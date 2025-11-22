https://ukraina.ru/20251122/vitaliy-lebedev-kndr-dala-rossii-oruzhie-kotoroe-bet-vsu-v-ruinakh-gorodov-i-na-korotkikh-distantsiyakh-1072007327.html

Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях

Что касается "мангалов" на бронетехнике в СВО, то это вынужденная мера, повышающая живучесть бронетехники за счёт снижения её боевых показателей. Я уверен, что если что-то начнётся на Корейском полуострове, то и там мы увидим "мангалы" по обе стороны фронта. Свою эффективность продемонстрировали системы РЭБ, и в КНДР активно работают над ними.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев.Одобрение США стремления Южной Кореи построить атомные подводные лодки приведет к эффекту "ядерного домино" в регионе, говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР.– Виталий, известно, что в распоряжении КНДР около 50 боеголовок. Означает ли это заявление, что на Корейском полуострове начнётся ядерная гонка, если Сеул осуществит свои планы?– Если мы говорим об атомных подводных лодках (АПЛ), то это не значит, что они обязательно будут оснащены ядерным оружием. Прежде всего речь идёт о энергетической ядерной силовой установке, которая позволяет подводной лодке нести длительное боевое дежурство без всплытия. Существуют же у США атомные авианосцы или у нас атомные ледоколы.Я упомянул атомные авианосцы США неспроста. Их регулярное появление в регионе ЦТАК комментирует схожим образом. Всё, что хоть как-то связано с таким понятием, как "атомный", описывается как нечто запредельное наравне с ядерным оружием.Разумеется, не в наших интересах и не в интересах КНДР и Китая появление подобного вида вооружения у Республики Корея. К подобному заявлению надо относиться как к реакции: КНДР выразила протест появлению у своего противника более технологичного вооружения.Что касается ядерного оружия в регионе, то оно уже есть в частях США на территории РК. Размещение американского ядерного вооружения на АПЛ РК исключено, так как в подобном случае ядерное оружие переходит под контроль армии другой страны, хоть и союзной, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Поэтому подобные действия РК скорее провоцируют инженеров КНДР как можно быстрее построить свою АПЛ, которая в отличие от южнокорейской сможет нести ядерное оружие.– Южная Корея завершила поставки своего танка K2 Black Panther в Польшу по первому контракту. Южнокорейскими машинами теперь оснащена 16-я "Бурштыновая" механизированная дивизия в количестве 180 штук. Всего Варшава должна получить 1000 танков этого типа. В чём заключается феномен южнокорейского танкостроения?– Надо учитывать, что в условиях современной войны многое решает маневренность и электроника, которая, кроме всего прочего, влияет на живучесть танка. Один из примеров — наличие системы активной защиты. Наличия только динамической защиты в настоящее время недостаточно, упор делается на комплексное применение композитной брони и динамической защиты вместе с активной защитой танка.Стоит также отметить, что в последнее время появилась новая тенденция — применение РЭБ против беспилотников. Активная защита танка может быть представлена разными комплексами по способу защиты и противодействия. K2 оснащён системой Hard-kill, являющейся израильской адаптацией системы Trophy и состоящей из РЛС, датчиков лазерного облучения, мортир с дымовыми шашками и средств нейтрализации ПТУРов и гранатомётных выстрелов на подлёте к танку.По сути, ничего принципиально нового южнокорейские специалисты тут не придумали. Наличие системы активной защиты стало возможным благодаря подписанному в этом году соглашению между Hyundai Rotem и Rafael Advanced Defense Systems.В целом, южнокорейское танкостроение берёт своё начало с работы американских конструкторов над первым южнокорейским "Абрамсом" (Тип 88) в 1979 году, когда Министерство обороны РК заключило контракт с американской компанией Chrysler.А вот северокорейские инженеры создали самостоятельно свой гибрид из аналогов наших систем "Штора" и "Дрозд", причём датчики обнаружения лазерного облучения ни на что из имеющегося в других странах не похожи.Что касается системы управления огнём, то на южнокорейских K2 применяются программируемые боеприпасы, в том числе способные подрываться над целью и таким образом наносить удар по самой уязвимой области бронетехники. Танк также оснащён боевой информационно-управляющей системой, позволяющей обмениваться данными с другими боевыми машинами.K2 оснащён мощным дизелем южнокорейского производства мощностью 1500 л. с. и может развивать скорость по пересечённой местности — 50 км/ч и по шоссе — до 75 км/ч.Новый южнокорейский танк превосходит французский "Леклерк" и успешно держит планку с немецким "Леопард-2". Я уже не говорю про "Абрамс", который застрял в прошлом веке. Поэтому совершенно не удивительно, что Польша, отдавая старое вооружение на Украину, закупает у РК не только новые танки, но и новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder калибра 155 мм (стандарт НАТО). САУ РК так популярны на мировом рынке вооружений, что их закупил даже Вьетнам, несмотря на разницу в стандартах калибров.– Слова нового премьера Японии Санаэ Такаити о том, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как "ситуация, угрожающая выживанию" Японии, привели к кризису в отношениях между Пекином и Токио. Как в Пхеньяне оценивают эту ситуацию, возможно ли участие северокорейских военных в военной операции на Тайване, если таковая начнётся?– В военном договоре между КНДР и КНР есть пункт о том, что помощь оказывается той стороне, которая не является агрессором. Если Китай начнёт свою операцию по освобождению Тайваня и первым проявит агрессию, то КНДР имеет право не вмешиваться в данный конфликт, особенно учитывая, что для КНДР это сейчас невыгодно.По моему мнению, конфликт вокруг Тайваня сейчас маловероятен, так как США и Тайвань, с одной стороны, трезво оценивают баланс сил в пользу Китая, а с другой — понимают, что Китай не решится ввязываться в агрессивную авантюру. В итоге потенциальный конфликт выходит слишком дорогим для обеих сторон. Военная операция вряд ли возможна сейчас, если, конечно, в США не произойдёт серьёзный внутренний кризис, которым воспользуется Китай.– Давайте вернёмся к вооружению нашего союзника — северокорейской армии. Скажите, пожалуйста, почему именно артиллерия стала такой изюминкой армии КНДР и о ней так много говорят?– Прежде всего это связано с военной доктриной армии КНДР. Авиации в КНДР отведена далеко не первая роль по вполне очевидным причинам. Долгое время костяком армии КНДР являлись ствольная артиллерия и спецназ.Не зря говорят, что артиллерия — бог войны. То есть необходимо иметь "длинную руку" на линии боевого соприкосновения и в глубину, которая будет иметь массовое применение, хорошую плотность огня и относительно низкую себестоимость по сравнению с другими типами вооружения.Что это может быть? Во-первых, дальнобойные 170-мм САУ типа "Коксан", способные наносить удары по целям на расстоянии около 40 км. Во-вторых, реактивная артиллерия, в развитии которой специалисты КНДР добились больших успехов, сделав её дальнобойной и корректируемой для различных калибров — от малых до сверхкрупных с радиусом боевого применения до 400 км. Для Корейского полуострова это уже глубокий тыл, в котором можно поражать стратегически важные порты и аэродромы.КНДР сделала всё, чтобы максимально удешевить массовые обезоруживающие удары по территории РК. Не говоря уже про оперативно-тактические ракетные комплексы КНДР, которые выпускаются на поток подобно тульским пряникам.Что же касается применения САУ типа "Коксан" на СВО, то наши военнослужащие хвалят северокорейские пушки за хорошую дальность стрельбы и высокий ресурс ствола. САУ КНДР позволяют нашей армии успешно вести контрбатарейную борьбу и сеять ужас в рядах ВСУ. Хорошие показатели износа ствола напрямую зависят от развитой сталелитейной промышленности. В КНДР также развита химическая промышленность, военный сектор которой позволяет массово выпускать качественное твёрдое топливо для ракетного вооружения разного класса и артиллерийские пороха.– Какие средства тяги для буксируемой артиллерии есть в распоряжении армии КНДР? Все ли они архаичные, вроде тракторов?– Каждый раз я сталкиваюсь с упоминанием тракторов, засвеченных на различных парадах и вызывающих бурю эмоций у людей, мало знакомых с КНДР. Для тех, кто не в курсе: на параде принимает участие не только регулярная армия, но и рабоче-крестьянское красное ополчение (РККО). По сути, это аналог украинской территориальной обороны, но более организованный и превосходящий её по численности, номенклатуре вооружения и по уровню подготовки — как военной, так и идеологической.То есть на тракторах были представлены формирования крестьян, на вооружении которых имеются РСЗО. Если мы говорим про РСЗО калибра 107 мм Тип-75, то для транспортировки подходит любой внедорожник.– В зоне СВО используются и северокорейские миномёты, в том числе калибра 60 мм. В чём их преимущество для условий специальной военной операции?– Так как по северокорейским миномётам калибра 60 мм информации практически нет, я буду судить по аналогичным иранским миномётам. Самое главное преимущество миномётов этого калибра — малая масса: 6 кг весит неснаряжённый укороченный вариант миномёта калибра 60 мм, что более чем в шесть раз легче неснаряжённого миномёта калибра 82 мм.При отсутствии дальнейших возможностей снижения массы миномёты калибра 82 мм весят около 40 кг, что не подходит для дальних маршей пехотинцев без транспорта. Для переноса миномёта калибра 60 мм достаточно двух бойцов, что позволяет переносить его вместе с боевыми порядками в отрыве от техники по тяжёлой пересечённой местности или в руинах города.При этом, в отличие от времён Второй мировой войны, современные миномёты калибра 60 мм имеют неплохую дальность стрельбы — до 5700–5800 м с удлинённым стволом и 3200 м с укороченным, а новые мины к ним не уступают минам калибра 82 мм и даже превосходят их в некоторых случаях за счёт использования усовершенствованных взрывчатых веществ.– Бойцы противника также высоко оценили лёгкие 107-мм РСЗО Тип-75 северокорейского производства. Компактную установку бойцы ВС РФ устанавливают в лесопосадке на расстоянии 5–6 км от линии фронта, выполняют залп и оттаскивают назад.– Ещё будучи студентом шестого курса в 2017 году, я писал дипломную работу о применении 107-мм реактивных снарядов КНДР с вертолёта, но с некоторой инженерной экзотикой. Я видел в них перспективу дальнейшего применения в нашей армии и возможного освоения производства в России. В мае 2023 года рекламировал эту РСЗО в ЧВК "Вагнер-Центр" наряду с другими типами вооружения КНДР и не только.Вы спросите, в чём их преимущество? Во-первых, это компактное, дешёвое и простое в эксплуатации средство мощного и быстрого огневого воздействия. Реактивные снаряды имеют длину от 760 до 838 мм, массу 18–19 кг, оснащаются различными типами боевых частей: фугасными, осколочно-фугасными, фугасно-зажигательными, кассетными, также имеются снаряды-постановщики радиопомех.Осколочно-фугасная БЧ имеет массу около 8,3 кг, из которых масса взрывчатого вещества составляет около 4,2 кг. Таким образом, в данной РСЗО оптимально сочетаются небольшая масса и габариты снаряда с достаточно высокой мощностью огня (107-мм реактивный снаряд по могуществу близок к 105-мм гаубичному осколочно-фугасному снаряду). Максимальная дальность выстрела обычным фугасным реактивным снарядом — 8500 м.Несмотря на то, что данные системы считаются устаревшими, по совокупности характеристик — это один из лучших вариантов простого и мощного оружия поддержки на коротких дистанциях, особенно при использовании на низовом уровне с применением различных разведывательных беспилотных летательных аппаратов в условиях проблем с нормальной артиллерийской и авиационной поддержкой.– Учитывает ли программа развития артиллерийского вооружения в КНДР наличие беспилотников на современном поле боя, то есть как защиту от дронов, так и взаимодействие с ними?– Практика показала, что надёжной защиты от дронов нет. Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливаются на бронетехнику в нашей армии. На парадах в КНДР никаких подобных систем на технике пока не было замечено.Что касается "мангалов" на бронетехнике в СВО, то это вынужденная мера, повышающая живучесть бронетехники за счёт снижения её боевых показателей. Я уверен, что если что-то начнётся на Корейском полуострове, то и там мы увидим "мангалы" по обе стороны фронта. Но ничего подобного они пока не демонстрируют. Свою эффективность продемонстрировали системы РЭБ, и в КНДР активно работают по этому направлению.Если говорить о применении беспилотников в целях ведения разведки для артиллерии и не только, то в КНДР ведутся работы по созданию и развитию различных классов беспилотных летательных аппаратов.– Каковы возможности корейских крупнокалиберных РСЗО KN-25 (600 мм) и Чучхе-100 (240 мм) по разрушению мостов в тылу противника на Украине, к чему призывают военные комментаторы уже несколько лет?– О 240-мм некорректно даже говорить в этом контексте. А вот KN-25 представляют интерес, если масса осколочно-фугасной боевой части сопоставима с ФАБ-500 — и с большой вероятностью она сопоставима.Но надо учитывать, что даже с применением имеющегося высокоточного ракетного вооружения есть проблема гарантированного разрушения мостов. Мост — сложная цель по многим показателям. Зачастую ракеты прошивают мосты, подрываясь уже в воде или у воды, образуя большое входное отверстие в пролёте моста, которое можно объехать или относительно быстро устранить. Попасть в опору практически нереально.Но есть один большой плюс: авиабомбы применяются с уязвимых дорогостоящих самолётов с драгоценными лётчиками, а реактивные снаряды KN-25 — с недорогой наземной пусковой установки. Крупный мост — это сложная цель для обычного вооружения, но лёгкая для тактического ядерного оружия, особенно если это мост через Днепр.– То есть вопрос уничтожать мосты или нет упирается в техническую проблему при осуществлении такого замысла? Или это всё же политическое решение?– Смотря какие мосты. Если речь про мосты через Днепр, то скорее политическое решение, и связано оно с нежеланием применять тактическое ядерное оружие. Я считаю, что его спокойно можно применить, если перейти к следующей фазе — от границ СВО к настоящей войне. Жертвы среди мирного населения и урон экологии будут минимальными, а репутация не так важна, когда речь идёт о суверенитете в принятии решений.Что касается небольших мостов на линии боевого соприкосновения, то здесь скорее технические проблемы.– Сейчас сапёры из КНДР участвуют в разминировании Курской области. Пока сотрудничество между военными наших стран ограничится этой сферой?– Нет никаких ограничений, кроме участия в боевых действиях на новых территориях. Этот вопрос упирается в юридические нюансы. Маршал Ким Чен Ын нам помог в восстановлении конституционного порядка в Курской области, по всей видимости, ничего другого пока не обсуждалось. Поэтому пока что сотрудничество может ограничиться различной службой на территории России в границах до начала конфликта 2014 года.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем

