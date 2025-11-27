https://ukraina.ru/20251127/esli-zelenskiy-prodolzhit-kleit-durnya-i-ne-ubert-ermaka-budet-vosstanie-eksperty-o-buduschem-ukrainy-1072196104.html

"Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины

"Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины - 27.11.2025 Украина.ру

"Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины

В экспертном обществе обсуждают, что происходит с мирным планом Трампа и на самом ли деле это мирный план. Думают и том, что сумеет ли киевская власть преодолеть почти полную потерю доверия, послать обществу "новые сигналы надежды"

2025-11-27T06:30

2025-11-27T06:30

2025-11-27T12:31

эксклюзив

украина

владимир зеленский

киев

дональд трамп

россия

юрий луценко

вооруженные силы украины

нато

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058731903_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_b21a92ada327338bda8a49f2614da797.jpg

О мирном плане Трампа высказался украинский военный эксперт и политолог Юрий Дудкин. По его мнению, верить в миролюбие США не нужно, просто американцы поняли, что проиграли украинский конфликт — и теперь пытаются спасти то, что можно, то есть спасают ВСУ от полного разгрома.А Зеленскому надо бы побеспокоиться о своём будущем, пока он будет занимать свою должность, но потом американцы с ним возиться не будут, с ним сделают то же самое, что сделали, например, с диктаторами в Латинской Америке. "Они все очень плохо кончили", напомнил эксперт. Он добавил, что за своего агента заступится, конечно, британская MI-6, но...Дудкин в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* предположил, что Зеленский всё же "придёт в чувство и добровольно уйдёт в отставку… пока ещё теплится надежда, что он останется в живых".Все мирные планы США — манипуляции, имеющие целью сохранить нацистский режим на Украине, пусть с другими исполнителями, а затем выкачивать полезные ископаемые, заявил эксперт, добавив, что это ещё не скоро начнётся, сколько времени займёт одно только разминирование территорий."Войне ещё не конец, уверяю вас, ни на поле боя, ни идеологической войне. Всё ещё продолжается", — сказал Дудкин.Европа и Киев упираются, главный пункт противоречия — отказ Украины от членства в НАТО, полагает украинский социолог и политолог Евгений Копатько. По его словам, гарантий никаких нет, война продолжается, а требование подписать что-то к 27 ноября — очередной дедлайн от Трампа, уже не первый... А путь к миру, скорее всего, будет затяжным.Для РФ главный пункт — безблоковый статус Украины, пока этого не будет, мира тоже не будет, отметил эксперт. Впрочем, добавил он, это зависит не от Киева, на самом деле "судьба Украины решается без Украины".Готов ли украинский народ к миру? Украинское общество разделено, доверия к власти нет, а жёстко против мира выступают несколько сотен тысяч "завязанных на войну". Большинство населения деморализовано, много ли людей вышли отмечать годовщину Майдана? Возникает вопрос — "за что скакали?", всё больше людей начинают понимать, к чему это привело, сказал Копатько, добавив, что госпереворот 2014 года стал роковым для Украины.В любом случае украинское общество будет расколото по линии "зрада" — "перемога" ("измена" — "победа"). Оздоровление может занять много времени. Но нужно помнить и о том, что большинство украинцев, согласно данным социологов, Майдан не приняли и не принимают, подчеркнул эксперт.Американцы требуют от Киева быстро подписать мирный план, после чего Украина может оказаться в новой геополитической реальности, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, суть плана, если кратко, заключается в том, что Украина перезагрузится, станет неприсоединившимся государством, но это государство будет в зоне влияния Запада — хотя, скорее всего, без нынешней команды власти.План несправедлив, это так, но он просто фиксирует военное преимущество России над Украиной даже с западной поддержкой, констатировал политолог, добавив, что именно поэтому план реалистичен и прагматичен. При этом американцы считают, что они "спасают утопающего" и потому не хотят слышать критику плана. По этой причине представлять документ в Киев приехал генерал, который, по всей видимости, привёз и объективную оценку ситуации на фронте.При этом план отрезает Москву от возможности управления политическим режимом Украины, отрезает от экономического управления Украиной, Москва это понимает и, видимо, ещё будет спорить, предположил Бортник. Впрочем, по его мнению, цель предлагаемого плана — добиться прекращения огня и дать символические обещания сторонам, "чтобы элиты и Украины, и России заявили о своей победе, о достижении своих целей…".Эксперты и политики продолжают обсуждать и возможные последствия коррупционного скандала с "плёнками Миндича". Экс-депутат Рады и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что Миндич, очевидно, был только смотрящим за коррупционным процессом, смотрящим от офиса Зеленского, это видно по некоторым эпизодам на плёнках.Луценко отметил, что он не обвиняет Зеленского, но считает, что тот должен отправить в отставку главу ОП Андрея Ермака — "организатора, скорее всего, этой схемы". И отказ Зеленского отправить Ермака в отставку означает, что он "фактически захватил страну в заложники и её будущим старается выторговать будущее своего личного друга".А Ермака надо снять хотя бы для того, чтобы Киев получил финансирование на 2026 год, иначе уже с 1 марта Украина останется без денег вообще, без денег останутся и ВСУ в том числе, предостерёг Луценко. Он также подчеркнул, что депутаты из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде с первого дня приняли правила игры: "голосовать за то, что скажут — за конверты, которые им принесут". И депутаты прекрасно понимают, откуда деньги в этих конвертах, что это деньги именно с грабежа страны.Все это пагубно сказывается на положении дел на фронте, поскольку убивает доверие, полагает Луценко."Без доверия к своему правительству солдат не может нормально воевать с врагом, потому что он чувствует, что сзади — ещё один враг", — пояснил экс-нардеп. По его мнению, "без возвращения доверия ничего не будет, и общество не успокоится"."Если Зеленский и дальше будет клеить дурня со всей страны, будет восстание людей, которые не хотят быть дурнями", — предостерёг Луценко.Зеленский призвал нацию сплотиться, но это не означает, что нужно закрывать глаза на коррупцию и на коррупционные преступления, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. В эфире интернет-канала Politeka он отметил, что сейчас происходит обрушение доверия к украинской власти — поэтому нужны "новые сигналы надежды", и таким сигналом мог бы стать политический диалог.Призыв Зеленского к единению, когда маячит тень Миндича, вряд ли сработает, считает политолог. Вообще этот коррупционный скандал может стать точкой невозврата для Зеленского.Стоит вспомнить пятую статью Конституции, в которой говорится о том, что никто не может узурпировать власть — а тут мы видим теневое управление целыми министерствами. Это прямое нарушение Конституции, узурпация власти. Но, судя по тому, как ведёт себя Зеленский, ничему он не научился, подчеркнул Ермолаев.По его мнению, всё это создаёт почву для новых майданов — "как люди будут реагировать, мы ещё увидим". И попытка перевести фокус внимания на внешнеполитические проблемы может как раз послужить катализатором протестов — ведь в очередной раз мирные инициативы Трампа вызывают бурю критики со стороны украинской власти.Ермолаев отметил, что главный вопрос в том, что до сих пор Киев не ведёт диалога с Москвой относительно возможных вариантов достижения компромисса, "сейчас же мы обсуждаем просто благие пожелания... а война продолжается".Продолжается и инфраструктурный кризис, как удастся Украине пережить зиму — это вопрос."Единственный рациональный выход — это садиться за стол переговоров с Кремлём", — уверен украинский политолог. Он также отметил, что из плана Трампа (в той его части, где речь идёт о деньгах и о газотранспортной структуре) следует, что американцы намерены быть главными управителями и распорядителями послевоенной Украины. Это тоже "итоги войны".По мнению Ермолаева, итогом войны может стать и фактический раздел Украины на сферы влияния. Если так, то делят уже сейчас.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Лондон спасает свою экономику за счёт войны: СВР раскрыл планы Британии по срыву мира на Украине Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Люди разорвут всех — и власть, и оппозицию". Эксперты и политики о ситуации на Украине.

украина

киев

россия

сша

вашингтон

латинская америка

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, киев, дональд трамп, россия, юрий луценко, вооруженные силы украины, нато, рада, переговоры, сша, вашингтон, сво, всу, разгром всу, латинская америка, верховная рада, тимур миндич, андрей ермак, слуга народа, офис президента, кремль