Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть
Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев- Олег Анатольевич, информационное пространство вокруг Украины сейчас просто перегрето. Тут тебе и переданный Зеленскому мирный план США (утечки по поводу его содержания тоже выглядит правдоподобно), и разборки в Раде, и совещание Путина с командующими войсковых группировок. На что нам сейчас прежде всего надо обращать внимание?- Я бы ни на что из этого не обращал внимание. Президент четко сказал, что Зеленский и его окружение – это банда узурпаторов. А как можно с бандой что-то подписывать? Поэтому нам нужно ставить условие, чтобы на Украине были проведены свободные выборы, и только потом с какой-то новой властью о чем-то говорить. Пока же президент не видит смысла обсуждать какие-либо планы.- Насчет выборов есть загвоздка. Чтобы их провести, надо отменить военное положение. Чтобы отменить военное положение, надо подписать мир или перемирие. А с кем можно подписать этот документ, если все нелегитимны?- Необязательно. В разных странах выборы проводились в том числе и во время боевых действий. Нам СВО тоже не помешала проводить президентские и региональные выборы. И Украина точно так же могла бы их провести.- Выходит, пускай они мучаются с этими юридическими и организационными нюансами, а нам надо делать то, что мы делаем?- Да. Потому-то они так забегали. Купянск освобожден. Через какое-то время еще несколько городов будет взята. Вот они и устраивают суету и дымовую завесу: "Вот вам еще один план. Точнее, вы сначала боевые действия остановите, а мы потом какой-то еще план обсудим". Нет, ребята. Сперва предоставьте нам легитимную украинскую власть, с которой можно разговаривать, а потом уже будем вести какие-то переговоры по существу.- По вашему личному мнению, нам что сейчас выгоднее? продолжать воевать и стараться ликвидировать Украину? Или подписать какой-то мирный договор?- Нам важнее всего выполнить цели СВО. Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен.- То есть сперва надо возобновить эти стратегические договоренности, а потом уже обсуждать урегулирование украинского конфликта?- Именно. Сначала договариваться о системе всеобъемлющей стратегической безопасности, а потом уже с легитимными властями Украины о чем-то договариваться по Украине.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию
Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть

13:35 21.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловОлег Матвейчев интервью
Олег Матвейчев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев
- Олег Анатольевич, информационное пространство вокруг Украины сейчас просто перегрето. Тут тебе и переданный Зеленскому мирный план США (утечки по поводу его содержания тоже выглядит правдоподобно), и разборки в Раде, и совещание Путина с командующими войсковых группировок. На что нам сейчас прежде всего надо обращать внимание?
- Я бы ни на что из этого не обращал внимание. Президент четко сказал, что Зеленский и его окружение – это банда узурпаторов. А как можно с бандой что-то подписывать? Поэтому нам нужно ставить условие, чтобы на Украине были проведены свободные выборы, и только потом с какой-то новой властью о чем-то говорить. Пока же президент не видит смысла обсуждать какие-либо планы.
Олег Матвейчев - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля 2022, 14:15
Олег Матвейчев: кто онДепутат Госдумы восьмого созыва, политолог
- Насчет выборов есть загвоздка. Чтобы их провести, надо отменить военное положение. Чтобы отменить военное положение, надо подписать мир или перемирие. А с кем можно подписать этот документ, если все нелегитимны?
- Необязательно. В разных странах выборы проводились в том числе и во время боевых действий. Нам СВО тоже не помешала проводить президентские и региональные выборы. И Украина точно так же могла бы их провести.
- Выходит, пускай они мучаются с этими юридическими и организационными нюансами, а нам надо делать то, что мы делаем?
- Да. Потому-то они так забегали. Купянск освобожден. Через какое-то время еще несколько городов будет взята. Вот они и устраивают суету и дымовую завесу: "Вот вам еще один план. Точнее, вы сначала боевые действия остановите, а мы потом какой-то еще план обсудим". Нет, ребята. Сперва предоставьте нам легитимную украинскую власть, с которой можно разговаривать, а потом уже будем вести какие-то переговоры по существу.
- По вашему личному мнению, нам что сейчас выгоднее? продолжать воевать и стараться ликвидировать Украину? Или подписать какой-то мирный договор?
- Нам важнее всего выполнить цели СВО. Нас интересует то, о чем говорил президент в декабре 2021 года: всеобъемлющая система безопасности "Россия-НАТО", которая гарантирует, чтобы военная инфраструктура НАТО не была направлена против России. Для этого нужно возобновить ряд стратегических договоренностей, из которых США вышли. И пока этот вопрос не решен, вопрос Украины вторичен.
- То есть сперва надо возобновить эти стратегические договоренности, а потом уже обсуждать урегулирование украинского конфликта?
- Именно. Сначала договариваться о системе всеобъемлющей стратегической безопасности, а потом уже с легитимными властями Украины о чем-то договариваться по Украине.
Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию
