https://ukraina.ru/20251123/kuritsa-s-otrublennoy-golovoy-politolog-pro-neadekvatnoe-povedenie-evropy-iz-za-politiki-ee-elit-1071800554.html

"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит

"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит - 23.11.2025 Украина.ру

"Курица с отрубленной головой": политолог про неадекватное поведение Европы из-за политики ее элит

Существует реальный риск того, что неадекватные действия европейских элит могут довести ситуацию до серьёзного военного ответа со стороны России, тогда как Трамп стремится избежать глобального конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов

2025-11-23T05:20

2025-11-23T05:20

2025-11-23T05:20

новости

европа

россия

запад

дональд трамп

владимир ераносян

украина.ру

ес

евросоюз

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/07/1021750767_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_7d2f586f07110193df23adda2b9eaaf2.jpg

Рассуждая о возможности выхода Запада из украинского конфликта, Куликов указал на ключевую развилку. "[Президент США Дональд] Трамп и его команда считают, что им любым способом надо избежать этой глобальной войны. А Европа мне напоминает курицу с отрубленной головой, которая еще бегает по двору. Кричать не может, но шума от нее все равно много", — образно описал ситуацию эксперт.Он выразил сомнение в способности европейских лидеров адекватно оценивать реальность. "Что она может понять? С такой элитой Европа в сознание еще долго не придет. И для нас есть все риски, что европейцы доведут ситуацию до того, что нам придется ответить им всерьез", — заявил политолог.При этом Куликов подчеркнул готовность России к такому развитию событий. "Не хотелось бы. Но если надо, мы это сделаем. И все наши новые виды вооружения говорят о том, что мы относимся к этой угрозе всерьез", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.

европа

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, запад, дональд трамп, владимир ераносян, украина.ру, ес, евросоюз, война, чем закончится война на украине, война на украине, элита, прогнозы сво, прогнозы по украине, прогноз войны на украине