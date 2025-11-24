https://ukraina.ru/20251124/ukraina-za-nedelyu-iz-kieva-tranzitom-cherez-zhenevu-kakim-plan-trampa-doedet-do-moskvy-1072061420.html

Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы

Прошедшая неделя для Украины оказалась событийно сверхплотной. Если в ее начале казалось, что главной темой ближайших дней будет развитие громкого коррупционного скандала, то позже фокус внимания сместился на новые инициативы США по урегулированию. Издание Украина.ру рассказывает о мирных перспективах с точки зрения каждой из сторон конфликта

США: "нужно заканчивать это дерьмо"Новый план по урегулированию российско-украинского конфликта от Соединенных Штатов свалился на общественность как снег на голову. Все началось с визита высокопоставленной американской делегации в Киев. Ее возглавлял министр армии (не путать с главой Пентагона) Дэн Дрисколл, а также несколько генералов, включая командующего силами США в Европе Тодда Донахью.Об этом визите стало известно буквально в день, когда он начался. Сразу же поползли слухи о том, что представители Дональда Трампа везут на Украину новый мирный план. Подсуетившиеся западные СМИ вскоре раскрыли его детали: в нем 28 пунктов, включая такие чувствительные для киевского режима моменты, как вывод войск с Донбасса, сокращение армии, снятие санкций с РФ и т.д.Официально текст документа к настоящему моменту опубликован не был, поэтому обнародованное через инсайдеров его содержание приходится принимать на веру в таком виде, в каком оно есть.Из недр украинско-европейской "партии войны" тут же раздались голоса, что данный план - предательство Украины и что он основан на российских предложениях.В Вашингтоне такую позицию отвергают."Оно (разработанное мирное предложение США - ред.) основано на данных от российской стороны, но также на предыдущем и текущем вкладе Украины", - рассказал глава Госдепартамента Марко Рубио.Руководство Соединенных Штатов допускает, что мирный план из 28 пунктов - не окончательный вариант, однако ключевые детали обсуждению будто бы не подлежат. Будучи в Киеве, Дрисколл, которого, по данным СМИ, Трамп уже назначил своим новым спецпредставителем по Украине, провел встречу с находящимися в этой стране европейскими дипломатами и чиновниками. На ней он якобы заявил, что "пора заканчивать это дерьмо", пишет Financial Times.Украинскому руководству выставлен дедлайн - в четверг, 27 ноября, они должны озвучить свое решение по мирному плану. Трамп подтвердил, что эта дата выбрана как крайний срок. По его словам, в США в это время будет отмечаться День благодарения и это является "хорошим временем" для Украины, чтобы одобрить американские инициативы.Отвечая на вопрос, что будет если Владимир Зеленский отвергнет предложение, глава Белого дома заявил, что "тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил"."Я думаю, если он его не примет, США будут сдерживать свою поддержку Украины. Если Зеленскому что-то не нравится в нашем плане, придется сделать так, чтобы понравилось. Помните я сказал в Овальном кабинете - у вас нет козырей", - отметил президент США.Вице-президент Джей Ди Вэнс также считает, что время для мирного урегулирования пришло. С своих соцсетях он раскритиковал тех, кто выступает против мирного плана Трампа, назвав таких критиков "неудачниками, живущими в мире фантазий"."Любая критика рамочного мирного плана, над которым работает администрация, либо неверно понимает сам план, либо искажает ключевую реальность на местах. Существует фантазия, что если просто дать больше денег, больше оружия или ввести больше санкций, победа окажется под рукой", - заявил Вэнс.Между тем оппозиция плану Трампа есть и в самих Соединенных Штатах. Помимо традиционно сочувствующих киевскому режиму политиков из демократического лагеря, к критике инициатив Белого дома подключились "ястребы" из числа республиканцев. Одну из самых жестких позиций сначала обозначил сенатор Линдси Грэм*."Хотя в предлагаемом плане мирного урегулирования между Россией и Украиной есть много хороших идей, есть несколько весьма проблемных моментов, которые можно улучшить. Целью любого мирного соглашения является достойное и справедливое завершение войны, а не создание нового конфликта", - написал он в соцсетях.Позже он изменил свою позицию. Теперь, полагает Грэм, Трамп "в конечном итоге обеспечит Украине свободное, суверенное государство с мощным потенциалом защиты от будущей агрессии".Показательна также реакция пока еще официально сохраняющего свою должность спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который известен своими проукраинскими симпатиями. Он эти предложения поддержал и дал понять, что Киеву нужно соглашаться на то, что предлагают."В армии мы всегда говорим, что последние десять метров до цели — самые трудные. Сейчас мы примерно в двух метрах от нее. Мы почти у цели. Предложен 28-пунктовый план мира, и сейчас он активно прорабатывается. Это означает, что всю неделю благодарения мы будем работать, чтобы довести его до завершения. Я считаю, у нас есть шанс этого добиться", - заявил он в эфире Fox News.По его словам, к этому плану могут быть добавлены сопроводительные документы и приложение, касательно гарантий безопасности. Также Келлог подтвердил, что к работе над урегулированием привлечен зять американского президента Джаред Кушнер."Я недавно говорил с Джаредом Кушнером, и думаю, что эти гарантии будут включены в план. Но это как рамочная структура. Там 28 пунктов, и если вы их прочитаете, вы поймете, что слова действительно имеют значение", - сказал он, добавив, что поддерживает идею проведения выборов на Украине, так как это "успокоит народ" и успокоит "свободный мир".Таким образом можно констатировать, что терпение американской администрации на украинском направлении подходит к концу. Сторонам предложен вариант мирного урегулирования, который в ближайшее время должен быть ими либо принят, либо отвергнут, причем сделать это предлагается в крайне сжатые сроки. Трамп очень хочет добавить российско-украинский конфликт к широко разрекламированному списку остановленных им войн, однако этот план из 28 пунктов оставляет много вопросов по своему содержанию.РФ: мирное урегулирование - это хорошо, но только с учетом российских интересов Позицию Москвы по мирному плану Трампа на заседании с постоянными членами Совета безопасности 21 ноября обозначил глава государства Владимир Путин.Он рассказал, что на переговорах на Аляске американцы попросили Россию проявить гибкость, на что РФ ответила согласием. После этого мирное урегулирование застопорилось по вине Украины, которая не стала развивать эту тему. Так же получилось и с новым вариантом из 28 пунктов, который есть в распоряжении Москвы, но детально США с РФ его пока не обсуждали."И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против", - сказал российский президент.По словам Путина, этот план может стать основой мирного решения конфликта.Он отметил, что подход Москвы к урегулированию на Украине нашел поддержку всех ее друзей и союзников."Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности", - сказал Путин.Глава российского государства рассказал, как Украина еще совсем недавно, 4 ноября, заявляла, что в Купянске Харьковской области, находится не более 60 военнослужащих ВС РФ и что в ближайшее время Купянск будет деблокирован силами ВСУ. Теперь же город взят под контроль армии России. "Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена", - отметил президент.Украина и ее европейские союзники до сих пор "находятся в иллюзиях" и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя, продолжил он, а украинское руководство либо не владеет объективной информацией о происходящем на поле боя, либо же не может ее адекватно оценить."Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести", - заявил Путин.По его словам, если Украина и Европа не хотят обсуждать мирный план Трампа, то они должны понимать, что события, аналогичные тому, что были в Купянске, будут повторяться и на других участках фронта.Согласно западным СМИ, нынешний вариант плана Трампа с российской стороны обсуждался со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, то есть предложения Кремля в нем были действительно учтены, однако авторство плана все-таки принадлежит США и очевидно, что отдельные его пункты с точки зрения РФ могут подлежать доработке или корректировке.В качестве примера можно взять положение, согласно которому численность ВСУ должна быть сокращена. Данный момент отвечает российским интересам - это та самая демилитаризация Украины, которая заявлена как одна из задач СВО. Эту идею Кремль продвигал еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, однако тогда мирный процесс был сорван по вине Киева.Теперь Соединенные Штаты готовы вернуться к этой теме, однако в документе фигурирует сокращение ВСУ до 600 тыс. военнослужащих. Сегодня украинская армия, по разным оценкам, включает в себя от 800 тыс. до 1 млн человек, до тех самых 600 тыс. она в любом случае сократиться с окончанием мобилизации и активной фазы боевых действий. Такая численность все равно будет существенно выше тех 200 тыс. военнослужащих, которые составляли ВСУ до начала спецоперации. Согласна ли на такую "демилитаризацию" Москва - пока вопрос.Похожая ситуация и с передачей Украине западного военного оружия. По мирному плану Трампа Украина не сможет размещать на своей территории иностранных военных и это отвечает интересам РФ, однако The Washington Post пишет, что вместо этого США якобы могут передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk в качестве гарантии безопасности. Идея в том, что Киев не станет бить ими по российской территории, если РФ не нападает на Украину.Получается, что под предлогом мирного урегулирования процесс накачки киевского режима оружием никуда не денется, что не может не вызывать вопросов у Москвы.При желании таких скользких тем в американском плане можно найти еще много. Что говорить, если в этом документе никак не прописано то, кто именно с украинской стороны будет уполномочен подписывать этот план. Россия неоднократно заявляла раньше, что нынешний глава киевского режима нелегитимен и с юридической точки зрения его подпись может быть потом оспорена, что приведет к тому, что все документы по урегулированию за его подписью окажутся филькиной грамотой.Пока ситуация выглядит таким образом, что Россия ждет ответа Украины на американские предложения. Если ключевые моменты концептуально будут Киевом одобрены (отказ от НАТО, вывод войск из Донбасса, сокращение армии, вопросы языка и церкви и т.д.), то далее все заинтересованные стороны могут приступить к более детальной проработке всех вопросов. Если Украина пойдет в отказ и отвергнет план, то цели СВО будут достигаться военными средствами.Украина и Европа: российские активы не отдавать, войну продолжатьИсходя из имеющихся сообщений в СМИ и комментариев украинской стороны, Киев в меньшей степени был задействован в подготовке плана Трампа. Скорее, власти Украины были просто поставлены в известность о содержании документа и особо их никто не спрашивал.Известно, что некоторое время назад в США побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, которого привлекли для обсуждения документа. The Washington Post утверждает, что Умеров на этих встречах с американцами подтвердил, что Зеленский готов вывести войска с Донбасса и согласиться с уменьшением численности ВСУ до 600 тыс. человек, однако секретарь СНБО опроверг, что он что-то согласовывал в Вашингтоне.Пока украинские власти не дали однозначного ответа на предложения США, обращение Зеленского от 21 ноября можно трактовать двояко. С одной стороны, он заявил, что будет и дальше защищать "честь и достоинство" Украины, ее независимость и т.д., а с другой, он упомянул, что на другой чаше весов - сложная зима."Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором - потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", - сказал Зеленский.Украина в итоге не стала сразу отвергать этот план, однако дала понять, что в него нужно вносить изменения. При этом не было четко сказано, что именно хотят поменять украинцы в документе.В Европе высказались более определенно - мирные инициативы США в таком виде неприемлемы. Категоричнее всех был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он назвал это "военной кастрацией" Украины и "Мюнхенским сговором".Также жестко выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы", - прокомментировала она.Уже в воскресенье, 23 ноября, Украина и ЕС инициировали переговоры в Женеве с американцами по поводу мирного плана. С украинской стороны делегацию возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, со стороны США - Марко Рубио. Европу представляли замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Улоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт.Судя по всему, европейцы были в наименьшей степени из всех задействованы в консультациях по мирному плану Трампа при его разработке, поэтому чтобы перебить американские предложения ЕС на скорую руку составил свой план из 24 пунктов, который опубликовала газета The Telegraph.По многим позициям он прямо противоречит инициативам Вашингтона. Там, в частности, говорится о решении территориального вопроса только после заморозки по линии соприкосновения, отказ от вывода ВСУ откуда-то ни было, а также использование российских замороженных активов для финансирования Украины. Таким образом, Европа продемонстрировала намерение сорвать план американского президента и обеспечить продолжение войны. Что касается переговоров в Швейцарии, то они показали, что Киев и европейские столицы будут настаивать на своих предложениях."По моему личному мнению, у нас была возможно самая продуктивная и наполненная смыслом встреча за все время этого процесса, в который мы вовлечены с самого начала. У нас очень хорошие плоды работы, которые положены на основу вклада от всех вовлечённых участников. Сейчас мы сможем пройтись по некоторым из этих вещей, пункт за пунктом. Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды только что разошлись по своим кабинетам, где они работают над некоторыми предложениями. Сейчас мы прорабатываем некоторые изменения, доработки и надеемся сузить расхождения и прийти к чему-то, с чем обеим сторонам - и Украине, и США - будет очень комфортно", - прокомментировал Рубио после первой сессии переговоров в Женеве.По его словам, это была "лучшая встреча и лучший день, который у нас до сих пор был во всем этом процессе" с момента, когда администрация Трампа начала свою работу по урегулированию конфликта.Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа точно не одобрит передачу замороженных активов США."Это часть плана из 28 пунктов, которая совершенно точно не реализуема без нашего одобрения", - сказал он.Противоречивые сигналы идут и из США. На фоне заявления Рубио контрастирует пост Трампа в соцсетях, где он раскритиковал Европу и Украину, взяв слово "лидеры" Украины в кавычки. "Лидеры" Украины не выразили никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России", - написал он тогда, когда переговоры в Женеве уже начались. Может быть так, что Трамп начинает свои традиционные качели, когда он сначала склонен соглашаться с РФ, а потом резко меняет позицию, грозит Москве санкциями и выдает комплиментарные оценки в адрес Украины и ее руководства. В итоге существует серьезный риск того, что мирные инициативы США доберутся до предметного обсуждения с Москвой уже в том или ином измененном виде, который будет больше соответствовать интересам киевского режима и его кураторов. В этом случае вроде бы замаячившее сейчас на горизонте мирное решение украинского конфликта может оказаться миражом.Подробности про мирный план Трампа - в материале издания Украина.ру "План Трампа": почему именно сейчас, и стоит ли питать иллюзии.

