Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября

Стали известны подробности ночных атак Украины на гражданские суда и объекты на Чёрном море. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072366401_0:80:800:530_1920x0_80_0_0_4f7f781167bed191ef622501fcdb9849.jpg

Один из трёх причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз КТК."В 04:06 по московскому времени в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорилось в релизе.Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Чёрное море."Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА" — добавили в компании.Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80%. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Чёрного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал КТК.Полтора месяца тому назад директор ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что инструкторы из британских спецслужб спланировали серию ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму.По его словам, есть соответствующие достоверные данные."Инструкторы SAS (спецподразделения британской армии - Ред.) и МИ-6 (британская разведка - Ред.) спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США", — указал Бортников.Также 29 ноября стали известны подробности о состоявшейся вечером 28 ноября у берегов Турции атаке украинских безэкипажных катеров на направлявшийся в Новороссийский нефтяной танкер Vilat."Я на связи с экипажем танкера Virat, атакованного дронами, ситуация остаётся напряжённой. Никого не эвакуировали - весь экипаж находится на борту и ожидает подход буксиров. Сообщают о следующих повреждениях: полностью разрушено румпельное отделение, имеются сквозные пробоины в корпусе румпельного отсека и в кормовых балластных танках. Груз не задет, экипаж цел, однако судно лишено хода. Удары дронов пришлись по кормовой части", — написал в 12:34 в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, на данный момент действует строгий запрет на выход на палубу и в машинное отделение."Экипаж набран через Совкомфлот, все моряки - россияне. Атака включала 4–5 дронов: первый удар пришёлся в 17:50, затем ещё два спустя 15–20 минут, и спустя примерно пять часов, в 00:30, был ещё один прилёт. К судну подходил катер турецкой береговой охраны, но покинул район сразу после второго удара и больше не появлялся", — указал он.Он также пообещал сообщить, если будут обновления.Ранее также сообщалось о ещё одном танкере –Kairos – который также шёл в Новороссийск и который также пострадал от взрывов.Обстрелы и налётыУтром 29 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 26 БПЛА - над территорией Белгородской области, 20 БПЛА – над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над территорией Республики Крым, 11 БПЛА – над территорией Рязанской области, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 5 БПЛА – над территорией Воронежской области, 4 БПЛА – над территорией Липецкой области, 3 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Астраханской области, 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России.На горловском и на красноармейском направлении ВСУ нанесли по одному удару. Поступили сведения о ранении ребёнка 2011 года рождения. Огнём ВСУ повреждено одно жилое домостроение.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 22 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Каховка — 3; Великие Копани — 5; Лазурное — 4; Днепряны — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Брилевка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Каиры и Новая Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Позднее и.о. Главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ."Важно! На территории города Новая Каховка в результате вражеской атаки со стороны ВСУ пострадало два мирных жителя. Госпитализированы в Новокаховскую ЦГБ. Будьте бдительны. Оставайтесь в безопасности. Берегите себя и своих близких", — написал он в соцсетях в 11:22.Утром 29 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Без повреждений", — указывалось в сводке.В Белгородском округе сёла Драгунское и Стрелецкое атакованы 9 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО."В селе Драгунское в результате атаки беспилотника на частный дом погибла молодая девушка. Тяжело ранен 5-летний ребенок. Мальчик находится в отделении реанимации детской областной клинической больницы. Вся необходимая помощь оказывается. Домовладение разрушено", — писал Гладков.Кроме того, в селе повреждены 7 частных домов, 3 надворные постройки, оборудование на территории одного из объектов и 3 автомобиля, в селе Стрелецкое — 2 частных дома.Над Валуйским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.Над Вейделевским округом системой ПВО сбиты 18 беспилотников самолётного типа. Информация о последствиях уточняется."В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Глотово, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Дунайка, Казачья Лисица, Мокрая Орловка и Сподарюшино подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 4 боеприпаса, и атакам 10 беспилотников, из которых один сбит. В селе Дорогощь повреждён автомобиль, в селе Глотово — линия электропередачи, частный дом и машина, в селе Гора-Подол — автомобиль, в селе Дунайка — 2 частных дома, а также произошло возгорание трёх единиц сельхозтехники", — указывалось в сводке.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое и Колотиловка нанесены удары 5 беспилотников, 2 из которых подавлены. Последствий нет.Над Старооскольским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О другой террористической активности Украины на море — в статье Дарины Боровик "Тень над Балтикой. В расследовании подрыва "Северных потоков" появились новые факты и имена".

