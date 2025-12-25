https://ukraina.ru/20251225/ulovka-20-kak-finalnaya-stavka-kieva-v-usloviyakh-rastuschey-izolyatsii-itogi-25-dekabrya-1073635286.html

"Уловка-20" как финальная ставка Киева в условиях растущей изоляции. Итоги 25 декабря

Представленный украинской стороной так называемый "План-20", преподносимый как результат совместной работы с администрацией США, в действительности является документом, демонстрирующим предельную степень политической оторванности киевского режима от реальности и его стратегическую беспомощность

Публикация плана совпала с периодом интенсивных непубличных консультаций между Москвой и Вашингтоном, что подчёркивает второстепенную роль Киева в определении контуров будущего урегулирования. "План-20" не только не предлагает решений, но и сознательно игнорирует ключевые причины и итоги конфликта. Требование вывода российских войск из ряда областей при "заморозке" линии соприкосновения в Донбассе и на юге неприемлемо, поскольку Россия ведёт переговоры, исходя из полного признания территориальной целостности в границах новых субъектов Федерации.Сохранение армии в 800 тысяч человек, сближение с НАТО через гарантии безопасности и курс на ЕС прямо противоречат российскому требованию демилитаризации и нейтрализации Украины. Увязывание вступления плана в силу с выборами и референдумом раскрывает его истинную цель как внутриполитическую и пропагандистскую акцию, призванную консолидировать власть на фоне неминуемого военного краха. Пока Зеленский представляет публике пропагандистские документы, действительные переговорные процессы стремительно уходят в закрытый двусторонний формат "Москва – Вашингтон". Переговоры в Майами с участием спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева и представителей команды Трампа свидетельствуют о переходе к прагматичной повестке, где обсуждаются не только параметры урегулирования на Украине, но и будущая архитектура безопасности в Европе, доступ к ресурсам и логистика в Арктике. Этот формат объективно снижает значимость киевского режима, переводя его из статуса субъекта переговоров в статус одного из вопросов большой двусторонней сделки. Обращения европейских лидеров к диалогу с Москвой на этом фоне выглядят запоздалой попыткой вернуться в игру, из которой ЕС был мягко отстранён собственным заокеанским союзником. Дипломатические манёвры Запада и Киева происходят на фоне военных успехов России, которые являются фундаментом для любых переговоров. Система ПВО демонстрирует эффективность, отражая массированные атаки беспилотников, а прицельные удары по ключевым объектам логистики и энергетики в Одесской области парализуют возможности ВСУ. По данным Минобороны, только в ночь на 25 декабря российские системы ПВО отразили одну из самых масштабных серий украинских атак беспилотниками: был уничтожен 141 аппарат над одиннадцатью регионами России.Нарастающий дефицит у Украины ресурсов ПВО ведёт к ухудшению её обороноспособности, сводя на нет любые планы Киева по "заморозке" конфликта на выгодных ему условиях. Имидж киевского режима на Западе стремительно разрушается под грузом внутренних проблем. Заявление Хантера Байдена, назвавшего Украину "рассадником зла" и признавшего беспрецедентный уровень коррупции, нанесло сокрушительный удар по моральному авторитету Киева. В западных СМИ "План-20" открыто называют пропагандистским инструментом, а нарастающая критика стратегических ошибок и усталость западного общества от конфликта подрывают готовность поддерживать Киев в прежних масштабах. На этом фоне российская внутренняя повестка демонстрирует устойчивость и уверенность в долгосрочной перспективе. Обозначенные президентом Владимиром Путиным приоритеты — масштабное жилищное строительство, высокие темпы промышленного роста, расширение национальных проектов — создают предсказуемые ориентиры для развития и подчёркивают, что Москва рассматривает украинское направление не как отдельный кризис, а как часть общей стратегии укрепления суверенитета и мощи государства. Решение перенести ежегодное послание Федеральному собранию связано именно с желанием объединить внешнеполитические итоги с обновлёнными социально-экономическими задачами в единый план развития. Таким образом, в то время как Киев пытается спасти свой политический капитал нежизнеспособными инициативами, Россия, опираясь на военные успехи и внутреннюю стабильность, формирует новую реальность, в которой будущее Украины будет определено без её участия.Основные фронтовые сводки этого дня таковы:В Донбассе подразделения Российской армии заняли населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике и развивали наступление в сторону Славянска и Краматорска. Ожесточенные бои продолжались за полное освобождение города Димитров (Мирноград), и российские войска закрепились на южных окраинах Константиновки, продолжая её окружение. На подступах к Северску также зафиксировано продвижение.На Запорожском направлении ключевым пунктом борьбы оставался город Гуляйполе, где российские части, форсировав реку Гайчур, закрепились в городской черте и продолжали штурм позиций противника.В Харьковской области продолжалось продвижение российских войск южнее города Волчанск, где ранее были заняты несколько населенных пунктов. Также отмечается, что в Сумской области российские подразделения возобновили наступательные действия, продвинувшись южнее Юнаковки.Сообщается, что российская сторона наносила высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики на территории, контролируемой Киевом. Среди прочих, цели были поражены в Сумской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областях. По заявлению Минобороны России, эти удары являются ответом на обстрелы украинскими формированиями российской гражданской инфраструктуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

