Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв
Российская армия продолжает вести наступательные действия силами группировок войск "Запад" и "Север" в Харьковской области. Судя по складывающейся оперативно-тактической ситуации на линии боевого соприкосновения, в ближайшее время следует ожидать соединения двух группировок для дальнейшего продвижения и прорыва оборонительных линий противника в направлении Великого Бурлука, кроме того, в случае окончательного освобождения важного узла обороны противника в районе Волчанска, открывается хорошая возможность нарастить усилия по линии Волчанск-Старый Салтов-Чугуев.Штурмовые подразделения группировки "Север" ведут зачистку Волчанска, по поступающей информации противник окончательно утратил контроль над городом. Организованное сопротивление ВСУ сломлено. Разрозненные части украинской армии отступили на юго-восток, в сторону Белого Колодезя, и на юг, в направлении Старого Салтова, а также пытаются цепляться за населенный пункт Вильча.Наши штурмовики зачистили образовавшийся в ходе боев "карман" в треугольнике Двуречанское — Каменка — Колодезное. В ходе успешных наступательных действий наших войск, несколько батальонов ВСУ попали в окружение в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка. Огневые средства нашей армии нанесли несколько комплексных ударов по оборонительным позициям ВСУ, что позволило осуществить охват и создать условия для плотного кольца окружения. Противник пытается наносить на этом участке ЛБС контрудары, чтобы разорвать смыкающиеся "клещи", но результатов не достигает, а лишь несет значительные потери в живой силе и технике.Все это приводит к тому, что буквально на глазах рушится система управления войсками в украинской армии на этом участке фронта, не говоря уже о четком взаимодействии между обороняющимися бригадами ВСУ, которое еще наблюдалось месяц назад. К примеру, пехотные подразделения 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины отказались исполнять боевое распоряжение о выходе на линию фронта.По нашим разведданным командование ВСУ в срочном порядке вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, находящуюся на этапе восстановления и доукомплектования. Согласно радиоперехватам, данный приказ был попросту проигнорирован командирами штурмовых подразделений, только группы операторов-дроноводов выдвинулись в указанный район.Более того, комбриг 57-й отдельной бригады ВСУ Евгений Солодаев снят с должности за серьезные просчеты и утрате управления подчиненными, что привело к потере оборонительных линий фронта под Волчанском. Между тем, как отметили в силовых структурах, деморализованные солдаты и офицеры 57-й бригады сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.Потери украинских войск на Харьковском направлении за минувшие сутки превысили 130 военнослужащих. Уничтожено 13 единиц техники и вооружения: автомобили, артиллерийские системы и станции РЭБ.Тем не менее, противник отчаянно огрызается, в ежесуточном режиме наносит дроновые удары по периметру границы Харьковской и Белгородской областей, пытаясь нанести значительный урон объектам энергоснабжения и социальной инфраструктуры. Ночью был нанесен комплексный ракетно-дроновый удар по Белгороду. Четко сработали средства ПВО, уничтожив и перехватив все цели РСЗО противника. А добровольческие мобильные группы "Барс" и "Орлан" уничтожили тяжелые ударные дроны на подлете к городу.
16:05 27.11.2025 (обновлено: 17:46 27.11.2025)
 
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российская армия продолжает вести наступательные действия силами группировок войск "Запад" и "Север" в Харьковской области. Судя по складывающейся оперативно-тактической ситуации на линии боевого соприкосновения, в ближайшее время следует ожидать соединения двух группировок для дальнейшего продвижения и прорыва оборонительных линий противника в направлении Великого Бурлука, кроме того, в случае окончательного освобождения важного узла обороны противника в районе Волчанска, открывается хорошая возможность нарастить усилия по линии Волчанск-Старый Салтов-Чугуев.
Штурмовые подразделения группировки "Север" ведут зачистку Волчанска, по поступающей информации противник окончательно утратил контроль над городом. Организованное сопротивление ВСУ сломлено. Разрозненные части украинской армии отступили на юго-восток, в сторону Белого Колодезя, и на юг, в направлении Старого Салтова, а также пытаются цепляться за населенный пункт Вильча.
Наши штурмовики зачистили образовавшийся в ходе боев "карман" в треугольнике Двуречанское — Каменка — Колодезное. В ходе успешных наступательных действий наших войск, несколько батальонов ВСУ попали в окружение в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка. Огневые средства нашей армии нанесли несколько комплексных ударов по оборонительным позициям ВСУ, что позволило осуществить охват и создать условия для плотного кольца окружения. Противник пытается наносить на этом участке ЛБС контрудары, чтобы разорвать смыкающиеся "клещи", но результатов не достигает, а лишь несет значительные потери в живой силе и технике.
Все это приводит к тому, что буквально на глазах рушится система управления войсками в украинской армии на этом участке фронта, не говоря уже о четком взаимодействии между обороняющимися бригадами ВСУ, которое еще наблюдалось месяц назад. К примеру, пехотные подразделения 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины отказались исполнять боевое распоряжение о выходе на линию фронта.
По нашим разведданным командование ВСУ в срочном порядке вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, находящуюся на этапе восстановления и доукомплектования. Согласно радиоперехватам, данный приказ был попросту проигнорирован командирами штурмовых подразделений, только группы операторов-дроноводов выдвинулись в указанный район.
Более того, комбриг 57-й отдельной бригады ВСУ Евгений Солодаев снят с должности за серьезные просчеты и утрате управления подчиненными, что привело к потере оборонительных линий фронта под Волчанском. Между тем, как отметили в силовых структурах, деморализованные солдаты и офицеры 57-й бригады сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
Потери украинских войск на Харьковском направлении за минувшие сутки превысили 130 военнослужащих. Уничтожено 13 единиц техники и вооружения: автомобили, артиллерийские системы и станции РЭБ.
Тем не менее, противник отчаянно огрызается, в ежесуточном режиме наносит дроновые удары по периметру границы Харьковской и Белгородской областей, пытаясь нанести значительный урон объектам энергоснабжения и социальной инфраструктуры. Ночью был нанесен комплексный ракетно-дроновый удар по Белгороду. Четко сработали средства ПВО, уничтожив и перехватив все цели РСЗО противника. А добровольческие мобильные группы "Барс" и "Орлан" уничтожили тяжелые ударные дроны на подлете к городу.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
26 ноября, 18:59
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Лента новостейМолния