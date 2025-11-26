Свобода от русофобии, помощь учителям: Новороссия в обновленной стратегии нацполитики РФ - 26.11.2025 Украина.ру
Свобода от русофобии, помощь учителям: Новороссия в обновленной стратегии нацполитики РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Издание Украина.ру приводит детали этого документа и рассказывает о тех пунктах, которые касаются ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Какие цели и задачиПредыдущая аналогичная стратегия была принята в 2012 году с изменениями, которые вносились в 2018 и 2024 гг. Теперь с января следующего года вступает в силу новый документ. В нем 6 разделов и 61 пункт.Среди целевых показателей и желаемых результатов обозначен уровень гражданского самосознания или же общероссийской гражданской идентичности в 95% жителей страны.В документе отмечается, что такая идентичность подразумевает собой "осознание гражданами РФ их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, готовность вносить личный вклад в ее развитие, необходимости соблюдения прав, свобод и обязанностей граждан".Из нового в этом определении – "приверженность традиционным российским духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям".Среди прочих целевых показателей: мероприятия, популяризирующие русскую культуру в общем количестве этнокультурных мероприятий должно составлять не менее 50%, не менее 80% россиян должны быть довольны качеством удовлетворения своих национально-культурных потребностей, а не менее 90% граждан страны должны признавать, что в отношении них нет дискриминации по национальному или языковому признаку.Кроме того, 85% и более граждан должны отмечать, что в месте их проживания наблюдается межнациональный мир, а доля иностранцев, охваченных мероприятиями, содействующих их адаптации должна быть на уровне не менее 70% и т.д.Угрозы для межнационального мираВ новой версии стратегии отмечается, что недружественные страны пытаются расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную обстановку в РФ. На фоне усиливающейся нестабильности в мире эти факторы становятся все более значимыми."Предпринимаемые недружественными иностранными государствами усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства", - так это обозначено в документе.Также среди угроз упомянуто возникновение очагов розни в результате попыток переноса зарубежных межнациональных и межрелигиозных конфликтов на российскую территорию.Кроме того, указывается на участившиеся случаи распространения, в т.ч. отдельными иностранцами, которые приобрели гражданство РФ идеологии терроризма, неонацизма, экстремизма, набирающая силу в мире русофобия, уничтожение памяти о Великой Отечественной войне, "гиперболизация региональных и этнических интересов", формирование этнических анклавов и т.д.О важности нацполитики в НовороссииВ новом документе отдельно упомянуты жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В разделе целевых показателей и ожидаемых результатов реализации данной стратегии указано, что к 2036 году жителей этих регионов, принимающих участие во всероссийских мероприятиях, должно быть не менее 2 млн 560 тыс. человек.Воссоединение этих регионов с Россией названо "значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности, вызвавшим особый патриотический подъем".Одним из важнейших компонентов их интеграции в правовое, социальное, экономическое, образовательное, культурное и информационное пространство РФ названо осуществление в этих регионах комплекса мер по реализации национальной политики, которое идет с 2023 года.Для того, чтобы содействовать на этих территориях "противодействию проявлениям неонацизма и попыткам фальсификации истории, устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни" предлагается усилить "вовлечение детей и молодежи &lt;…&gt; в реализацию проектов, в участие в конкурсах и акциях всероссийского уровня", а также повышать квалификацию местных преподавателей и работников культуры и оказывать им методическую поддержку.Еще одно новшество в обновленной стратегии – определение России как государства-цивилизации и упоминание культурного кода.Одной из основных задач государственной национальной политики обозначена защита, поддержка и развитие русского языка как государственного, как языка государствообразующего народа, как родного языка и продвижение его как языка межнационального общения.Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о предполагаемых основных направлениях военной кампании российской армии на ближайшие полгода - подробнее об этом в материале Славянск и Краматорск будут освобождены в 2026 году. Главные направления ударов армии РФ осенью и зимой.
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Издание Украина.ру приводит детали этого документа и рассказывает о тех пунктах, которые касаются ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Какие цели и задачи
Предыдущая аналогичная стратегия была принята в 2012 году с изменениями, которые вносились в 2018 и 2024 гг. Теперь с января следующего года вступает в силу новый документ. В нем 6 разделов и 61 пункт.
Среди целевых показателей и желаемых результатов обозначен уровень гражданского самосознания или же общероссийской гражданской идентичности в 95% жителей страны.
В документе отмечается, что такая идентичность подразумевает собой "осознание гражданами РФ их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, готовность вносить личный вклад в ее развитие, необходимости соблюдения прав, свобод и обязанностей граждан".
Из нового в этом определении – "приверженность традиционным российским духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям".
Среди прочих целевых показателей: мероприятия, популяризирующие русскую культуру в общем количестве этнокультурных мероприятий должно составлять не менее 50%, не менее 80% россиян должны быть довольны качеством удовлетворения своих национально-культурных потребностей, а не менее 90% граждан страны должны признавать, что в отношении них нет дискриминации по национальному или языковому признаку.
Кроме того, 85% и более граждан должны отмечать, что в месте их проживания наблюдается межнациональный мир, а доля иностранцев, охваченных мероприятиями, содействующих их адаптации должна быть на уровне не менее 70% и т.д.
Угрозы для межнационального мира
В новой версии стратегии отмечается, что недружественные страны пытаются расколоть российское общество, дестабилизировать межнациональную обстановку в РФ. На фоне усиливающейся нестабильности в мире эти факторы становятся все более значимыми.
"Предпринимаемые недружественными иностранными государствами усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства", - так это обозначено в документе.
Также среди угроз упомянуто возникновение очагов розни в результате попыток переноса зарубежных межнациональных и межрелигиозных конфликтов на российскую территорию.
Кроме того, указывается на участившиеся случаи распространения, в т.ч. отдельными иностранцами, которые приобрели гражданство РФ идеологии терроризма, неонацизма, экстремизма, набирающая силу в мире русофобия, уничтожение памяти о Великой Отечественной войне, "гиперболизация региональных и этнических интересов", формирование этнических анклавов и т.д.
О важности нацполитики в Новороссии
В новом документе отдельно упомянуты жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В разделе целевых показателей и ожидаемых результатов реализации данной стратегии указано, что к 2036 году жителей этих регионов, принимающих участие во всероссийских мероприятиях, должно быть не менее 2 млн 560 тыс. человек.
Воссоединение этих регионов с Россией названо "значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности, вызвавшим особый патриотический подъем".
"Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства", - сказано в стратегии.
Одним из важнейших компонентов их интеграции в правовое, социальное, экономическое, образовательное, культурное и информационное пространство РФ названо осуществление в этих регионах комплекса мер по реализации национальной политики, которое идет с 2023 года.
Для того, чтобы содействовать на этих территориях "противодействию проявлениям неонацизма и попыткам фальсификации истории, устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни" предлагается усилить "вовлечение детей и молодежи <…> в реализацию проектов, в участие в конкурсах и акциях всероссийского уровня", а также повышать квалификацию местных преподавателей и работников культуры и оказывать им методическую поддержку.
Еще одно новшество в обновленной стратегии – определение России как государства-цивилизации и упоминание культурного кода.
Одной из основных задач государственной национальной политики обозначена защита, поддержка и развитие русского языка как государственного, как языка государствообразующего народа, как родного языка и продвижение его как языка межнационального общения.
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о предполагаемых основных направлениях военной кампании российской армии на ближайшие полгода - подробнее об этом в материале Славянск и Краматорск будут освобождены в 2026 году. Главные направления ударов армии РФ осенью и зимой.
