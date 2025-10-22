https://ukraina.ru/20251022/slavyansk-i-kramatorsk-budut-osvobozhdeny-v-2026-godu-glavnye-napravleniya-udarov-armii-rf-osenyu-i-1070499202.html

Славянск и Краматорск будут освобождены в 2026 году. Главные направления ударов армии РФ осенью и зимой

Славянск и Краматорск будут освобождены в 2026 году. Главные направления ударов армии РФ осенью и зимой

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о предполагаемых основных направлениях военной кампании российской армии на ближайшие полгода

Дональд Трамп, видимо, идя на поводу у ЕС и Владимира Зеленского, пытается склонить Владимира Путина к остановке боевых действий на линии соприкосновения. Однако российский лидер в этом вопросе остаётся непреклонен: ВСУ должны покинуть ДНР, и никаких иных вариантов нет.В противном случае боевые действия продолжатся с не меньшей интенсивностью, чем раньше. Зеленский уже заявил, что не намерен отдавать приказ об оставлении ДНР. Таким образом, боевые действия продолжатся.Какие же направления могут стать основными для российской армии на период осенне-зимней кампании 2025/26 годов?Волонтёр и военкор Елена Бобкова, лауреат федеральной премии "За верность Слову и Отечеству" им. Антона Дельвига, находящаяся на постоянной связи с воюющими в Новороссии командирами и бойцами российской армии, в интервью изданию Украина.ру назвала следующие направления.Первое, Покровско-Мирноградское.Второе, Краснолиманское. Тут, по словам Бобковой, явно виден почерк генерала Андрея Мордвичева, командующего Сухопутными войсками Российской Федерации: сначала населённый пункт берётся в клещи, отсекается от логистики, а потом забирается с наименьшими потерями. От Красного Лимана до Святогорска расстояние — 25 км, а до Славянска — 30 км. Российские ДРГ заходят уже на северные и восточные окраины города. Ориентировочно город могут взять до Нового года.Третье, Купянское. Сейчас бои идут в центре города. Наступление идёт с севера на юг. Примерно 70% города уже находится под контролем России. По всей видимости, он падёт к ноябрю. Этот город является крупнейшим логистическим центром: тут сходятся автомагистрали и железная дорога. Считается, что падение украинской обороны Купянска может привести к ускоренному переходу под российский контроль всей восточной части Харьковской области.Четвёртое, Константиновское. Российская армия неделю назад уже начала освобождение Константиновки. В город наши подразделения заходят с востока, уже занята часть городского микрорайона Сантуриновка. Для ВСУ Константиновка важна как опорный пункт в обороне Славянско-Краматорской агломерации. После её падения открывается дорога на Дружковку, а после неё начинается уже сам Краматорск. Ориентировочно к середине зимы город будет взят.Пятое, Славянско-Краматорское. Оно, по существу, является самым важным, но и самым тяжёлым. Освобождение этой агломерации означает фактическое освобождение всего севера ДНР. Естественно, брать эту крупнейшую городскую агломерацию ДНР в лоб никто не будет. Её будут брать в клещи, отрезая всю логистику. Падение украинской обороны Красного Лимана, Константиновки и Дружковки будет предшествовать освобождению Славянска и Краматорска.Сейчас российские дроны уже контролируют эти города. Основные бои за агломерацию развернутся зимой. Вряд ли они будут освобождены даже весной, но понятно, что это произойдёт в 2026 году.Смотрите комментарий по поводу "помощи" 3-й штурмовой бригады ТЦК Тернополя О том, откуда на Украине берутся самые отмороженные нацисты - Александр Чаленко

