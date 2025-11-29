https://ukraina.ru/20251129/ten-nad-baltikoy-pochemu-rassledovanie-podryva-severnykh-potokov-vnov-vyshlo-na-pervyy-plan-1072379205.html

Тень над Балтикой. В расследовании подрыва "Северных потоков" появились новые факты и имена

Прошло более двух лет с момента взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", однако интерес к делу заметно усилился за последние недели.

Сразу несколько событий в Европе вернули тему в политическую повестку: новые решения судов, активизация Германии, появление свежих свидетельских показаний, а также рост числа вопросов к украинским фигурантам расследования.Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый германской прокуратурой в участии в диверсии на газопроводах, стал центральной фигурой расследования.В конце октября он объявил голодовку в итальянской тюрьме, заявив через адвоката о жестких условиях содержания, отсутствии доступа к прессе и изоляции в блоке с осужденными боевиками ИГИЛ*. По его словам, администрация игнорировала медицинские и диетические требования, а давление на него сопровождалось попытками добиться признания.Кузнецов утверждал, что "Киев бросил его как старый ботинок", поскольку украинские власти не сделали публичных заявлений в его поддержку. После почти двух недель отказа от пищи он прекратил голодовку, получив от итальянской стороны письменные гарантии меднаблюдения, диетического питания и регулярных встреч с адвокатами.19 ноября Верховный суд Италии отклонил его апелляцию, подтвердив решение Болонского апелляционного суда о выдаче Германии. Экстрадицию назначили на 27 ноября. Кузнецов, естественно, отрицает причастность, а его адвокат утверждает, что рассчитывает на полное оправдание в Германии.В свою очередь, немецкие прокуроры обвиняют его в участии в группе, установившей заряды на газопроводах в районе датского острова Борнхольм, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении критически важных объектов.Не так давно газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором немецкие следователи прямо связывают группу предполагаемых исполнителей диверсии с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным издания, речь идёт о тех же людях, что фигурировали в "версии яхты Андромеда" — операции, где якобы использовались арендованная лодка и группа украинских водолазов. Залужный в соцсетях отреагировал уклончиво, не дав прямого опровержения.Дополнительное звено этой цепочки — июльское убийство полковника СБУ Ивана Воронича. По данным The Times, он был одним из координаторов подрыва "Северного потока", а также участвовал в атаках морских дронов на Черноморский флот РФ. Источники британской газеты утверждают, что Воронич был заместителем полковника Романа Червинского, ранее упомянутого The Washington Post как главного координатора диверсии.Параллельно The Guardian сообщала, что польский суд отказался выдавать другого украинского подозреваемого Германии, указав на "военный характер" взрыва и недостаточность доказательств. Это решение вновь подчеркнуло нарастающие трения между Берлином и Варшавой, а также нежелание восточноевропейских партнёров втягиваться в чужие скандалы.Западные СМИ предупреждают: дело о "Северных потоках" грозит серьёзным кризисом доверия между Берлином и Киевом. Если версия об "украинском следе" закрепится в судах, это может повлечь не только дипломатические осложнения, но и охлаждение финансовой и военной поддержки Украины со стороны Евросоюза.Так расследование, которое, казалось бы, должно было давно завершиться, вновь превращается в инструмент большой политики. Киев дистанцируется от фигуранта, польские власти отказываются сотрудничать, а Германия пытается довести процесс до конца, чтобы "поставить точку" в одной из самых запутанных историй последних лет.Отдельно стоит отметить, что подрыв газопроводов в районе острова Борнхольм — это не кустарная акция, а масштабная операция на глубине, требующая сложнейшей техники, координации, контроля над воздушным и морским пространством. В этой зоне постоянно фиксируются движения судов, дежурят разведывательные самолеты, ведётся наблюдение за навигацией. Без разрешения властей Дании и Швеции любые аномальные манёвры попросту невозможны.С этой точки зрения версия о "самостоятельных украинцах" выглядит неубедительно: Киев не располагает ни подобной техникой, ни соответствующей морской инфраструктурой.Если рассматривать события с точки зрения логики и интересов, картина выстраивается иначе. Подрыв "Северного потока-1" и "Северного потока-2" мог быть реализован при участии спецслужб Дании и Швеции, которые обеспечили прикрытие операции. Норвегия могла выполнять функции навигационного контроля, Германия — быть в курсе происходящего.А непосредственными исполнителями, по мнению ряда западных экспертов, могли стать подразделения британского флота, действующие в координации с американской военной разведкой. Всё указывает на тщательно спланированную многоуровневую операцию, целью которой было исключить Россию как энергетического партнера Европы и подорвать экономические связи, связывавшие континент.Американский журналист Сеймур Херш ещё в 2023 году утверждал, что подрыв был осуществлён водолазами ВМС США во время учений Baltops при содействии норвежцев, а решение принималось лично президентом Байденом. Тогда Вашингтон категорически отрицал эти выводы, а Европа предпочла сделать вид, что не услышала.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее также заявлял, что СВР располагает "достоверной информацией" о прямой причастности США и Великобритании. По его словам, в операции участвовали "профессиональные диверсанты англосаксонских спецслужб". В американской администрации диверсию считали оправданной якобы ради "отрыва Европы, прежде всего Германии, от России". Россия, по словам Нарышкина, запрашивала данные у европейских стран, но не получила ответа. Он раскритиковал популярную в западных СМИ версию об участии "группы украинских подводников-любителей", назвав её рассчитанной "на наивного обывателя".Если рассматривать весь комплекс событий, создаётся впечатление тщательно выстроенной легенды. Украинцы действительно могли присутствовать на месте, выполнять некую часть задачи — но не решающую. Их участие нужно было для того, чтобы направить общественное внимание в нужную сторону.Совпадение между активизацией дела "Северного потока" и рядом коррупционных скандалов на Украине, связанных с "пленками Миндича", вовсе не кажется случайным. Украина вступила в фазу острой борьбы за преемственность власти, курируемую извне. Германия, мстя за газопроводы, ослабляет позиции Залужного — протеже британцев, тогда как американцы берут в "ежовые рукавицы" самого Зеленского, контролируя процесс будущего транзита власти.Дело о подрыве "Северных потоков" стало не просто расследованием теракта — это зеркало европейской политики. На его фоне видны страхи, амбиции и борьба за влияние между союзниками по НАТО. Украина в этой истории выступает не инициатором, а пешкой — удобной фигурой, на которую можно списать ответственность, сохранив лицо большим игрокам.Сложившаяся ситуация напоминает классическую схему: операция проведена силами крупных игроков, но вина возлагается на младших партнёров. Украинские фигуранты, реальные или вымышленные, призваны отвлечь внимание от участия США, Британии и североевропейских союзников по НАТО. А пока в Берлине и Брюсселе обсуждают экстрадиции и новые ордера, суть остаётся прежней: подрыв "Северных потоков" был актом энергетической войны против России, и в этой войне Украина играет роль не инициатора, а разменной фигуры.*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ

