Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с Россией
Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с Россией
Бундесвер разрабатывает план переброски большого количества военнослужащих и техники за восточные пределы страны на случай войны с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal
2025-11-27T09:36
2025-11-27T09:36
2025-11-27T12:09
"Около двух с половиной лет назад дюжина высокопоставленных немецких офицеров собралась в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать", - сказано в публикации делового издания. По его сведениям, этот документ с названием OPLAN DEU подробно описывает, как до 800 тысяч военнослужащих НАТО (в том числе ФРГ и США) "будут переброшены на восток к линии фронта". "На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути", - отметило издание.ФРГ в сценарии войны с Россией видит себя логистическим хабом, а полем битвы - страны восточнее своих границ. Для реализации OPLAN DEU властям Германии требуется решить проблемы бюрократизма, обеспечения мобилизации военнослужащих, подготовки мостов и других объектов инфраструктуры к переброске тяжёлой техники и личного состава, обеспечения защиты информации, противодействия беспилотникам.Секретный план показывает, отметило деловое издание, как "количество оружия или войск само по себе не может решить исход более масштабного конфликта между Москвой и Западом".
Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с Россией
09:36 27.11.2025 (обновлено: 12:09 27.11.2025)
Бундесвер разрабатывает план переброски большого количества военнослужащих и техники за восточные пределы страны на случай войны с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal
"Около двух с половиной лет назад дюжина высокопоставленных немецких офицеров собралась в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать", - сказано в публикации делового издания.
По его сведениям, этот документ с названием OPLAN DEU подробно описывает, как до 800 тысяч военнослужащих НАТО (в том числе ФРГ и США) "будут переброшены на восток к линии фронта".
"На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути", - отметило издание.
ФРГ в сценарии войны с Россией видит себя логистическим хабом, а полем битвы - страны восточнее своих границ.
Для реализации OPLAN DEU властям Германии требуется решить проблемы бюрократизма, обеспечения мобилизации военнослужащих, подготовки мостов и других объектов инфраструктуры к переброске тяжёлой техники и личного состава, обеспечения защиты информации, противодействия беспилотникам.
Секретный план показывает, отметило деловое издание, как "количество оружия или войск само по себе не может решить исход более масштабного конфликта между Москвой и Западом".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.