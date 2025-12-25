"Хотят пустить под откос": Захарова заявила о попытках Запада сорвать переговоры по Украине - 26.12.2025 Украина.ру
Переговоры России и США по Украине медленно продвигаются вперёд, но их пытаются сорвать деструктивные действия ряда западноевропейский государств. И эти подрывные усилия многократно превышают работу по установлению мира. Об этом на брифинге для журналистов 25 декабря рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, кто и что мешает переговорному процессу по достижению мира на Украине, Мария Захарова заявила о прогрессе в диалоге с США, которому активно противодействует ряд западных стран.Она отметила, что в диалоге с администрацией США Россия "неизменно призывает коллег активно… противостоять этому деструктивному процессу". "В свою очередь, готовы продолжать работу в рамках условий, заданных на высшем уровне в Анкоридже", — добавила дипломат.По её словам, существует огромное количество способов подрыва мирных усилий, "от терроризма и экстремизма киевского режима на западные деньги, до санкций и агрессивной риторики и милитаризации" подрывающих, в том числе, международную продовольственную безопасность."Разве это способствует мирному урегулированию?" — задала риторический вопрос дипломат.Захарова напомнила о прежних заявлениях Запада, касающихся продовольственной безопасности. "Вы вспомните, как несколько лет назад они голосили по поводу того, как ситуация вокруг Украины нарушает международную продовольственную безопасность. И нужно поставлять [продовольствие] мировому большинству, но на самом деле, западникам самим нужно было это зерно", — подчеркнула дипломат.Она указала на противоречие в позиции западных государств: "А сейчас, получается, что эти процессы почему-то друг от друга и не зависят. Как будто накормили всех голодающих, как будто не нужен мир на Украине. &lt;...&gt; В данном случае мы говорим про беспрепятственные поставки по всему миру удобрения и зерна"."То есть подрывных усилий, прямых, косвенных или опосредованных, западниками предпринимается гораздо больше, нежели усилий по налаживанию мирных процессов", — констатировала Захарова.В завершении она подтвердила продолжение диалога России и США. "Наш диалог ведется, вы регулярно читаете комментарии на этот счет и слышите заявления руководителя нашей страны [президента Владимира Путина]. Будем вас также оперативно информировать на этот счет", — резюмировала официальный представитель МИД России.Также Мария Захарова рассказала о продвижении в переговорах с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Подробности в публикации: "В переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но верное продвижение вперед - Захарова" на сайте Украина.ру.
"Хотят пустить под откос": Захарова заявила о попытках Запада сорвать переговоры по Украине

18:17 25.12.2025 (обновлено: 11:12 26.12.2025)
 
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен Telegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наталья
Мареева
Все материалы
Переговоры России и США по Украине медленно продвигаются вперёд, но их пытаются сорвать деструктивные действия ряда западноевропейский государств. И эти подрывные усилия многократно превышают работу по установлению мира. Об этом на брифинге для журналистов 25 декабря рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, кто и что мешает переговорному процессу по достижению мира на Украине, Мария Захарова заявила о прогрессе в диалоге с США, которому активно противодействует ряд западных стран.
"В переговорном процессе по украинскому регулированию, в переговорном процессе с США, наблюдается медленное, но верное продвижение вперёд. И оно сопровождается крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего западноевропейскими, торпедировать эти усилия, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки", — заявила Захарова.
Она отметила, что в диалоге с администрацией США Россия "неизменно призывает коллег активно… противостоять этому деструктивному процессу". "В свою очередь, готовы продолжать работу в рамках условий, заданных на высшем уровне в Анкоридже", — добавила дипломат.
По её словам, существует огромное количество способов подрыва мирных усилий, "от терроризма и экстремизма киевского режима на западные деньги, до санкций и агрессивной риторики и милитаризации" подрывающих, в том числе, международную продовольственную безопасность.
"Разве это способствует мирному урегулированию?" — задала риторический вопрос дипломат.
Захарова напомнила о прежних заявлениях Запада, касающихся продовольственной безопасности. "Вы вспомните, как несколько лет назад они голосили по поводу того, как ситуация вокруг Украины нарушает международную продовольственную безопасность. И нужно поставлять [продовольствие] мировому большинству, но на самом деле, западникам самим нужно было это зерно", — подчеркнула дипломат.
Она указала на противоречие в позиции западных государств: "А сейчас, получается, что эти процессы почему-то друг от друга и не зависят. Как будто накормили всех голодающих, как будто не нужен мир на Украине. <...> В данном случае мы говорим про беспрепятственные поставки по всему миру удобрения и зерна".
"То есть подрывных усилий, прямых, косвенных или опосредованных, западниками предпринимается гораздо больше, нежели усилий по налаживанию мирных процессов", — констатировала Захарова.
В завершении она подтвердила продолжение диалога России и США. "Наш диалог ведется, вы регулярно читаете комментарии на этот счет и слышите заявления руководителя нашей страны [президента Владимира Путина]. Будем вас также оперативно информировать на этот счет", — резюмировала официальный представитель МИД России.
Также Мария Захарова рассказала о продвижении в переговорах с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Подробности в публикации: "В переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но верное продвижение вперед - Захарова" на сайте Украина.ру.
