"Просто, дешево и мощно" — эксперт Лебедев рассказал про эффективность северокорейских РСЗО

Компактные и недорогие 107-мм РСЗО Тип-75 производства КНДР обеспечивают мощное и быстрое огневое воздействие на коротких дистанциях при минимальной заметности и простоте в эксплуатации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев

Бойцы противника высоко оценили лёгкие 107-мм РСЗО Тип-75 производства КНДР. Компактную установку военнослужащие ВС РФ устанавливают в лесопосадке на расстоянии 5–6 км от линии фронта, выполняют залп и оттаскивают назад.Рассказывая о высоких оценках, которые дали этим системам бойцы, эксперт заявил, что давно видел в них потенциал. "Ещё будучи студентом шестого курса в 2017 году, я писал дипломную работу о применении 107-мм реактивных снарядов КНДР... В мае 2023 года рекламировал эту РСЗО в ЧВК "Вагнер-Центр"", — сообщил Лебедев.На вопрос о преимуществах системы он дал развернутый ответ. "Во-первых, это компактное, дешёвое и простое в эксплуатации средство мощного и быстрого огневого воздействия", — заявил аналитик. Он подробно описал снаряды: "Реактивные снаряды имеют длину от 760 до 838 мм, массу 18–19 кг, оснащаются различными типами боевых частей: фугасными, осколочно-фугасными, фугасно-зажигательными, кассетными..."Лебедев подчеркнул оптимальное сочетание характеристик. "Таким образом, в данной РСЗО оптимально сочетаются небольшая масса и габариты снаряда с достаточно высокой мощностью огня... Максимальная дальность выстрела обычным фугасным реактивным снарядом — 8500 м", — отметил он. И хотя системы считаются устаревшими, эксперт уверен, что "по совокупности характеристик — это один из лучших вариантов простого и мощного оружия поддержки на коротких дистанциях".Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть" на сайте Украина.ру.

