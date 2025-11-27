Германия инвестирует в ударные беспилотники - 27.11.2025 Украина.ру
Германия инвестирует в ударные беспилотники
Германия инвестирует в ударные беспилотники
Вооружённые силы Германии (Бундесвер) инвестируют в ударные беспилотники. Об этом 26 ноября сообщило немецкое издание Der Spiegel
2025-11-27T11:13
2025-11-27T11:13
В ближайшие годы Бундесвер планирует развернуть шесть новейших подразделений ударных БПЛА. "Мы начали испытания", — заявил инспектор Сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг. Первая батарея средней дальности должна быть введена в эксплуатацию к 2027 году и ещё пять — к 2029 году.Системы, которые сейчас проходят испытания в немецкой армии, известны как "барражирующие боеприпасы". Эти ударные беспилотники могут кружить над полем боя, а затем пикировать на противника. Их также называют дронами-камикадзе.Кроме того, к 2029 году планируется развернуть батарею с новыми системами большой дальности. Она по численности эквивалентна роте численностью от 60 до 150 человек. Такие системы способны обнаруживать атаки беспилотников и защищаться от них.Поле боя будущего определяется данными и приложениями искусственного интеллекта, отметил Фройдинг. Информацию он назвал ключевым ресурсом, "боеприпасами для ведения войны".По его мнению, война будущего будет определяться конкурирующими защитными системами. Целью станет сохранение собственной обороны с одновременным преодолением обороны противника.Фройдинг выразил недовольство текущим состоянием многомиллиардного оборонного проекта цифровой боевой связи. Он заявил, что текущий технологический прогресс неудовлетворителен и "определённо влияет на боевую готовность наших частей и соединений".В декабре, после продолжающихся испытаний, необходимо будет принять решения о том, как совместить критически важную интеграцию цифровых коммуникационных технологий в системы вооружения и технику с боевыми задачами, сообщил немецкий генерал.Тем временем Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с РоссиейБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Германия инвестирует в ударные беспилотники

11:13 27.11.2025
 
Вооружённые силы Германии (Бундесвер) инвестируют в ударные беспилотники. Об этом 26 ноября сообщило немецкое издание Der Spiegel
В ближайшие годы Бундесвер планирует развернуть шесть новейших подразделений ударных БПЛА.
"Мы начали испытания", — заявил инспектор Сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.
Первая батарея средней дальности должна быть введена в эксплуатацию к 2027 году и ещё пять — к 2029 году.
Системы, которые сейчас проходят испытания в немецкой армии, известны как "барражирующие боеприпасы". Эти ударные беспилотники могут кружить над полем боя, а затем пикировать на противника. Их также называют дронами-камикадзе.
Кроме того, к 2029 году планируется развернуть батарею с новыми системами большой дальности. Она по численности эквивалентна роте численностью от 60 до 150 человек. Такие системы способны обнаруживать атаки беспилотников и защищаться от них.
Поле боя будущего определяется данными и приложениями искусственного интеллекта, отметил Фройдинг. Информацию он назвал ключевым ресурсом, "боеприпасами для ведения войны".
По его мнению, война будущего будет определяться конкурирующими защитными системами. Целью станет сохранение собственной обороны с одновременным преодолением обороны противника.
Фройдинг выразил недовольство текущим состоянием многомиллиардного оборонного проекта цифровой боевой связи. Он заявил, что текущий технологический прогресс неудовлетворителен и "определённо влияет на боевую готовность наших частей и соединений".
В декабре, после продолжающихся испытаний, необходимо будет принять решения о том, как совместить критически важную интеграцию цифровых коммуникационных технологий в системы вооружения и технику с боевыми задачами, сообщил немецкий генерал.
Тем временем Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с Россией
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
