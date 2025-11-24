Как Украина попытается сорвать мирный план Трампа. О тактике и стратегии Зеленского и "коалиции желающих" - 24.11.2025 Украина.ру
Как Украина попытается сорвать мирный план Трампа. О тактике и стратегии Зеленского и "коалиции желающих"
Как Украина попытается сорвать мирный план Трампа. О тактике и стратегии Зеленского и "коалиции желающих"
Я сознательно взял паузу в оценке непосредственно переговорного трека по украинскому кризису, поскольку было разумно дождаться первой очной встречи переговорных групп в Швейцарии
2025-11-24T18:41
2025-11-24T18:41
И теперь, когда у нас появились официальные заявления, а также вполне достоверные инсайдерские сообщения о содержании прошедших контактов, можно проанализировать совокупность того, что известно на данный момент, исходя из открытых источников и непубличной информации, которая уже циркулирует в экспертной среде и подтверждается независимыми наблюдателями.На сегодняшний день можно утверждать, что тот документ, который ранее появлялся в виде утечек и который описывался как план, состоящий из двадцати восьми пунктов, действительно соответствует по своей структуре и смыслу оригинальному проекту соглашений, разрабатывавшемуся вероятно в продолжение анкориджских договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при участии группы советников Трампа и, судя по всему, при участии специального представителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева, и именно поэтому текущие заявления о том, что план практически согласован, выглядят не спекуляцией, а отражением реального положения дел.Более того, сама инициатива Киева провести встречу в Швейцарии стала возможной только после того, как Киев фактически подтвердил готовность использовать этот документ как основу для дальнейших переговоров. И это важный момент, который многие пытаются игнорировать, поскольку формальная готовность принять документ и реальная способность реализовать его положения в практической политике являются разными уровнями ответственности, и именно на этом уровне начинают проявляться ключевые противоречия.Параллельно мы наблюдаем масштабную информационную кампанию, сопровождающую переговорный процесс, поскольку глобалистские медиа уже формируют нарратив, в котором давление команды Трампа на Киев и требование принять и выполнить план представляются как капитуляция Украины, и в этой логике ответственность за предполагаемое поражение Украины должна лечь персонально на Трампа, что создаёт заранее подготовленную рамку для возможных репутационных ударов по нему и по Республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс.Я много раз говорил о том, что в случае жесткой линии со стороны Трампа и его команды глобалистские силы по обе стороны Атлантики будут стремиться превратить украинский сюжет в аналог истории с выводом войск из Афганистана при администрации Байдена, то есть в тщательно разыгранную историю о провале и поражении, которую можно будет использовать для подрыва доверия к действующей американской власти, и в данном случае замысел состоит в том, чтобы удерживать Трампа в состоянии постоянного политического риска и тем самым ограничить его маневры в отношении Киева.При этом возникает парадокс, поскольку предлагаемая сделка, как ни странно, выглядит для Киева более выгодной сейчас, чем любой сценарий развития событий в будущем, поскольку ситуация для Украины продолжает ухудшаться. А для Белого дома этот план открывает возможность выйти из затяжного тупика и перейти к крупному соглашению с Россией, которое может быть представлено американскому избирателю как доказательство способности республиканцев управлять международной повесткой и добиваться результатов на внешнем контуре.Именно в этой логике становится понятным, почему антитрампистские медиа пытаются торпедировать сам план, независимо от того, содержит ли он двадцать шесть или двадцать восемь пунктов, и упоминание Марко Рубио о корректировках документа фактически подтверждает, что работа над соглашением продолжается и приближается к финальной стадии, что делает процесс необратимым в политическом смысле. Необратимым, но и неоднозначным.Таким образом, мы приходим к новой точке отсчета, в которой сам план существует, Киев де-факто согласовал его как базу для дальнейших шагов, переговорный процесс стартовал, а мировое информационное пространство стало ареной борьбы за контроль над интерпретацией происходящего, и главный вопрос теперь заключается не только в содержании документа, но и в том, кто сможет навязать собственное понимание смысла и последствий этого процесса для будущей конфигурации мирных соглашений когда бы они ни были достигнуты.Я думаю, что реальных корректировок в документе была внесена самая малость, поскольку общий каркас плана уже сформирован и изменению практически не подлежит (о чем, по сути говорит Трамп и что подтверждают инсайдеры), однако внутри этого каркаса присутствуют несколько ключевых пунктов, которые неизбежно станут точкой столкновения сторон и превратятся в главный камень преткновения. Именно на эти пункты указывал тот самый ночной (по горячим следам Швейцарии) вброс от РБК Украина, очевидно организованный Банковой, где утверждалось, что вопросы членства Украины в НАТО, вопросы отвода украинских войск с территории Донбасса и вопросы, связанные с замороженными российскими резервами в Европе будут вынесены на личное обсуждение между Трампом и Зеленским, что отражает не реальную конфигурацию переговорного процесса, а желаемую для киевского режима и европейских столиц модель коммуникации, в которой они рассчитывают сместить центр тяжести переговоров в зону политического торга между "коалицией желающих" и Трампом, вынеся Россию за скобки.На данный момент, к сожалению, всё развивается именно в этой логике, поскольку до момента наступления так называемой отсечной черты в четверг Киев будет готов принимать практически любые требования, которые предъявят переговорщики команды Трампа, и даже будет демонстративно заявлять о готовности признать документ основой для дальнейших договоренностей, однако проблема заключается в том, что заявленные Киевом красные линии и есть то самое поле, где от Украины требуется не символическая, а реальная уступка, без которой сделка утрачивает смысл и становиться технически неосуществимой. Москва не примет попыток изменить положения о НАТО, Москва не согласится на переписывание пунктов, касающихся российских резервов, Москва не позволит изменить параметры, связанные с численностью украинской армии, и тем более не станет обсуждать пересмотр статуса новых регионов Российской Федерации или линии окончательного разграничения. Именно в этих деталях скрыт тот самый кризисный механизм, который Киев, по имеющейся информации, уже сейчас начинает закладывать внутрь переговорного процесса, поскольку внешняя демонстрация конструктивности сочетается с внутренней установкой на отказ принимать компромиссные формулировки, уже изложенные в проекте плана.Таким образом, Киев фактически готов сознательно взорвать переговорную траекторию, и готовность к этому, судя по сообщениям, обсуждена и согласована с Лондоном, Берлином, Парижем и, вероятно, другими европейскими столицами вроде Варшавы и Рима. При этом украинская власть, по моей информации, уже смирилась с потенциальными издержками, связанными с сокращением или даже прекращением американской помощи, а также с неизбежным углублением антикоррупционного дела и политического кризиса внутри страны, и приняла решение выдерживать линию сопротивления именно по тем пунктам, которые для Трампа и Москвы являются фундаментальными, с вероятным перерастанием ситуации в открытый политический конфликт с Трампом и его командой.Что до еще некоторых нюансов переговорного процесса, то, мы уже наблюдали попытку Киева повысить ставки, искусственно создавая шум вокруг гуманитарных вопросов и вокруг тематики русского языка и церковного вопроса, однако на швейцарских прениях, как сообщают источники, Киев неожиданно отступил от этих позиций, что, по всей видимости, было примитивной тактикой давления, когда сначала создается видимость непреодолимой проблемы, а затем она демонстративно снимается для имитации гибкости. По ключевым вопросам, однако, отступления не будет, и именно поэтому я не ожидаю серьёзного прогресса на ближайшем раунде переговоров. Более того, заявление Фридриха Мерца о том, что согласование до четверга маловероятно или невозможно, отражает реальную стратегию затягивания, о которой я говорил ранее.Эта стратегия направлена на то, чтобы затянуть процесс до предела, дождаться эмоциональной реакции Трампа, вынудить его давить на Москву и требовать уступок уже от российской стороны, а затем обвинить Россию в срыве переговоров и недоговороспособности, повторив попытку втянуть Трампа в кризис по модели Байдена как это они делали в августе-сентябре этого года. Я не считаю этот, байденовский, сценарий реалистичным, поскольку гораздо вероятнее дальнейшее дистанцирование Трампа от украинского кейса, чем его возвращение к модели эскалации, характерной для предыдущей вашингтонской администрации. Сейчас остаётся ждать новых сообщений и инсайдов. Однако, если совсем на чистоту, оснований для оптимизма, по моему ощущению, крайне мало. Конфигурация, которая складывается на наших глазах, ведет не к прорыву, а к постепенному сведению переговорного процесса к состоянию тупика. Состоянию "давайте просто дальше воевать". И для того, чтобы вывернутся из этого "захвата" команде Трампа придется проявить силу воли и решительность в давлении именно на Киев.О том, как формировался мирный план Трампа - в статье "Таймлайн: Как план Трампа по Украине привел к одному из самых тяжелых моментов для киевского режима"
Я сознательно взял паузу в оценке непосредственно переговорного трека по украинскому кризису, поскольку было разумно дождаться первой очной встречи переговорных групп в Швейцарии
И теперь, когда у нас появились официальные заявления, а также вполне достоверные инсайдерские сообщения о содержании прошедших контактов, можно проанализировать совокупность того, что известно на данный момент, исходя из открытых источников и непубличной информации, которая уже циркулирует в экспертной среде и подтверждается независимыми наблюдателями.
На сегодняшний день можно утверждать, что тот документ, который ранее появлялся в виде утечек и который описывался как план, состоящий из двадцати восьми пунктов, действительно соответствует по своей структуре и смыслу оригинальному проекту соглашений, разрабатывавшемуся вероятно в продолжение анкориджских договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при участии группы советников Трампа и, судя по всему, при участии специального представителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева, и именно поэтому текущие заявления о том, что план практически согласован, выглядят не спекуляцией, а отражением реального положения дел.
Более того, сама инициатива Киева провести встречу в Швейцарии стала возможной только после того, как Киев фактически подтвердил готовность использовать этот документ как основу для дальнейших переговоров. И это важный момент, который многие пытаются игнорировать, поскольку формальная готовность принять документ и реальная способность реализовать его положения в практической политике являются разными уровнями ответственности, и именно на этом уровне начинают проявляться ключевые противоречия.
Параллельно мы наблюдаем масштабную информационную кампанию, сопровождающую переговорный процесс, поскольку глобалистские медиа уже формируют нарратив, в котором давление команды Трампа на Киев и требование принять и выполнить план представляются как капитуляция Украины, и в этой логике ответственность за предполагаемое поражение Украины должна лечь персонально на Трампа, что создаёт заранее подготовленную рамку для возможных репутационных ударов по нему и по Республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс.
Я много раз говорил о том, что в случае жесткой линии со стороны Трампа и его команды глобалистские силы по обе стороны Атлантики будут стремиться превратить украинский сюжет в аналог истории с выводом войск из Афганистана при администрации Байдена, то есть в тщательно разыгранную историю о провале и поражении, которую можно будет использовать для подрыва доверия к действующей американской власти, и в данном случае замысел состоит в том, чтобы удерживать Трампа в состоянии постоянного политического риска и тем самым ограничить его маневры в отношении Киева.
При этом возникает парадокс, поскольку предлагаемая сделка, как ни странно, выглядит для Киева более выгодной сейчас, чем любой сценарий развития событий в будущем, поскольку ситуация для Украины продолжает ухудшаться. А для Белого дома этот план открывает возможность выйти из затяжного тупика и перейти к крупному соглашению с Россией, которое может быть представлено американскому избирателю как доказательство способности республиканцев управлять международной повесткой и добиваться результатов на внешнем контуре.
Именно в этой логике становится понятным, почему антитрампистские медиа пытаются торпедировать сам план, независимо от того, содержит ли он двадцать шесть или двадцать восемь пунктов, и упоминание Марко Рубио о корректировках документа фактически подтверждает, что работа над соглашением продолжается и приближается к финальной стадии, что делает процесс необратимым в политическом смысле. Необратимым, но и неоднозначным.
Таким образом, мы приходим к новой точке отсчета, в которой сам план существует, Киев де-факто согласовал его как базу для дальнейших шагов, переговорный процесс стартовал, а мировое информационное пространство стало ареной борьбы за контроль над интерпретацией происходящего, и главный вопрос теперь заключается не только в содержании документа, но и в том, кто сможет навязать собственное понимание смысла и последствий этого процесса для будущей конфигурации мирных соглашений когда бы они ни были достигнуты.
Я думаю, что реальных корректировок в документе была внесена самая малость, поскольку общий каркас плана уже сформирован и изменению практически не подлежит (о чем, по сути говорит Трамп и что подтверждают инсайдеры), однако внутри этого каркаса присутствуют несколько ключевых пунктов, которые неизбежно станут точкой столкновения сторон и превратятся в главный камень преткновения. Именно на эти пункты указывал тот самый ночной (по горячим следам Швейцарии) вброс от РБК Украина, очевидно организованный Банковой, где утверждалось, что вопросы членства Украины в НАТО, вопросы отвода украинских войск с территории Донбасса и вопросы, связанные с замороженными российскими резервами в Европе будут вынесены на личное обсуждение между Трампом и Зеленским, что отражает не реальную конфигурацию переговорного процесса, а желаемую для киевского режима и европейских столиц модель коммуникации, в которой они рассчитывают сместить центр тяжести переговоров в зону политического торга между "коалицией желающих" и Трампом, вынеся Россию за скобки.
На данный момент, к сожалению, всё развивается именно в этой логике, поскольку до момента наступления так называемой отсечной черты в четверг Киев будет готов принимать практически любые требования, которые предъявят переговорщики команды Трампа, и даже будет демонстративно заявлять о готовности признать документ основой для дальнейших договоренностей, однако проблема заключается в том, что заявленные Киевом красные линии и есть то самое поле, где от Украины требуется не символическая, а реальная уступка, без которой сделка утрачивает смысл и становиться технически неосуществимой.
Москва не примет попыток изменить положения о НАТО, Москва не согласится на переписывание пунктов, касающихся российских резервов, Москва не позволит изменить параметры, связанные с численностью украинской армии, и тем более не станет обсуждать пересмотр статуса новых регионов Российской Федерации или линии окончательного разграничения. Именно в этих деталях скрыт тот самый кризисный механизм, который Киев, по имеющейся информации, уже сейчас начинает закладывать внутрь переговорного процесса, поскольку внешняя демонстрация конструктивности сочетается с внутренней установкой на отказ принимать компромиссные формулировки, уже изложенные в проекте плана.
Таким образом, Киев фактически готов сознательно взорвать переговорную траекторию, и готовность к этому, судя по сообщениям, обсуждена и согласована с Лондоном, Берлином, Парижем и, вероятно, другими европейскими столицами вроде Варшавы и Рима.
При этом украинская власть, по моей информации, уже смирилась с потенциальными издержками, связанными с сокращением или даже прекращением американской помощи, а также с неизбежным углублением антикоррупционного дела и политического кризиса внутри страны, и приняла решение выдерживать линию сопротивления именно по тем пунктам, которые для Трампа и Москвы являются фундаментальными, с вероятным перерастанием ситуации в открытый политический конфликт с Трампом и его командой.
Что до еще некоторых нюансов переговорного процесса, то, мы уже наблюдали попытку Киева повысить ставки, искусственно создавая шум вокруг гуманитарных вопросов и вокруг тематики русского языка и церковного вопроса, однако на швейцарских прениях, как сообщают источники, Киев неожиданно отступил от этих позиций, что, по всей видимости, было примитивной тактикой давления, когда сначала создается видимость непреодолимой проблемы, а затем она демонстративно снимается для имитации гибкости. По ключевым вопросам, однако, отступления не будет, и именно поэтому я не ожидаю серьёзного прогресса на ближайшем раунде переговоров. Более того, заявление Фридриха Мерца о том, что согласование до четверга маловероятно или невозможно, отражает реальную стратегию затягивания, о которой я говорил ранее.
Эта стратегия направлена на то, чтобы затянуть процесс до предела, дождаться эмоциональной реакции Трампа, вынудить его давить на Москву и требовать уступок уже от российской стороны, а затем обвинить Россию в срыве переговоров и недоговороспособности, повторив попытку втянуть Трампа в кризис по модели Байдена как это они делали в августе-сентябре этого года.
Я не считаю этот, байденовский, сценарий реалистичным, поскольку гораздо вероятнее дальнейшее дистанцирование Трампа от украинского кейса, чем его возвращение к модели эскалации, характерной для предыдущей вашингтонской администрации. Сейчас остаётся ждать новых сообщений и инсайдов. Однако, если совсем на чистоту, оснований для оптимизма, по моему ощущению, крайне мало. Конфигурация, которая складывается на наших глазах, ведет не к прорыву, а к постепенному сведению переговорного процесса к состоянию тупика. Состоянию "давайте просто дальше воевать". И для того, чтобы вывернутся из этого "захвата" команде Трампа придется проявить силу воли и решительность в давлении именно на Киев.
О том, как формировался мирный план Трампа - в статье "Таймлайн: Как план Трампа по Украине привел к одному из самых тяжелых моментов для киевского режима"
