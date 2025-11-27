https://ukraina.ru/20251127/germaniya-gotovitsya-k-perebroske-800-tys-soldat-dlya-voyny-s-rossiey-1072256760.html

Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с Россией

Германия готовится к переброске 800 тысяч солдат для войны с Россией

Бундесвер разрабатывает план переброски большого количества военнослужащих и техники за восточные пределы страны на случай войны с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal

"Около двух с половиной лет назад дюжина высокопоставленных немецких офицеров собралась в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать", - сказано в публикации делового издания. По его сведениям, этот документ с названием OPLAN DEU подробно описывает, как до 800 тысяч военнослужащих НАТО (в том числе ФРГ и США) "будут переброшены на восток к линии фронта". "На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути", - отметило издание.ФРГ в сценарии войны с Россией видит себя логистическим хабом, а полем битвы - страны восточнее своих границ. Для реализации OPLAN DEU властям Германии требуется решить проблемы бюрократизма, обеспечения мобилизации военнослужащих, подготовки мостов и других объектов инфраструктуры к переброске тяжёлой техники и личного состава, обеспечения защиты информации, противодействия беспилотникам.Секретный план показывает, отметило деловое издание, как "количество оружия или войск само по себе не может решить исход более масштабного конфликта между Москвой и Западом".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Уникальная формула "безопасности" для Киева и обвинения "мятежников". Хроника событий на утро 27 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

