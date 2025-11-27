https://ukraina.ru/20251127/unikalnaya-formula-bezopasnosti-dlya-kieva-i-obvineniya-myatezhnikov-khronika-sobytiy-na-utro-27-noyabrya--1072254554.html

Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноября

Госсекретарь США Марко Рубио поставил Украине новое условие для заключения мирной сделки: соглашение до гарантий безопасности. МВФ выделит Украине $8,2 млрд на фоне политического кризиса. Бывший партнер обвинил Игоря Коломойского* в организации "мятежа"

США поставили Европе новое условие по УкраинеАдминистрация США намерена заключить мирное соглашение по Украине до предоставления Киеву каких-либо гарантий безопасности. Об этом, как сообщает Politico, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе консультаций с европейскими союзниками."Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", — отмечает издание. По информации собеседников, Рубио также обозначил ряд дополнительных вопросов, включая проблему территориальной целостности Украины и статус замороженных российских активов.Заявление Рубио прозвучало на фоне активного продвижения Вашингтоном собственного плана урегулирования. Согласно данным зарубежных СМИ, документ предусматривает передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание Крыма российским, значительное сокращение численности ВСУ и запрет на размещение иностранных войск и стратегического вооружения на Украине.В воскресенье в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры с участием представителей ЕС, США и Украины, в ходе которых обсуждались предложенные европейской и украинской стороной поправки к американской инициативе. Коррупционный скандал на Украине набирает обороты: МВФ бросает спасательный круг тонущему КиевуМежду тем Киев достиг договорённости с Международным валютным фондом о получении расширенного финансирования в размере 8,2 миллиарда долларов, которое будет выделяться в течение двух лет. Об этом сообщил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, отметивший приверженность украинских властей проведению реформ.Он подчеркнул, что программа должна стать катализатором крупномасштабной внешней поддержки для устранения финансовых пробелов Украины.Чиновник МВФ констатировал, что украинская экономика сохраняет устойчивость благодаря иностранной помощи, но в ближайшие два годы стране предстоит восполнить дефицит финансирования в 63 миллиарда долларов. Для получения средств Украина обязалась согласовать соответствующий бюджет на 2026 год, принять стратегию реструктуризации долга и активизировать борьбу с уклонением от налогов.Грей также обратил внимание на коррупционные скандалы, подчеркнув важность сохранения независимых антикоррупционных институтов. В МВФ призвали украинские власти обеспечить эффективное управление и продолжить реформирование государственных предприятий.В то же время Алексей Мартынов, ранее входивший в бизнес-окружение Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, опубликовал заявление с обвинениями в адрес бывших партнеров в организации "попытки захвата власти". По его словам, речь идет о событиях, связанных с коррупционным скандалом вокруг Тимура Миндича.Он выразил уверенность, что Боголюбов выступал в роли "коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже", и призвал привлечь виновных по статье о государственной измене.Мартынов, находящийся в открытом конфликте с Коломойским* и Боголюбовым, не привел конкретных доказательств, однако его заявление согласуется с информацией из окружения Владимира Зеленского о причастности олигархов к скандалу. Примечательно, что сам Коломойский* в последнее время публично критикует главу киевского режима, называя его "Наполеоном" и предрекая скорую отставку.Наблюдатели расценивают это заявление как часть внутриэлитного конфликта, обострившегося на фоне антикоррупционного скандала, который серьезно подорвал позиции киевского руководства.Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом годуОт внутреннего кризиса украинцы бегут в Россию. С начала 2025 года РФ посетили более 25 тысяч граждан Украины. Согласно данным, имеющимся в распоряжении агентства РИА Новости, общее число въехавших составило 25 352 человека, при этом подавляющее большинство — 23 867 человек — совершали частные поездки.Статистика показывает, что 1094 украинца прибыли в Россию с деловыми целями, 103 человека — в качестве туристов, и 31 гражданин воспользовался транзитным проездом через территорию страны. Фронтовая сводка Минувшим вечером средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.Наибольшее количество дронов сбито над Курской областью — 10 единиц. Над Белгородской областью уничтожено 4 беспилотника, над акваторией Азовского моря — 3 аппарата. Еще по одному БПЛА сбито над Ростовской и Рязанской областями.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении противник предпринимает контратаки из Радьковки. На восточном берегу Оскола в районе Купянска-Узлового идут тяжелые бои, где ВСУ пытаются развить наступление в северном направлении и на Куриловку.На Красноармейском фронте продолжаются бои за Новоподгороднее. В районе Гришино ВСУ контратакуют, но российские подразделения удерживают позиции и продолжают зачистку Красноармейска. В Димитрове взят террикон и отмечено продвижение на северном участке. Севернее Родинского российские войска продвигаются вдоль железной дороги к Белицкому, одновременно вытесняя противника из Шахово.На Северском направлении боевые действия ведутся у Свято-Покровского и на линии Платоновка-Закотное. В самом Северске продолжаются уличные бои, где противник оказывает упорное сопротивление.На Гуляйпольском направлении российские подразделения атакуют Марфополь и оказывают давление на высоты западнее Червоного и Зеленого Гая. Авиация и тяжелая техника работают по укреплениям вокруг Гуляйполя. Отмечено продвижение на восточную окраину Доброполья.На Константиновском направлении российские войска концентрируются в южной части Константиновки. Позиционные бои продолжаются в районах Марково, Новомарково и севернее Часов Яра.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.На Украине нарастает политический кризис из-за коррупционного скандала. Подробнее — в материале Шатдаун по-украински. Что говорят на Украине о бюджете на следующий год.

