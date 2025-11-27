https://ukraina.ru/20251127/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-otstupayut-ot-volchanska-k-belomu-kolodezyu-a-vs-rossii-gotovyat-novyy-1072284147.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Российская армия продолжает вести наступательные действия силами группировок войск "Запад" и "Север" в Харьковской области. Судя по складывающейся оперативно-тактической ситуации на линии боевого соприкосновения, в ближайшее время следует ожидать соединения двух группировок для дальнейшего продвижения и прорыва оборонительных линий противника в направлении Великого Бурлука, кроме того, в случае окончательного освобождения важного узла обороны противника в районе Волчанска, открывается хорошая возможность нарастить усилия по линии Волчанск-Старый Салтов-Чугуев.Штурмовые подразделения группировки "Север" ведут зачистку Волчанска, по поступающей информации противник окончательно утратил контроль над городом. Организованное сопротивление ВСУ сломлено. Разрозненные части украинской армии отступили на юго-восток, в сторону Белого Колодезя, и на юг, в направлении Старого Салтова, а также пытаются цепляться за населенный пункт Вильча.Наши штурмовики зачистили образовавшийся в ходе боев "карман" в треугольнике Двуречанское — Каменка — Колодезное. В ходе успешных наступательных действий наших войск, несколько батальонов ВСУ попали в окружение в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка. Огневые средства нашей армии нанесли несколько комплексных ударов по оборонительным позициям ВСУ, что позволило осуществить охват и создать условия для плотного кольца окружения. Противник пытается наносить на этом участке ЛБС контрудары, чтобы разорвать смыкающиеся "клещи", но результатов не достигает, а лишь несет значительные потери в живой силе и технике.Все это приводит к тому, что буквально на глазах рушится система управления войсками в украинской армии на этом участке фронта, не говоря уже о четком взаимодействии между обороняющимися бригадами ВСУ, которое еще наблюдалось месяц назад. К примеру, пехотные подразделения 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины отказались исполнять боевое распоряжение о выходе на линию фронта.По нашим разведданным командование ВСУ в срочном порядке вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, находящуюся на этапе восстановления и доукомплектования. Согласно радиоперехватам, данный приказ был попросту проигнорирован командирами штурмовых подразделений, только группы операторов-дроноводов выдвинулись в указанный район.Более того, комбриг 57-й отдельной бригады ВСУ Евгений Солодаев снят с должности за серьезные просчеты и утрате управления подчиненными, что привело к потере оборонительных линий фронта под Волчанском. Между тем, как отметили в силовых структурах, деморализованные солдаты и офицеры 57-й бригады сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.Потери украинских войск на Харьковском направлении за минувшие сутки превысили 130 военнослужащих. Уничтожено 13 единиц техники и вооружения: автомобили, артиллерийские системы и станции РЭБ.Тем не менее, противник отчаянно огрызается, в ежесуточном режиме наносит дроновые удары по периметру границы Харьковской и Белгородской областей, пытаясь нанести значительный урон объектам энергоснабжения и социальной инфраструктуры. Ночью был нанесен комплексный ракетно-дроновый удар по Белгороду. Четко сработали средства ПВО, уничтожив и перехватив все цели РСЗО противника. А добровольческие мобильные группы "Барс" и "Орлан" уничтожили тяжелые ударные дроны на подлете к городу.

