Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ

Переговоры по российско-украинскому конфликту не закончатся в ближайшие дни, а будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев, прогнозируют западные аналитики. При этом Владимир Путин 27 ноября назвал условием окончания боевых действий уход ВСУ с занимаемых территорий

Путин про план Трампа и ход СВОКак рассказал 27 ноября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент РФ Владимир Путин, американский мирный план из 28 пунктов может лечь в основу мирного урегулирования. По его словам, на переговорах в Женеве Киев и Вашингтон решили разделить эти пункты на 4 части, в таком виде это было передано России. Москва видит, что в чем-то США учитывают российскую позицию, а в чем-то нужно садиться и обсуждать.Он также заявил, что выполнение мирного плана Трампа из 28 пунктов может привести к "какой-то нормализации" и может создать условия для двусторонних и многосторонних контактов, но говорить об этом пока рано.Глава государства подчеркнул, что ВСУ должны уйти с "занимаемых территорий". Путин добавил, что количество "возвращаемых" территорий увеличивается, возрастает темп. По его словам, потери противника в октябре составили 47 тыс. человек. Он рассказал, что Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) полностью окружены, дальше - Комсомольск (вероятно Путин имел ввиду Константиновку), а севернее Купянск, Славянск, Северск. В Константиновке и Северске уже идут бои. Волчанск в Харьковской области - "полностью в наших руках", добавил Путин. Группировка ВС РФ "Восток" быстрыми темпами продвигается по северу Запорожской области, войска подошли к Гуляйполю - важному логистическому узлу ВСУ. Возьмет российская армия этот населенный пункт сейчас или нет, но она пойдет дальше, сворачивание фронта будет неизбежным, сказал президент. Отдельные украинские военнослужащие "выглядят как бомжи", отметил он. По его словам, те на Западе, кто понимает эту ситуацию и угрозы для Украины, хотят добиться мирного соглашения и сохранить украинскую армию. Другая точка зрения у тех, кто хочет продолжать войну до последнего украинца и вместе с украинским руководством воровать деньги. Когда власти Украины испугались идти на выборы, они допустили ошибку, это привело к тому, что "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно", это невозможно юридически, хотя РФ и хочет договориться с Украиной, подчеркнул Путин. Возможные решения по урегулированию конфликта должны быть признаны основными международными игроками, добавил он. По словам Путина, после отмены военного положения Украина должна провести выборы, провести референдум по территориальным изменениям, заново сформировать Конституционный суд и т.д. Международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом будет одним из ключевых вопросов в переговорах с США, подытожил он. Скандал с "пленками Уиткоффа"Между тем в западным медиа и соцсетях звучат призывы отодвинуть от переговорного процесса Стивена Уиткоффа, который вскоре должен побывать в Москве. Повод – слитые накануне через агентство Bloomberg стенограммы двух бесед помощника президента РФ Юрия Ушакова с Уиткоффом и участником переговоров с американцами Кириллом Дмитриевым.Через опубликованные отрывки ситуация подается таким образом, что Уиткофф будто бы получил вариант мирного плана от Москвы, то есть те самые 28 пунктов Трампа, а потом выдал его за американские предложения.Происхождение записей по-прежнему неизвестно. Киев отрицает, что имеет отношение к этой истории."Украина двигается в рамках договоренности с американскими партнерами. В наше время думать, что ты хитро-мудрую комбинацию в таких тяжелых ситуациях, как война, и об этом никто не будет знать, и ты будешь как-то ее модерировать тайно, долго, и получишь все бенефиты только для себя - это невозможно", - прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.По версии газеты The Guardian, к публикации записей могут быть причастны европейские спецслужбы. В материале говорится, что обнародование записей – нестандартный ход для разведки, так как тем самым уничтожается источник, ведь участники разговора теперь изменят средства связи, каналы общения и т.д.Между тем медийная кампания против Уиткоффа пока не увенчалась успехом, в окружении Трампа заявляют, что доверяют ему."Похоже, эти СМИ и идиоты из глубинного государства никогда не вели успешных переговоров в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы они могли продолжать эту войну бесконечно. Хватит!" - написал в соцсети Х сын американского президента Дональд Трамп младший.В Кремле также не меняют своих планов, касательно визита Уиткоффа. Согласно Путину, представителей США ждут в России в первой половине будущей недели, а кто это будет - определят сами Соединенные Штаты. Российский президент сказал, что "подслушивать - нельзя", "слив" телефонных переговоров является уголовным преступлением.С оглядкой на выборы американские и украинскиеТем не менее западные СМИ пишут, что в Белом доме считают, что время сделки по Украине действительно пришло, ведь российское наступление будет только усиливаться. Об этом, в частности, пишет журналист Саймон Шустер в статье для журнала The Atlantic.По его информации, Трамп озвучил Зеленскому требование заканчивать войну еще на встрече в октябре. Президент США якобы даже не стал смотреть на карты, которые с собой в Белый дом принес глава киевского режима, чтобы убедить своего собеседника в том, что ничего страшного для ВСУ на фронте не происходит.Шустер утверждает, что важную роль в изменении позиции Трампа стало невыполненное обещание Зеленского деблокировать Покровск (Красноармейск) к октябрю. В статье говорится, что помимо этого в Вашингтоне пришли к пониманию, что продолжение боевых действий будет приводить все к новым проблемам для Киева, поэтому вместе с коррупционным скандалом на Украине это дало Белому дому уверенность в том, что пора действовать.Помимо Трампа, отмечается в материале, "зациклен" на решении украинского конфликта вице-президент Джэй Ди Вэнс, он якобы настроен добиться результата до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь будущего года.Автор статьи пишет, что Киев решил формально не отвергать предложения американской администрации, но при этом всячески сопротивляться некоторым требованиям, в том числе выводу украинской армии из Донбасса. Шустер поговорил со своим источником в Офисе президента Украины, который назвал территориальные уступки "политическим самоубийством" для Зеленского."Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается", - сказал источник.Свою версию активизации усилий США на украинском переговорном треке выдвинул высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AP. По его словам, энергетический кризис и связанные с этим экономические проблемы, в которые погружается Украина, привели к тому, что созрело понимание необходимости останавливать боевые действия.Издание The New York Times приводит детали визита Дрисколла в Киев неделю назад. В украинской столице он встретился с работающими на Украине западными дипломатами, где рассказал, что РФ вышла на такой уровень производства дальнобойных ракет, что это позволяет ей не только регулярно атаковать Украину, но и делать запасы такого вооружения.По словам источников газеты, которые присутствовали на этой встрече, данный тезис был центральным среди аргументов представителя Трампа в пользу заключения мира. The New York Times отмечает, что этот озвученный Дрисколлом факт сильно встревожил европейцев.Что будет, если Украина откажется от мирной сделкиПока же мрачные прогнозы для Украины звучат буквально со всех сторон. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек, что если украинские власти не остановят войну, то последствия для Киева будут тяжелые."Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему… хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть, в общем, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться… У тебя есть все, и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение", - сказал он в комментарии журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Интересно, что в этот же день про угрозу Николаеву, а также Херсону рассказал бывший генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко."Ситуация очень напряженная. Настроение у людей и так плохое, я не хочу ухудшать его еще больше, но скажу, что ситуация очень напряженная, очень плохая. Если дальше все будет происходить так же, то дальше мы будем терять — понемногу, побольше — но мы будем терять земли. Они захватят Покровск, потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев", - сказал он.Виновником такой ситуации он назвал украинское руководство и то, как это руководство относится к войне.Пока же издание The Economist прогнозирует, что даже если переговорный процесс сдвинется с мертвой точки, то окончание боевых действий можно ждать не ранее, чем через несколько месяцев. Последнее слово в мирном урегулировании, отмечает журнал, вероятно останется за Кремлем.Прогнозы о будущем Украины - в материале издания Украина.ру "Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины.

