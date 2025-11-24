https://ukraina.ru/20251124/aleksey-chernyaev-u-evropy-est-boleznennyy-argument-dlya-trampa-chtoby-on-ne-dopustil-padenie-1072091798.html

Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского

Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. И это основной фактор для убеждения. То есть что слишком жесткая позиция в отношении киевского режима приведет к его падению, что будет для Запада голом в свои собственные ворота.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев.- Алексей, ранее западные СМИ писали, что Штаты могут остановить военные поставки Украине, как и поток разведданных, если Киев не согласует план Трампа до 27 ноября. По какому сценарию будут развиваться события в эти дни?- Понятно, что с украинской стороны будут попытки максимально затягивать процесс, поэтому дедлайн действительно может быть сдвинут на несколько дней. Другое дело, что в этот раз американцы вряд ли позволят бесконечно затягивать с ответом. Трамп делает ставку на то, что быстро добьется какого-то ответа.- Что будет из себя представлять окончательная редакция мирного плана?- Главный вопрос в том, насколько он будет устраивать или не устраивать российскую сторону. Если он будет серьезно расходиться с позицией России, этот план так или иначе будет отклонен. И еще один вопрос - подпишутся ли американцы под неприемлемыми для России изменениями. Надо отметить, что и в администрации США нет однозначной позиции.- СМИ также сообщают о разногласиях между госсекретарем Рубио и вице-президентом Вэнсом. Последний выступает за более жесткую позицию в отношении Киева? Какая линия возобладает в американской администрации?- Пока чаша весов склоняется в пользу Вэнса. Но в течение нескольких дней ситуация может быть переиграна, как это уже бывало неоднократно.- Если снабжение киевского режима окончательно ляжет на плечи европейцев, как долго они смогут это делать?- Вопрос состоит, на самом деле, из двух частей. Первое — это финансирование киевского режима. То есть потребуется либо вводить какие-то чрезвычайные вычеты из бюджетов европейских стран, либо пойти на фактическую конфискацию замороженных российских активов. Других источников у европейцев нет. Подсчитано, что конфискация российских активов позволила бы закрыть финансовые проблемы Украины примерно на два года.Второй вопрос — это поставки вооружений. Здесь все достаточно расплывчато, потому что в последнее время мы не видим крупных поставок бронетехники и артиллерии на Украину. С украинской стороны по большей части воюют дронами. А эта история, которая мало зависит от европейских поставок.- Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа, чтобы он смягчил неприемлемые для Украины пункты своего плана?- Этот рычаг давления общий и для европейцев и сторонников Украины в США. Это тезис о том, что если режим в Киеве будет отключен от поддержки, то он рухнет. И тогда США и лично Трамп попадут в такую же ситуацию, которая сложилась с падением Южного Вьетнама в 1975 году, или с падением проамериканского режима в Афганистане, которое произошло на наших глаза три года назад.Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. И это основной фактор для убеждения. То есть что слишком жесткая позиция в отношении киевского режима приведет к его падению, что будет для Запада голом в свои собственные ворота.- Стоит ли всерьез воспринимать угрозы Трампа о введении новых антироссийских санкций?- Накануне министр финансов Скотт Бессент заявил по поводу 19-го пакета санкций, что если вы что-то делается 19 раз, то значит, что у вас ничего не получается. По большому счету американцы признают, что программа санкций исчерпана и у них не осталось серьезных ходов в этой сфере.Понятно, что заявление о планах ввести тарифы на товары стран, торгующих с Россией, являются полным абсурдом. Введение такого тарифа на китайские товары является абсолютно немыслимым. То есть особых рычагов у США нет, хотя заявляться может очень многое.Также на эту тему - Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы.

