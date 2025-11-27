"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев - 27.11.2025 Украина.ру
"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев
"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев
Украинская сторона пытается максимально затянуть процесс согласования мирного плана, Однако Вашингтон больше не готов мириться с тактикой проволочек и требует оперативного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев
Отвечая на вопрос о возможном развитии событий вокруг переговоров и мирной инициативе президента США Дональда Трампа, эксперт констатировал: "Понятно, что с украинской стороны будут попытки максимально затягивать процесс".При этом политолог подчеркнул изменившуюся позицию администрации США. "Другое дело, что в этот раз американцы вряд ли позволят бесконечно затягивать с ответом".Черняев отметил ключевую особенность подхода новой администрации США. "Трамп делает ставку на то, что быстро добьется какого-то ответа", — заявил эксперт.По словам политолога, именно скорость получения ответа стала приоритетом для Америки в текущем раунде переговоров. Это создает беспрецедентное давление на киевское руководство, лишая его возможности использовать привычную тактику затягивания времени."Администрация США демонстрирует принципиально иной подход к временным рамкам урегулирования", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
новости, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, переговоры по украине 2025, новости переговоров, переговоры
"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев

04:50 27.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Украинская сторона пытается максимально затянуть процесс согласования мирного плана, Однако Вашингтон больше не готов мириться с тактикой проволочек и требует оперативного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев
Отвечая на вопрос о возможном развитии событий вокруг переговоров и мирной инициативе президента США Дональда Трампа, эксперт констатировал: "Понятно, что с украинской стороны будут попытки максимально затягивать процесс".
При этом политолог подчеркнул изменившуюся позицию администрации США. "Другое дело, что в этот раз американцы вряд ли позволят бесконечно затягивать с ответом".
Черняев отметил ключевую особенность подхода новой администрации США. "Трамп делает ставку на то, что быстро добьется какого-то ответа", — заявил эксперт.
По словам политолога, именно скорость получения ответа стала приоритетом для Америки в текущем раунде переговоров. Это создает беспрецедентное давление на киевское руководство, лишая его возможности использовать привычную тактику затягивания времени.
"Администрация США демонстрирует принципиально иной подход к временным рамкам урегулирования", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
НовостиСШАВашингтонЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.рупереговоры по Украине 2025новости переговоровпереговоры
 
Лента новостейМолния