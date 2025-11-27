https://ukraina.ru/20251127/grigoriy-mikhaylov-tramp-ostavil-bez-raboty-kritikov-svo-i-politiki-rossii-v-tsentralnoy-azii-1072295381.html

Григорий Михайлов: Трамп оставил без работы критиков СВО и политики России в Центральной Азии

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Средней Азии, главный редактор проекта LogiStan Григорий Михайлов.После встречи в Вашингтоне с участием лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана в начале ноября Дональд Трамп в Truth Social объявил, что по итогам переговоров Узбекистан "закупит и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в ближайшие 10 лет - более 100 миллиардов долларов".- Григорий, что означают инвестиционные обязательства перед Вашингтоном для узбекистанской экономики?- Дональд Трамп имеет свойство завышать, когда говорит о достигнутых договоренностях. Кроме того, порой в эти анонсы включаются договоренности, которые были заключены еще 5-7 лет назад. Все это сгребается в кучу и выдается красивая общая цифра.На самом деле, Узбекистан заинтересован в надежных отношениях с США, поэтому власти страны прикладывают усилия, чтобы выстраивать контакты с администрацией Белого дома. И власти стран Центральной Азии опасаются Дональда Трампа, считая его малость непредсказуемым. Поэтому лидеры этих стран пытаются выстроить с ним ровные отношения.Даже если в этот момент будет подписан рамочный договор о будущем экономическом сотрудничестве лет на 10-15, ну и пусть, потому что большая часть этих политиков в это время у власти уже находиться не будут. И эти договоренности далеко необязательно будут реализованы в том виде и в те сроки, которые сейчас обсуждаются.То есть сейчас решается не стратегическая задача, а тактическая. Тактическая – выстроить отношения с США, привлечь американские инвестиции в свою экономику. Заявление о том, что эти страны будут вкладывать деньги в экономику США мы отнесем в раздел американской агитации для своего внутреннего избирателя. Странам Центральной Азии особо нечего вложить в американскую экономику. Даже американские локомотивы и вагоны производятся на территории Казахстана. И пусть даже узбекистанские авиакомпании купят "Боинги", но вряд ли в тех количествах и в те сроки.- Что лежит в основе стремления центральноазиатских государств наладить отношения с Вашингтоном: желание получить альтернативного России партнера или создать за океаном противовес китайскому влиянию в регионе?- Страны Центральной Азии уже давным-давно маневрируют между имеющимися центрами силы. Таковых несколько. Это Россия, Китай, США, в меньшей степени Европейский союз, страны Ближнего Востока, Турция, Корея, Япония. Страны ЦА строят свою политику на принципах прагматизма. Им не интересны идеологические тематики: ценности демократии, общее прошлое, тюркское единство. Им интересны инвестиции, грантовые средства, гуманитарные программы. И вопрос сохранности средств, которые принадлежат представителям местных элит и частично находятся в США и Великобритании.И сейчас мы имеем растущую роль Китая в регионе. На этом фоне лидеры ЦА хотят получить максимум денег и выгод тот сотрудничества с Китаем, а с другой, используя китайский фактор, пытаются получить инвестиции от Вашингтона и Москвы. При этом возвратность этих средств, рентабельность вложений у всех проектов, российских, китайских, американских, вызывает сомнения.- Накануне визита президента России в Киргизию вице-премьер этой республики Эдиль Байсалов заявил, что "Кыргызстан – часть русского мира". Это тоже проявление прагматизма?- Я лично знаком с Эдилем Байсаловым. Это заявление чиновника, приуроченное к приезду Владимира Путина. Когда приезжают китайские товарищи, идут заявления о тесной дружбе с Китаем. Не надо воспринимать это всерьез. Роль русского языка в Киргизии резко снижается. На это есть и объективные причины. В том числе убывание доли русскоязычных, их отъезд в Россию и другие страны. Играют свою роль внутриполитические процессы. Так что все это прагматизм к приезду главы России.- Владимир Путин отметил, что российская военная база в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности в регионе. Есть ли в Центральной Азии те, кто выступает против присутствия российских военных?- Российские подразделения стоят там с момента распада Советского Союза в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Это привычный фактор безопасности. Российские войска позволяют купировать некоторые угрозы международного терроризма с территории Афганистана. Речь идет о неподконтрольным талибам формированиям, так как Афганистан не находится под полным контролем Талибана.С другой стороны, наличие военных баз позволяет местным властям поднимать вопрос о повышении арендной платы за пребывание российских войск. Или разменивать факт пребывания войск на другие уступки со стороны Москвы. Например, поставки военной техники по льготным ценам.Призывы вывести российские войска периодически появляются. Это инициировалось нашими американскими партнерами, но эти призывы ни к чему не привели. Европейцы тоже прикладывают усилия, чтобы сократить наше военное, экономическое и культурное присутствие в Центральной Азии. Военные базы здесь являются одной из целей для приложения сил. В целом роль российских войск и сотрудничества с Россией в регионе неясна и будет переоцениваться по итогам специальной военной операции на Украине.- Как освещаются недавние успехи российской армии в ходе спецоперации в среднеазиатском медиапространстве?- Большая часть населения стран Центральной Азии находится под медийным влиянием либо собственных СМИ, либо западных. Таким же образом смотрят на происходящее на Украине. В силу этого информация об успехах российских войск до них не доходит. Есть люди, которые по привычке смотрят Первый канал российского телевидения, но их становится все меньше.За последнее время изменения в освещении событий СВО и на Украине произошли не из—за успехов российской армии, а из-за отказа Дональда Трампа финансировать USAID и иные структуры. Таким образом медийные проекты, которые освещали события на Украине с точки зрения критики России прекратили свое существование. Куча журналистов потеряли работу, а меди стали значительно более нейтральными.Было пожелание от местных властей к СМИ – значительно сократить упоминание конфликта между Россией и Украиной, потому что власти стран ЦА никоим образом не хотят ввязываться в этот конфликт ни на чьей стороне. Европейцы продолжают финансировать проекты, которые высказываются о России в критическом ключе, но этих проектов немного.В центральноазиатских странах есть значительная часть населения, которая сочувствует России. Что касается добровольцев, то те, кто хотел принять участие в СВО, уже находятся там. Кроме того, люди опасаются негативных последствий для себя при возвращении на родину, потому что такие прецеденты были и неоднократно. И в силу того, что власти пытаются максимально держаться в стороне от конфликта, они максимально препятствуют отправке добровольцев в зону конфликта.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв

