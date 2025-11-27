https://ukraina.ru/20251127/beskonechno-zatyagivat-ne-pozvolit-chernyaev-o-mirnom-plane-trampa-i-davlenii-vashingtona-na-kiev-1072202409.html

"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев

"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев - 27.11.2025 Украина.ру

"Бесконечно затягивать не позволит": Черняев о мирном плане Трампа и давлении Вашингтона на Киев

Украинская сторона пытается максимально затянуть процесс согласования мирного плана, Однако Вашингтон больше не готов мириться с тактикой проволочек и требует оперативного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев

2025-11-27T04:50

2025-11-27T04:50

2025-11-27T04:50

новости

сша

вашингтон

европа

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

переговоры по украине 2025

новости переговоров

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241808_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_caf92f61ed45b3425427d1407c40eb7a.jpg

Отвечая на вопрос о возможном развитии событий вокруг переговоров и мирной инициативе президента США Дональда Трампа, эксперт констатировал: "Понятно, что с украинской стороны будут попытки максимально затягивать процесс".При этом политолог подчеркнул изменившуюся позицию администрации США. "Другое дело, что в этот раз американцы вряд ли позволят бесконечно затягивать с ответом".Черняев отметил ключевую особенность подхода новой администрации США. "Трамп делает ставку на то, что быстро добьется какого-то ответа", — заявил эксперт.По словам политолога, именно скорость получения ответа стала приоритетом для Америки в текущем раунде переговоров. Это создает беспрецедентное давление на киевское руководство, лишая его возможности использовать привычную тактику затягивания времени."Администрация США демонстрирует принципиально иной подход к временным рамкам урегулирования", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.

сша

вашингтон

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, переговоры по украине 2025, новости переговоров, переговоры, мир, план, киевский режим, власти украины, сво, война на украине