте Анналену Бербок, которая была так верна глобалистским заветам, что даже публично призналась: ей не важны интересы немецких избирателей, если они противоречат глобалистской повестке. И поклялась, что она будет вести войну на Украине с Россией, даже если для этого понадобится Третья мировая, ибо самое главное в этой жизни – остановить Россию.Сейчас фрау Бербок рулит Генассамблеей ООН, заражая безумием уже эту структуру. Но в Германии повестка тоже осталась прежней – ее рабом стал новый канцлер Мерц, который в новом коалиционном правительстве Германии и подбирал себе таких же исполнителей. Вадефуль стал одним из них.Точнее – одним из трех современных "мушкетеров русофобии" в Германии:– первый – сам канцлер Мерц, который "окормляет" и как бы олицетворяет своей высокой должностью общую политику страны, придавая ей солидность;– второй – министр обороны Борис Писториус, социал-демократ и единственный, кто остался в кабинете Мерца из прежнего правительства Олафа Шольца, потому что верно и преданно держит курс на войну с Россией и готов милитаризировать Германию в любых объемах. Он отвечает за непосредственную и практическую сторону проводимой русофобской политики, для которой даже изменили Конституцию страны. Чтобы гарантировать масштабную программу перевооружения;– третий – глава МИД Вадефуль, который должен придавать немецкой милитаристской русофобии дипломатический облик и обеспечивать дипломатическое же прикрытие и обоснование на любой международной площадке.Троица, как видим, коалиционная, но в связке Мерц-Вадефуль необычным является именно то, что они – однопартийцы. Из Христианско-демократического союза (ХДС), который победил на последних выборах в немецкий бундестаг. Как заметил и написал в Berliner Zeitung популярный немецкий публицист Томас Фасбендер, впервые за последние 60 лет ведомство федерального канцлера и МИД находятся под контролем одной и той же партии. "Повар и официант в одной команде — это важно. В будущем спорные вопросы внешней политики будут решаться совместно с ведомством канцлера и не будут автоматически передаваться на рассмотрение коалиционного комитета", – образно резюмировал журналист.Почему выбор пал конкретно на Вадефуля? Ну, во-первых, ХДС в союзе с Христианско-социальным союзом (ХСС) этой весной победил на выборах, набрав 28,5% голосов. Это второй худший результат ХДС/ХСС в послевоенной истории, но все равно победа. Но главное – в другом: в этом году 26 июня ХДС нешумно отпраздновала 80-летие со дня своего образования. И могла с неспокойным сердцем подвести итоги и констатировать, что они – малоутешительны. Партия, которая возникла в 1945 году из послевоенной растерянности от поражения, немецкого патриотизма, который нужно было скрывать, и немецкого же прагматизма, лежащего в основе задуманного, смогла объединить тогда Германию на основе понятных всем лозунгов "трех С" – сотрудничестве (всех со всеми, кто хочет добра стране) на основе справедливости (социальной) и солидарности (гражданской).Придумав социальную рыночную экономику как основу для единения страны и ее населения ХДС смог вырвать Германию из послевоенной разрухи, благодаря американским деньгам и немецкому трудолюбию вкупе с педантизмом.Сейчас "немецкое экономическое чудо" и "благословенный век Германии", похоже, приходят к закату – экономика страны в стагнации и стремительно теряет свои позиции в Европе и мире. Но, учитывая юбилей и старые заслуги, Мерцу уступили, и главой МИД стал Вадефуль.Во-вторых, Вадефуля многие называют давним соратником, даже доверенным лицом и советником Мерца. Однако упомянутый выше журналист Фасбендер точнее всего описал взлет нового министра: "Типичная немецкая политическая карьера: успешная, но мало впечатляющая". Зампредседателя фракции ХДС в бундестаге, ответственный, в частности, за внешнюю политику, Вадефуль долгое время стремился к этой должности, но все в его биографии говорит именно об этом: он – типичный. Адвокат по профессии и бывший военный, наш Йоханн родился в ничем особым не примечательной семье 10 февраля 1963 года в Хузуме в Шлезвиг-Гольштейне, земле на севере Германии недалеко от границы с Данией. Закончил обычную среднюю школу и в 1986 году завершил военную службу в звании старшего лейтенанта (впоследствии был повышен в звании до подполковника) и начал изучать право в Киле.Тогда же подсел на грантоедчество – стал стипендиатом Фонда Конрада Аденауэра, отца-основателя ХДС, и в 1996 году защитил диссертацию по теме "Соглашение партнеров по бизнесу", работал в судебном округе Киля. Сразу после школы в 1982 году вступил в ХДС и Молодежный союз Германии, где после военной службы и сделал карьеру. Тоже типичную. В 2000—2009 годах являлся депутатом ландтага, возглавлял там партийную фракцию. С 2009 года — с перерывом депутат бундестага, с ноября 2024 года — вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО. С мая 2025-го – глава МИД. Протестант, женат, трое детей.Все отмечают, что решительным и крайне проамериканским атлантистом-милитаристом и непреклонным русофобом Вадефуль стал под давлением обстоятельств и политической конъюнктуры. В биографии Вадефуля не видно какого-то заметного трансатлантического влияния: ни одного года обучения за пределами Германии, ни одного продолжительного пребывания, никаких длительных поездок за границу. Да и сам он еще совсем недавно утверждал, что только в 2018 году присоединился к Atlantik-Brücke (Атлантический мост).Как известно из справочников, это основанная в 1952 году в Гамбурге частная некоммерческая ассоциация, целью которой является содействие атлантизму, то есть взаимопониманию между Германией и Америкой. В настоящее время работает в Берлине и организует конференции, семинары и коллоквиумы, которые проводятся только по приглашениям. То есть на американский заказ с помощью различных программ готовит для США "молодых лидеров" – офицеров вооруженных сил, журналистов и студентов, развивает социальные сети среди нынешних и будущих руководителей бизнеса и международных отношений.Вадефуль встал на этот "мост" только в 55 лет. А до этого он вполне терпимо относился и к России. Даже входил в состав правления форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", который действовал в 2001-2023 годах, и явно не собирался воевать с русскими, отстаивая идею равноправного сотрудничества.Но место сидения, к которому стремишься, похоже, определяет точку зрения. Еще весной этого года на пути к министерскому посту в новых условиях Вадефуль российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые от имени Андрея Ермака, главы Офиса недопрезидента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского, его надули, как и всех своих "клиентов", сказал: "Россия навсегда останется для нас врагом, независимо от того, чем закончится конфликт на Украине".В апреле сего года он в соцсетях продублировал свою агрессивную русофобию: "Самая острая угроза для нас — для нашей жизни, для правовой системы, но также и для самого существования населения Европы сейчас исходит от России. Как союзники Украины, мы обязаны более решительно говорить об угрозе, исходящей от России. Это задача руководства".И, напомним, таки стал министром. И 30 июня 2025 года приехал в Киев к Зеленскому. Это был его первый официальный визит после вступления в должность. И он заверил глобалистских хозяев и заказчиков, что поддерживает Украину и жестко ненавидит Россию. А также выступает за прием Украины в НАТО и отправку Киеву дальнобойных ракет Taurus, поддерживая идею использования немецкого оружия для нанесения ударов по объектам на территории России. То есть в глубоком тылу, где нет боевых действий.Вадефуль, по его словам, уверен, что Россия хочет завоевать Украину, а потом и Европу. И все заявления Кремля и Путина о стремлении к миру назвал "насмешкой" и "издевательством". "Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности. …Путин рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы. И это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко — в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся", — сказал он.И уехал. А Германия готова покупать у США оружие, передавать его неонацистам в Украине и победно воевать с Россией. Смешной такой.…Но все это было бы смешно по-настоящему, если бы не лилась кровь, которой немецкому типичному прагматику, как видим, не жалко. Ничьей, даже немецкой. Но ждем, что получится, когда он от слов перейдет к делам. Россия-то может повторить 1945-й, а вот Германия… С таким-то Вадефулем…
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германия, россия, европа, фридрих мерц, владимир путин, урсула фон дер ляйен, мид, хдс, нато, эксклюзив
Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, МИД, ХДС, НАТО, Эксклюзив

Типичный русофоб поневоле. Незаметные лица безликого главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля

17:48 06.07.2025 (обновлено: 17:50 06.07.2025)
 
Вадефуль
Вадефуль
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Вот же ж не повезло человеку! Или наоборот – повезло. Но внешность у него такая, что его трудно заметить и запомнить даже на фоне постной и безликой вынужденной 48-летней старлетки Каи Каллас, которая внезапно стала главной евродипломаткой в Еврокомиссии.
Иллюстрация: https://images.bild.de/68376a6bfd6bcf2a548e9128/3c594d86ef0cd768d5cf73a3b5e560e5,4a460609
Она теперь периодически зажигает безумными речами в самых неожиданных местах. Но строго по воле свой вороватой начальницы – Урсулы фон дер Ляйен, которой такая исполнительница и была нужна: тупая, но верная, бессмысленная, но исполнительная. И, конечно же, красоты невероятной, чтобы на ее фоне самой блистать. Несмотря на возраст (66 лет) и семерых детей.
То же самое можно сказать и о 62-летнем Йоханне Вадефуле, который недавно стал министром иностранных дел некогда мощнейшей в Европе страны – Германии. В правительстве Фридриха Мерца, которому осенью стукнет 70 лет, но мнит он себя новым фюрером немецкого народа и, разумеется, нуждается в беспрекословных соратниках и помощниках. Как Урсула в Кае. Кстати, между Каллас и фон дер Ляйен, а также Вадефулем и Мерцем даже разница в возрасте одинаковая – 8 лет.
Вадефуль на фоне светофора
Вадефуль на фоне светофора
Вадефуль на фоне светофора
Казалось бы, нет ничего плохого в скромном и незаметном человечке, который внезапно стал героем и достиг успеха – это подтверждение того, что народ и история, руководствуясь глубинными импульсами жизни, типа сами выбирают тех, кто осчастливит время и будет двигать его вперед.
Но в появлении на евроарене Каллас, а теперь и Вадефуля ничего неожиданного, спонтанного или даже удивительного в этом нет – чистая закономерность современного мейнстрима. Это проявление общего тренда европейской политики по персоналиям – все они должны быть безликими, безынициативными, незаметными, но очень покорными и исполнительными, способными точь-в-точь выполнять приказы, какими бы дурацкими они не были, лишь бы они отвечали общей линии.
И трагедия современной Европы заключается в том, что линия ее поведения задумана и прочерчена не на европейской земле, а так давно продиктована извне, что к ней привыкли. И даже сейчас, когда Европа по всем параметрам стреляет себе в ногу и лишается самостоятельности и возможности двигаться и развиваться политически и – это самое главное! – экономически, европейские политики ведут континент к пропасти, потому что находятся в плену глобалистских леволиберальных идей, навязанных им, давно согласованных и даже проплаченных из-за Атлантического океана американскими демократами.
Европа сегодня выбирает антитрампизм, войну и русофобию как средства борьбы за новый "Pax Americana" – американский мир, который в новых условиях должен не пустить или хотя бы серьезно затормозить наступление многополярного мира, идущего на смену мировому господству одного гегемона в лице США.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Нет, президент-республиканец Дональд Трамп, ставший главным врагом леволибералов-глобалистов, тоже хочет американского господства и подчинения планеты его стране, то есть Америке, которую он хочет сделать снова великой. Но для этого он хочет сначала укрепить тыл – сами США. А вот его оппоненты-демократы по-прежнему жаждут сразу только диктовать силой и навязывать свою волю войнами и хаотизацией любого пространства, где они чувствуют свою силу.
Вот и вся разница между американскими республиканцами-изоляционистами и демократами-глобилистами. Но Европа, воспитанная десятилетиями демократами из США, попала в жернова этого внутриамериканского противостояния. И теперь Трамп решительно и безжалостно срывает с европейцев кирзу и дерюгу прежних представлений и установок служения. Он переводит Европу с американского содержания на самоокупаемость. Заставляет их самих платить за свою безопасность и вообще раскошелиться и стать придатком Америки, а не каким-то то там мировым центром силы, как мнит в своем воспаленном сознании стареющая "альфа-самка" Урсула фон дер Ляйен, а ей подгавкивают Кая Каллас и иже с ней. Как шакалы Табаки тигру Шерхану. Только в женском обличье.
У европейцев деньги-то, конечно, имеются, но они привыкли жить на американских печенюшках и потому страшно сопротивляются. И пугают как самих себя, так и американцев Трампа "российской угрозой" в лице президента России Владимира Путина, который якобы спит и видит, как нападает и поглощает Европу. После того, как успешно поглотит "несчастную", но на всю голову демократичную Украину.
Вот в таких непростых, но понятных геополитических условиях Вадефуль и стал главой МИД Германии, сменив на этом посту полудурочку-прыгунью на батуте Анналену Бербок, которая была так верна глобалистским заветам, что даже публично призналась: ей не важны интересы немецких избирателей, если они противоречат глобалистской повестке. И поклялась, что она будет вести войну на Украине с Россией, даже если для этого понадобится Третья мировая, ибо самое главное в этой жизни – остановить Россию.
Сейчас фрау Бербок рулит Генассамблеей ООН, заражая безумием уже эту структуру. Но в Германии повестка тоже осталась прежней – ее рабом стал новый канцлер Мерц, который в новом коалиционном правительстве Германии и подбирал себе таких же исполнителей. Вадефуль стал одним из них.
© ФотоВадефуль успокаивает
Вадефуль успокаивает - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото
Вадефуль успокаивает
Точнее – одним из трех современных "мушкетеров русофобии" в Германии:
– первый – сам канцлер Мерц, который "окормляет" и как бы олицетворяет своей высокой должностью общую политику страны, придавая ей солидность;
– второй – министр обороны Борис Писториус, социал-демократ и единственный, кто остался в кабинете Мерца из прежнего правительства Олафа Шольца, потому что верно и преданно держит курс на войну с Россией и готов милитаризировать Германию в любых объемах. Он отвечает за непосредственную и практическую сторону проводимой русофобской политики, для которой даже изменили Конституцию страны. Чтобы гарантировать масштабную программу перевооружения;
– третий – глава МИД Вадефуль, который должен придавать немецкой милитаристской русофобии дипломатический облик и обеспечивать дипломатическое же прикрытие и обоснование на любой международной площадке.
Троица, как видим, коалиционная, но в связке Мерц-Вадефуль необычным является именно то, что они – однопартийцы. Из Христианско-демократического союза (ХДС), который победил на последних выборах в немецкий бундестаг. Как заметил и написал в Berliner Zeitung популярный немецкий публицист Томас Фасбендер, впервые за последние 60 лет ведомство федерального канцлера и МИД находятся под контролем одной и той же партии. "Повар и официант в одной команде — это важно. В будущем спорные вопросы внешней политики будут решаться совместно с ведомством канцлера и не будут автоматически передаваться на рассмотрение коалиционного комитета", – образно резюмировал журналист.
Почему выбор пал конкретно на Вадефуля? Ну, во-первых, ХДС в союзе с Христианско-социальным союзом (ХСС) этой весной победил на выборах, набрав 28,5% голосов. Это второй худший результат ХДС/ХСС в послевоенной истории, но все равно победа. Но главное – в другом: в этом году 26 июня ХДС нешумно отпраздновала 80-летие со дня своего образования. И могла с неспокойным сердцем подвести итоги и констатировать, что они – малоутешительны. Партия, которая возникла в 1945 году из послевоенной растерянности от поражения, немецкого патриотизма, который нужно было скрывать, и немецкого же прагматизма, лежащего в основе задуманного, смогла объединить тогда Германию на основе понятных всем лозунгов "трех С" – сотрудничестве (всех со всеми, кто хочет добра стране) на основе справедливости (социальной) и солидарности (гражданской).
Придумав социальную рыночную экономику как основу для единения страны и ее населения ХДС смог вырвать Германию из послевоенной разрухи, благодаря американским деньгам и немецкому трудолюбию вкупе с педантизмом.
Сейчас "немецкое экономическое чудо" и "благословенный век Германии", похоже, приходят к закату – экономика страны в стагнации и стремительно теряет свои позиции в Европе и мире. Но, учитывая юбилей и старые заслуги, Мерцу уступили, и главой МИД стал Вадефуль.
Во-вторых, Вадефуля многие называют давним соратником, даже доверенным лицом и советником Мерца. Однако упомянутый выше журналист Фасбендер точнее всего описал взлет нового министра: "Типичная немецкая политическая карьера: успешная, но мало впечатляющая". Зампредседателя фракции ХДС в бундестаге, ответственный, в частности, за внешнюю политику, Вадефуль долгое время стремился к этой должности, но все в его биографии говорит именно об этом: он – типичный.
Адвокат по профессии и бывший военный, наш Йоханн родился в ничем особым не примечательной семье 10 февраля 1963 года в Хузуме в Шлезвиг-Гольштейне, земле на севере Германии недалеко от границы с Данией. Закончил обычную среднюю школу и в 1986 году завершил военную службу в звании старшего лейтенанта (впоследствии был повышен в звании до подполковника) и начал изучать право в Киле.
Тогда же подсел на грантоедчество – стал стипендиатом Фонда Конрада Аденауэра, отца-основателя ХДС, и в 1996 году защитил диссертацию по теме "Соглашение партнеров по бизнесу", работал в судебном округе Киля. Сразу после школы в 1982 году вступил в ХДС и Молодежный союз Германии, где после военной службы и сделал карьеру. Тоже типичную. В 2000—2009 годах являлся депутатом ландтага, возглавлял там партийную фракцию. С 2009 года — с перерывом депутат бундестага, с ноября 2024 года — вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО. С мая 2025-го – глава МИД. Протестант, женат, трое детей.
Все отмечают, что решительным и крайне проамериканским атлантистом-милитаристом и непреклонным русофобом Вадефуль стал под давлением обстоятельств и политической конъюнктуры. В биографии Вадефуля не видно какого-то заметного трансатлантического влияния: ни одного года обучения за пределами Германии, ни одного продолжительного пребывания, никаких длительных поездок за границу. Да и сам он еще совсем недавно утверждал, что только в 2018 году присоединился к Atlantik-Brücke (Атлантический мост).
Как известно из справочников, это основанная в 1952 году в Гамбурге частная некоммерческая ассоциация, целью которой является содействие атлантизму, то есть взаимопониманию между Германией и Америкой. В настоящее время работает в Берлине и организует конференции, семинары и коллоквиумы, которые проводятся только по приглашениям. То есть на американский заказ с помощью различных программ готовит для США "молодых лидеров" – офицеров вооруженных сил, журналистов и студентов, развивает социальные сети среди нынешних и будущих руководителей бизнеса и международных отношений.
Вадефуль встал на этот "мост" только в 55 лет. А до этого он вполне терпимо относился и к России. Даже входил в состав правления форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", который действовал в 2001-2023 годах, и явно не собирался воевать с русскими, отстаивая идею равноправного сотрудничества.
Но место сидения, к которому стремишься, похоже, определяет точку зрения. Еще весной этого года на пути к министерскому посту в новых условиях Вадефуль российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые от имени Андрея Ермака, главы Офиса недопрезидента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского, его надули, как и всех своих "клиентов", сказал: "Россия навсегда останется для нас врагом, независимо от того, чем закончится конфликт на Украине".
В апреле сего года он в соцсетях продублировал свою агрессивную русофобию: "Самая острая угроза для нас — для нашей жизни, для правовой системы, но также и для самого существования населения Европы сейчас исходит от России. Как союзники Украины, мы обязаны более решительно говорить об угрозе, исходящей от России. Это задача руководства".
И, напомним, таки стал министром. И 30 июня 2025 года приехал в Киев к Зеленскому. Это был его первый официальный визит после вступления в должность. И он заверил глобалистских хозяев и заказчиков, что поддерживает Украину и жестко ненавидит Россию. А также выступает за прием Украины в НАТО и отправку Киеву дальнобойных ракет Taurus, поддерживая идею использования немецкого оружия для нанесения ударов по объектам на территории России. То есть в глубоком тылу, где нет боевых действий.
Вадефуль, по его словам, уверен, что Россия хочет завоевать Украину, а потом и Европу. И все заявления Кремля и Путина о стремлении к миру назвал "насмешкой" и "издевательством".
"Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности. …Путин рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы. И это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко — в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся", — сказал он.
И уехал. А Германия готова покупать у США оружие, передавать его неонацистам в Украине и победно воевать с Россией. Смешной такой.
…Но все это было бы смешно по-настоящему, если бы не лилась кровь, которой немецкому типичному прагматику, как видим, не жалко. Ничьей, даже немецкой. Но ждем, что получится, когда он от слов перейдет к делам. Россия-то может повторить 1945-й, а вот Германия… С таким-то Вадефулем…
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