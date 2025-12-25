"Хотят пустить под откос": Захарова заявила о попытках Запада сорвать переговоры по Украине

https://ukraina.ru/20251225/khotyat-pustit-pod-otkos-zakharova-zayavila-o-popytkakh-zapada-sorvat-peregovory-po-ukraine-1073635754.html

Переговоры России и США по Украине медленно продвигаются вперёд, но их пытаются сорвать деструктивные действия ряда западноевропейский государств. И эти подрывные усилия многократно превышают работу по установлению мира. Об этом на брифинге для журналистов 25 декабря рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, кто и что мешает переговорному процессу по достижению мира на Украине, Мария Захарова заявила о прогрессе в диалоге с США, которому активно противодействует ряд западных стран.Она отметила, что в диалоге с администрацией США Россия "неизменно призывает коллег активно… противостоять этому деструктивному процессу". "В свою очередь, готовы продолжать работу в рамках условий, заданных на высшем уровне в Анкоридже", — добавила дипломат.По её словам, существует огромное количество способов подрыва мирных усилий, "от терроризма и экстремизма киевского режима на западные деньги, до санкций и агрессивной риторики и милитаризации" подрывающих, в том числе, международную продовольственную безопасность."Разве это способствует мирному урегулированию?" — задала риторический вопрос дипломат.Захарова напомнила о прежних заявлениях Запада, касающихся продовольственной безопасности. "Вы вспомните, как несколько лет назад они голосили по поводу того, как ситуация вокруг Украины нарушает международную продовольственную безопасность. И нужно поставлять [продовольствие] мировому большинству, но на самом деле, западникам самим нужно было это зерно", — подчеркнула дипломат.Она указала на противоречие в позиции западных государств: "А сейчас, получается, что эти процессы почему-то друг от друга и не зависят. Как будто накормили всех голодающих, как будто не нужен мир на Украине. <...> В данном случае мы говорим про беспрепятственные поставки по всему миру удобрения и зерна"."То есть подрывных усилий, прямых, косвенных или опосредованных, западниками предпринимается гораздо больше, нежели усилий по налаживанию мирных процессов", — констатировала Захарова.В завершении она подтвердила продолжение диалога России и США. "Наш диалог ведется, вы регулярно читаете комментарии на этот счет и слышите заявления руководителя нашей страны [президента Владимира Путина]. Будем вас также оперативно информировать на этот счет", — резюмировала официальный представитель МИД России.Также Мария Захарова рассказала о продвижении в переговорах с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Подробности в публикации: "В переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но верное продвижение вперед - Захарова" на сайте Украина.ру.

