https://ukraina.ru/20251121/1071970227.html
Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть
Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть - 21.11.2025 Украина.ру
Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть
Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен
2025-11-21T13:35
2025-11-21T13:35
2025-11-21T13:35
интервью
украина
россия
сша
олег матвейчев
владимир зеленский
владимир путин
нато
украина.ру
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739047_71:35:816:454_1920x0_80_0_0_c04c5abeaa59de80eb9b5127868291c4.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев- Олег Анатольевич, информационное пространство вокруг Украины сейчас просто перегрето. Тут тебе и переданный Зеленскому мирный план США (утечки по поводу его содержания тоже выглядит правдоподобно), и разборки в Раде, и совещание Путина с командующими войсковых группировок. На что нам сейчас прежде всего надо обращать внимание?- Я бы ни на что из этого не обращал внимание. Президент четко сказал, что Зеленский и его окружение – это банда узурпаторов. А как можно с бандой что-то подписывать? Поэтому нам нужно ставить условие, чтобы на Украине были проведены свободные выборы, и только потом с какой-то новой властью о чем-то говорить. Пока же президент не видит смысла обсуждать какие-либо планы.- Насчет выборов есть загвоздка. Чтобы их провести, надо отменить военное положение. Чтобы отменить военное положение, надо подписать мир или перемирие. А с кем можно подписать этот документ, если все нелегитимны?- Необязательно. В разных странах выборы проводились в том числе и во время боевых действий. Нам СВО тоже не помешала проводить президентские и региональные выборы. И Украина точно так же могла бы их провести.- Выходит, пускай они мучаются с этими юридическими и организационными нюансами, а нам надо делать то, что мы делаем?- Да. Потому-то они так забегали. Купянск освобожден. Через какое-то время еще несколько городов будет взята. Вот они и устраивают суету и дымовую завесу: "Вот вам еще один план. Точнее, вы сначала боевые действия остановите, а мы потом какой-то еще план обсудим". Нет, ребята. Сперва предоставьте нам легитимную украинскую власть, с которой можно разговаривать, а потом уже будем вести какие-то переговоры по существу.- По вашему личному мнению, нам что сейчас выгоднее? продолжать воевать и стараться ликвидировать Украину? Или подписать какой-то мирный договор?- Нам важнее всего выполнить цели СВО. Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен.- То есть сперва надо возобновить эти стратегические договоренности, а потом уже обсуждать урегулирование украинского конфликта?- Именно. Сначала договариваться о системе всеобъемлющей стратегической безопасности, а потом уже с легитимными властями Украины о чем-то договариваться по Украине.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию
https://ukraina.ru/20220215/1033281429.html
украина
россия
сша
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739047_130:0:765:476_1920x0_80_0_0_61cda29a90297bcc2aa14e892cb2fc21.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, россия, сша, олег матвейчев, владимир зеленский, владимир путин, нато, украина.ру, переговоры, план, сво, купянск
Интервью, Украина, Россия, США, Олег Матвейчев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, переговоры, план, СВО, Купянск
Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть
Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев
- Олег Анатольевич, информационное пространство вокруг Украины сейчас просто перегрето. Тут тебе и переданный Зеленскому мирный план США (утечки по поводу его содержания тоже выглядит правдоподобно), и разборки в Раде, и совещание Путина с командующими войсковых группировок. На что нам сейчас прежде всего надо обращать внимание?
- Я бы ни на что из этого не обращал внимание. Президент четко сказал, что Зеленский и его окружение – это банда узурпаторов. А как можно с бандой что-то подписывать? Поэтому нам нужно ставить условие, чтобы на Украине были проведены свободные выборы, и только потом с какой-то новой властью о чем-то говорить. Пока же президент не видит смысла обсуждать какие-либо планы.
- Насчет выборов есть загвоздка. Чтобы их провести, надо отменить военное положение. Чтобы отменить военное положение, надо подписать мир или перемирие. А с кем можно подписать этот документ, если все нелегитимны?
- Необязательно. В разных странах выборы проводились в том числе и во время боевых действий. Нам СВО тоже не помешала проводить президентские и региональные выборы. И Украина точно так же могла бы их провести.
- Выходит, пускай они мучаются с этими юридическими и организационными нюансами, а нам надо делать то, что мы делаем?
- Да. Потому-то они так забегали. Купянск освобожден. Через какое-то время еще несколько городов будет взята. Вот они и устраивают суету и дымовую завесу: "Вот вам еще один план. Точнее, вы сначала боевые действия остановите, а мы потом какой-то еще план обсудим". Нет, ребята. Сперва предоставьте нам легитимную украинскую власть, с которой можно разговаривать, а потом уже будем вести какие-то переговоры по существу.
- По вашему личному мнению, нам что сейчас выгоднее? продолжать воевать и стараться ликвидировать Украину? Или подписать какой-то мирный договор?
- Нам важнее всего выполнить цели СВО. Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен.
- То есть сперва надо возобновить эти стратегические договоренности, а потом уже обсуждать урегулирование украинского конфликта?
- Именно. Сначала договариваться о системе всеобъемлющей стратегической безопасности, а потом уже с легитимными властями Украины о чем-то договариваться по Украине.