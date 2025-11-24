Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/aleksey-chernyaev-u-evropy-est-boleznennyy-argument-dlya-trampa-chtoby-on-ne-dopustil-padenie-1072091798.html
Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского
Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского - 24.11.2025 Украина.ру
Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского
Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. И это основной фактор для убеждения. То есть что слишком жесткая позиция в отношении киевского режима приведет к его падению, что будет для Запада голом в свои собственные ворота.
2025-11-24T14:42
2025-11-24T16:10
интервью
украина
сша
киев
дональд трамп
джей ди вэнс
марко рубио
украина.ру
европа
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064919895_96:29:797:424_1920x0_80_0_0_e778cbef04d15a81fe00b9445c4c0b76.png
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев.- Алексей, ранее западные СМИ писали, что Штаты могут остановить военные поставки Украине, как и поток разведданных, если Киев не согласует план Трампа до 27 ноября. По какому сценарию будут развиваться события в эти дни?- Понятно, что с украинской стороны будут попытки максимально затягивать процесс, поэтому дедлайн действительно может быть сдвинут на несколько дней. Другое дело, что в этот раз американцы вряд ли позволят бесконечно затягивать с ответом. Трамп делает ставку на то, что быстро добьется какого-то ответа.- Что будет из себя представлять окончательная редакция мирного плана?- Главный вопрос в том, насколько он будет устраивать или не устраивать российскую сторону. Если он будет серьезно расходиться с позицией России, этот план так или иначе будет отклонен. И еще один вопрос - подпишутся ли американцы под неприемлемыми для России изменениями. Надо отметить, что и в администрации США нет однозначной позиции.- СМИ также сообщают о разногласиях между госсекретарем Рубио и вице-президентом Вэнсом. Последний выступает за более жесткую позицию в отношении Киева? Какая линия возобладает в американской администрации?- Пока чаша весов склоняется в пользу Вэнса. Но в течение нескольких дней ситуация может быть переиграна, как это уже бывало неоднократно.- Если снабжение киевского режима окончательно ляжет на плечи европейцев, как долго они смогут это делать?- Вопрос состоит, на самом деле, из двух частей. Первое — это финансирование киевского режима. То есть потребуется либо вводить какие-то чрезвычайные вычеты из бюджетов европейских стран, либо пойти на фактическую конфискацию замороженных российских активов. Других источников у европейцев нет. Подсчитано, что конфискация российских активов позволила бы закрыть финансовые проблемы Украины примерно на два года.Второй вопрос — это поставки вооружений. Здесь все достаточно расплывчато, потому что в последнее время мы не видим крупных поставок бронетехники и артиллерии на Украину. С украинской стороны по большей части воюют дронами. А эта история, которая мало зависит от европейских поставок.- Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа, чтобы он смягчил неприемлемые для Украины пункты своего плана?- Этот рычаг давления общий и для европейцев и сторонников Украины в США. Это тезис о том, что если режим в Киеве будет отключен от поддержки, то он рухнет. И тогда США и лично Трамп попадут в такую же ситуацию, которая сложилась с падением Южного Вьетнама в 1975 году, или с падением проамериканского режима в Афганистане, которое произошло на наших глаза три года назад.Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. И это основной фактор для убеждения. То есть что слишком жесткая позиция в отношении киевского режима приведет к его падению, что будет для Запада голом в свои собственные ворота.- Стоит ли всерьез воспринимать угрозы Трампа о введении новых антироссийских санкций?- Накануне министр финансов Скотт Бессент заявил по поводу 19-го пакета санкций, что если вы что-то делается 19 раз, то значит, что у вас ничего не получается. По большому счету американцы признают, что программа санкций исчерпана и у них не осталось серьезных ходов в этой сфере.Понятно, что заявление о планах ввести тарифы на товары стран, торгующих с Россией, являются полным абсурдом. Введение такого тарифа на китайские товары является абсолютно немыслимым. То есть особых рычагов у США нет, хотя заявляться может очень многое.Также на эту тему - Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы.
https://ukraina.ru/20251123/raduzhnaya-imperiya-gotovit-otvetnyy-udar-kak-reaktsiya-zapada-na-plan-trampa-obnazhila-ego-realnye-1072053575.html
https://ukraina.ru/20251121/andrey-suzdaltsev-plan-trampa-ustroit-ukrainu-potomu-chto-prevratit-rossiyu-v-resursnuyu-koloniyu-1071968725.html
украина
сша
киев
европа
запад
вьетнам
афганистан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064919895_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_97277e210a8ccba391e6bba3fadab03d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, киев, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио, украина.ру, европа, запад, сми, разведка, переговоры, замороженные активы, антироссийские санкции, артиллерия, вьетнам, афганистан, тарифы, газ, российский газ
Интервью, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Украина.ру, Европа, Запад, СМИ, разведка, переговоры, замороженные активы, антироссийские санкции, артиллерия, Вьетнам, Афганистан, тарифы, газ, российский газ

Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского

14:42 24.11.2025 (обновлено: 16:10 24.11.2025)
 
© Фото : eadaily.comАлексей Черняев интервью
Алексей Черняев интервью - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : eadaily.com
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. И это основной фактор для убеждения. То есть что слишком жесткая позиция в отношении киевского режима приведет к его падению, что будет для Запада голом в свои собственные ворота.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев.
- Алексей, ранее западные СМИ писали, что Штаты могут остановить военные поставки Украине, как и поток разведданных, если Киев не согласует план Трампа до 27 ноября. По какому сценарию будут развиваться события в эти дни?
- Понятно, что с украинской стороны будут попытки максимально затягивать процесс, поэтому дедлайн действительно может быть сдвинут на несколько дней. Другое дело, что в этот раз американцы вряд ли позволят бесконечно затягивать с ответом. Трамп делает ставку на то, что быстро добьется какого-то ответа.
- Что будет из себя представлять окончательная редакция мирного плана?
- Главный вопрос в том, насколько он будет устраивать или не устраивать российскую сторону. Если он будет серьезно расходиться с позицией России, этот план так или иначе будет отклонен. И еще один вопрос - подпишутся ли американцы под неприемлемыми для России изменениями. Надо отметить, что и в администрации США нет однозначной позиции.
- СМИ также сообщают о разногласиях между госсекретарем Рубио и вице-президентом Вэнсом. Последний выступает за более жесткую позицию в отношении Киева? Какая линия возобладает в американской администрации?
- Пока чаша весов склоняется в пользу Вэнса. Но в течение нескольких дней ситуация может быть переиграна, как это уже бывало неоднократно.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Вчера, 14:52
"Радужная империя" готовит ответный удар. Как реакция Запада на "план Трампа" обнажила его реальные планыПоявление плана Трампа из двадцати восьми пунктов стало для евроатлантической антитрампистской коалиции тем самым ударом, который выбивает стул из-под давно уверовавших в свою непогрешимость и удачу европейских и киевских чиновников.
- Если снабжение киевского режима окончательно ляжет на плечи европейцев, как долго они смогут это делать?
- Вопрос состоит, на самом деле, из двух частей. Первое — это финансирование киевского режима. То есть потребуется либо вводить какие-то чрезвычайные вычеты из бюджетов европейских стран, либо пойти на фактическую конфискацию замороженных российских активов. Других источников у европейцев нет. Подсчитано, что конфискация российских активов позволила бы закрыть финансовые проблемы Украины примерно на два года.
Второй вопрос — это поставки вооружений. Здесь все достаточно расплывчато, потому что в последнее время мы не видим крупных поставок бронетехники и артиллерии на Украину. С украинской стороны по большей части воюют дронами. А эта история, которая мало зависит от европейских поставок.
- Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа, чтобы он смягчил неприемлемые для Украины пункты своего плана?
- Этот рычаг давления общий и для европейцев и сторонников Украины в США. Это тезис о том, что если режим в Киеве будет отключен от поддержки, то он рухнет. И тогда США и лично Трамп попадут в такую же ситуацию, которая сложилась с падением Южного Вьетнама в 1975 году, или с падением проамериканского режима в Афганистане, которое произошло на наших глаза три года назад.
Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. И это основной фактор для убеждения. То есть что слишком жесткая позиция в отношении киевского режима приведет к его падению, что будет для Запада голом в свои собственные ворота.
Андрей Суздальцев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
21 ноября, 12:57
Андрей Суздальцев: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колониюУкраина подпишет любые обязательства, но выполнять их никогда не будет. Напоминаю, что Украина не выполнила Минск-2, отбросила Договор о дружбе и сотрудничестве, нарушила Будапештский меморандум. Это абсолютно недоговороспособное государство. Мы потом замучаемся бегать и жаловаться на то, что она не выполняет свои обязательства.
- Стоит ли всерьез воспринимать угрозы Трампа о введении новых антироссийских санкций?
- Накануне министр финансов Скотт Бессент заявил по поводу 19-го пакета санкций, что если вы что-то делается 19 раз, то значит, что у вас ничего не получается. По большому счету американцы признают, что программа санкций исчерпана и у них не осталось серьезных ходов в этой сфере.
Понятно, что заявление о планах ввести тарифы на товары стран, торгующих с Россией, являются полным абсурдом. Введение такого тарифа на китайские товары является абсолютно немыслимым. То есть особых рычагов у США нет, хотя заявляться может очень многое.
Также на эту тему - Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаСШАКиевДональд ТрампДжей Ди ВэнсМарко РубиоУкраина.руЕвропаЗападСМИразведкапереговорызамороженные активыантироссийские санкцииартиллерияВьетнамАфганистантарифыгазроссийский газ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны
16:12Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
16:09Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
16:02План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти
15:56Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу
15:50Украинцев готовят к "партии войны": в новую Раду могут пройти только сторонники бескомпромиссной линии
15:48Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
15:42ВСУ контратакуют в надежде сдержать натиск армии РФ: фронтовая сводка с Краснолиманского направления
15:35Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро завершится. Главное к этому часу
15:21Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
15:21Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи
14:55Собянин рассказал об уничтожении летевших на Москву беспилотников ВСУ
14:54"Не верьте, пока не увидите": Трамп оценил вероятность быстрого прогресса на переговорах
14:53Кольцо сомкнулось: разгром группировки ВСУ под Красноармейском и Димитровом
14:49В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа
14:47На Украине готовят почву для отмены "Нацкэшбека": выплаты поставлены в зависимость от "остатков в казне"
14:42Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского
14:29Освободив Затишье, ВС РФ вплотную подошли к Гуляйполю
14:15Диверсия в Польше: украинских преступников освободили
14:05Уверенное продвижение: группировка "Восток" наращивает темпы наступления на Южно-Донецком направлении
Лента новостейМолния