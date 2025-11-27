https://ukraina.ru/20251127/germaniya-investiruet-v-udarnye-bespilotniki-1072259525.html

Германия инвестирует в ударные беспилотники

Германия инвестирует в ударные беспилотники - 27.11.2025 Украина.ру

Германия инвестирует в ударные беспилотники

Вооружённые силы Германии (Бундесвер) инвестируют в ударные беспилотники. Об этом 26 ноября сообщило немецкое издание Der Spiegel

2025-11-27T11:13

2025-11-27T11:13

2025-11-27T11:13

новости

германия

бундесвер

der spiegel

милитаризация

дроны

бпла

фрг

ии (искусственный интеллект)

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069482319_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2814317dd5bffd7e75c8036d4eb79b50.jpg

В ближайшие годы Бундесвер планирует развернуть шесть новейших подразделений ударных БПЛА. "Мы начали испытания", — заявил инспектор Сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг. Первая батарея средней дальности должна быть введена в эксплуатацию к 2027 году и ещё пять — к 2029 году.Системы, которые сейчас проходят испытания в немецкой армии, известны как "барражирующие боеприпасы". Эти ударные беспилотники могут кружить над полем боя, а затем пикировать на противника. Их также называют дронами-камикадзе.Кроме того, к 2029 году планируется развернуть батарею с новыми системами большой дальности. Она по численности эквивалентна роте численностью от 60 до 150 человек. Такие системы способны обнаруживать атаки беспилотников и защищаться от них.Поле боя будущего определяется данными и приложениями искусственного интеллекта, отметил Фройдинг. Информацию он назвал ключевым ресурсом, "боеприпасами для ведения войны".По его мнению, война будущего будет определяться конкурирующими защитными системами. Целью станет сохранение собственной обороны с одновременным преодолением обороны противника.Фройдинг выразил недовольство текущим состоянием многомиллиардного оборонного проекта цифровой боевой связи. Он заявил, что текущий технологический прогресс неудовлетворителен и "определённо влияет на боевую готовность наших частей и соединений".В декабре, после продолжающихся испытаний, необходимо будет принять решения о том, как совместить критически важную интеграцию цифровых коммуникационных технологий в системы вооружения и технику с боевыми задачами, сообщил немецкий генерал.Тем временем Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с РоссиейБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

германия

фрг

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, бундесвер, der spiegel, милитаризация, дроны, бпла, фрг, ии (искусственный интеллект), европа, ес