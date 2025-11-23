"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит - 23.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251123/kuritsa-s-otrublennoy-golovoy-politolog-pro-neadekvatnoe-povedenie-evropy-iz-za-politiki-ee-elit-1071800554.html
"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит
"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит - 23.11.2025 Украина.ру
"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит
Существует реальный риск того, что неадекватные действия европейских элит могут довести ситуацию до серьёзного военного ответа со стороны России, тогда как Трамп стремится избежать глобального конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
2025-11-23T05:20
2025-11-23T05:20
новости
европа
россия
запад
дональд трамп
владимир ераносян
украина.ру
ес
евросоюз
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/07/1021750767_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_7d2f586f07110193df23adda2b9eaaf2.jpg
Рассуждая о возможности выхода Запада из украинского конфликта, Куликов указал на ключевую развилку. "[Президент США Дональд] Трамп и его команда считают, что им любым способом надо избежать этой глобальной войны. А Европа мне напоминает курицу с отрубленной головой, которая еще бегает по двору. Кричать не может, но шума от нее все равно много", — образно описал ситуацию эксперт.Он выразил сомнение в способности европейских лидеров адекватно оценивать реальность. "Что она может понять? С такой элитой Европа в сознание еще долго не придет. И для нас есть все риски, что европейцы доведут ситуацию до того, что нам придется ответить им всерьез", — заявил политолог.При этом Куликов подчеркнул готовность России к такому развитию событий. "Не хотелось бы. Но если надо, мы это сделаем. И все наши новые виды вооружения говорят о том, что мы относимся к этой угрозе всерьез", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
европа
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/07/1021750767_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_30725e220ba21134fb24b5e6a0308fbe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, запад, дональд трамп, владимир ераносян, украина.ру, ес, евросоюз, война, чем закончится война на украине, война на украине, элита, прогнозы сво, прогнозы по украине, прогноз войны на украине
Новости, Европа, Россия, Запад, Дональд Трамп, Владимир Ераносян, Украина.ру, ЕС, Евросоюз, война, чем закончится война на Украине, война на Украине, элита, прогнозы СВО, прогнозы по Украине, прогноз войны на Украине

"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит

05:20 23.11.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота Гурьевской птицефабрики в Калининградской области
Работа Гурьевской птицефабрики в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Существует реальный риск того, что неадекватные действия европейских элит могут довести ситуацию до серьёзного военного ответа со стороны России, тогда как Трамп стремится избежать глобального конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о возможности выхода Запада из украинского конфликта, Куликов указал на ключевую развилку.
"[Президент США Дональд] Трамп и его команда считают, что им любым способом надо избежать этой глобальной войны. А Европа мне напоминает курицу с отрубленной головой, которая еще бегает по двору. Кричать не может, но шума от нее все равно много", — образно описал ситуацию эксперт.
Он выразил сомнение в способности европейских лидеров адекватно оценивать реальность. "Что она может понять? С такой элитой Европа в сознание еще долго не придет. И для нас есть все риски, что европейцы доведут ситуацию до того, что нам придется ответить им всерьез", — заявил политолог.
При этом Куликов подчеркнул готовность России к такому развитию событий. "Не хотелось бы. Но если надо, мы это сделаем. И все наши новые виды вооружения говорят о том, что мы относимся к этой угрозе всерьез", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияЗападДональд ТрампВладимир ЕраносянУкраина.руЕСЕвросоюзвойначем закончится война на Украиневойна на Украинеэлитапрогнозы СВОпрогнозы по Украинепрогноз войны на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Западная Украина за минувшую неделю: политики наводят русские ракеты, военные переправляют уклонистов
06:15Капитан украинского "Титаника" должен уйти в небытие: эксперты и политики о происходящем
06:00Критический сдвиг на фронте: Армия России резко ускорила темпы наступления — Алехин
05:50Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска
05:35Станет еще хуже: Ищенко объяснил, почему замена Зеленского на Порошенко* не изменит курс Украины
05:20"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит
05:10"Связисты не ползут под обстрелом": эксперт Алехин о новой функции дрона "Заноза"
05:00Ищенко: Запад не будет менять Зеленского, пока он "может внятно произнести несколько фраз"
04:45Упадок немецкой армии: Тимофей Борисов рассказал о плачевном состоянии Бундесвера
04:30До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"
04:20Дроны были измазаны токсичной жидкостью: Ераносян о применении Киевом химоружия против мирных жителей
04:10"Добыча не сократилась": эксперт Юшков оценил устойчивость российского нефтесектора
04:00"Посторонних мы не пустим": капитан 1 ранга Ераносян о стратегии России и Китая в Арктике
19:00"Придется рвать оборону ВСУ": военный обозреватель про обстановку в районе Гуляйполя
18:26Неверный выбор: что заставило Саакашвили обратиться к Зеленскому
18:25Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
18:01Зеленский и лидеры ЕС хотят переписать мирный план Трампа до дедлайна — Bloomberg
18:00Узкий круг ограниченных лиц: Украина составила делегацию и исключила европейцев. Итоги 22 ноября
18:00Как штурмовики возвращаются на СВО даже после ранений: "Калаш" об опасности дронов
17:35ВСУ ударили по жилому району Энергодара и Валуйкам в Белгородской области, ранены мирные жители
Лента новостейМолния