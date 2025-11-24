https://ukraina.ru/20251124/taymlayn-kak-plan-trampa-po-ukraine-privel-k-odnomu-iz-samykh-tyazhelykh-momentov-dlya-kievskogo-rezhima-1072100328.html

Таймлайн: Как план Трампа по Украине привел к одному из самых тяжелых моментов для киевского режима

Неделю назад Владимир Зеленский, находясь на громкой связи, слушал, как советники экс-президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф зачитывали ему 28-пунктный план прекращения войны. Перевод эксклюзива издания Axios 24 ноября публикует Украина.ру

Этот план, о котором стало широко известно благодаря Axios, спровоцировал острый политический кризис в Киеве. Реконструкция событий основана на интервью с официальными лицами США, Украины и другими осведомленными источниками. Зарождение идеи (22 октября 2025 г.) План родился в небе: возвращаясь в Майами с Ближнего Востока, Кушнер и Уиткофф, только что добившиеся успеха в урегулировании в Газе, переключились на Украину. В тот же день Трамп впервые после возвращения в Белый дом ввел санкции против России. Мирный процесс стоял на месте. Дуэт решил применить испытанную тактику: набросать план, вынести его на стол переговоров и заставить стороны договориться. Первые контакты с Москвой (25-26 октября)Спустя три дня Уиткофф и Кушнер встретились в Майами с российским эмиссаром, главой фонда РДИФ Кириллом Дмитриевым. Сначала ужин, затем многочасовые переговоры в воскресенье. По словам Дмитриева, они "переносили на бумагу" договоренности, достигнутые на саммите Трамп-Путин на Аляске. Целью было создание каркаса для "обеспечения прочной безопасности для Европы, а не только для Украины". Результатом этих встреч стал черновик будущего 28-пунктного плана. Дмитриев заявил, что "российская позиция действительно была услышана". Добро от Трампа и миссия Дрисколла (Конец октября – начало ноября)К этому моменту Уиткофф и Кушнер уже получили "зеленый свет" от Трампа. Государственный секретарь Марко Рубио был в курсе каждого шага, как и вице-президент Дж.Д. Вэнс. Именно Вэнс предложил кандидатуру министра армии Дэна Дрисколла, своего однокурсника, чтобы доставить план в Украину. Дрисколл, уже планировавший визит с военной делегацией, получил срочное задание: отменить все встречи и подготовиться к мирным переговорам. Он срочно начал изучать политические брифинги и историю конфликта. Переговоры с Украиной и звонок Зеленскому (15-16 ноября)Пока Дрисколл готовился, Уиткофф и Кушнер в Майами два дня встречались с советником Зеленского по нацбезопасности Рустемом Умеровым. На встречах также присутствовал высокопоставленный катарский чиновник, имеющий хорошие отношения со всеми сторонами. Американцы представили план Умерову и учли часть его замечаний. Именно Умеров предложил позвонить Зеленскому, чтобы тот услышал план напрямую от команды Трампа. Звонок состоялся. По словам украинского чиновника, было "нереально" обсуждать такие детали по телефону. Несмотря на это, американская сторона уехала с встречи с оптимизмом, полагая, что украинцы согласны. Уиткофф планировал лететь в Турцию для личной встречи с Зеленским, но она была отменена. Американцы сочли, что Киев "отступает", украинская сторона объяснила это недопониманием: они думали, что это лишь предварительные идеи, а не формальное предложение. Миссия по представлению плана лично Зеленскому легла на Дрисколла. Утечка и шок (18-19 ноября) 18 ноября Axios опубликовал первый материал о существовании 28-пунктного плана, охватывающего мир на Украине, гарантии безопасности, будущие отношения США с Россией и Украиной. Новость вызвала замешательство и ужас в европейских столицах, Вашингтоне и Киеве. Стали известны детали: Украина должна была пойти на серьезные территориальные уступки, отдав России дополнительные территории помимо уже освобождённых. Когда европейские официальные лица запросили разъяснения в Госдепе, им изначально заявили, что это не "план Трампа". Однако сам Трамп не только публично поддержал план, но и выдвинул ультиматум: Украина должна подписать его до Дня Благодарения (27 ноября). Давление нарастает (20-21 ноября)После встречи Зеленского с Дрисколлом американский чиновник заявил об "агрессивном графике подписания". Украинский источник признал: Зеленский согласился использовать план как основу для переговоров, понимая, что не может его просто отвергнуть. Давление нарастало с каждым часом. 21 ноября Зеленский обратился к народу с заявлением. Он предупредил, что Украина оказалась перед выбором: "потерять свое достоинство" или потерять поддержку США. "От нас будут ждать ответа", — заявил он, назвав этот момент крайне трудным. Откат и переговоры в Женеве (22-23 ноября)В администрации Трампа поняли, что перегнули палку. Высокопоставленный чиновник заявил, что Дрисколл "зашел слишком далеко", устроив "полноформатные мирные переговоры". Трамп, раздраженный Зеленским, тем не менее, решил исправить ситуацию. Он направил в Женеву "группу спасения" в лице Рубио, Уиткоффа, Кушнера и Дрисколла. Встречи были напряженными. Рубио потребовал от украинской стороны публично заявить, что это не "российский план" и что у Киева есть право голоса. Американцы обвинили украинцев в утечке негативных деталей в прессу. В итоге стороны выпустили совместное оптимистичное заявление. Ключевым изменением стало то, что США стали называть 28 пунктов не окончательным планом, а "рамками" (framework) для будущих переговоров и показали готовность учитывать украинские контрпредложения. Текущая ситуацияНесмотря на публичный оптимизм, противоречия остаются. Рубио заявил о "продуктивном дне", а Трамп в Вашингтоне обвинил украинцев в неблагодарности. Срок "до Дня Благодарения" смягчили до "как можно скорее". В случае прогресса возможна личная встреча Трампа и Зеленского на этой или следующей неделе, но точная дата не назначена. Переговоры вступили в новую, еще более сложную фазу, где ставки для Украины как никогда высоки.Главное к этому часу в материале Почему Запад вынужден договариваться с Россией на её условиях. Хроника событий на 13:00 24 ноября на сайте Украина.ру

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, эксклюзив, украина.ру