Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение

Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение - 16.11.2025 Украина.ру

Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение

Всю тяжесть поражения Запада на Украине должны будут взять на себя Европа и Британия, а не США. Они не хотят этого и очень боятся. Поэтому всячески оттягивают конец, не давай заключить соглашение на условиях России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071620766_0:5:2073:1171_1920x0_80_0_0_05bfabdd6ef44d8e0afc1d4c1252a7c8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов- Дмитрий Евгеньевич, как вы оцениваете Евросоюз в нынешнем его виде? Можно ли сказать, что он становится маленьким НАТО? Действительно ли лидеры его стран готовы воевать с Россией?- Эти вопросы европейцам задавать бессмысленно.Они стремились к тому, чтобы Россия обрушилась. Они по полной программе вложились в американский проект, чтобы России было нанесено поражение в результате многолетних действий, начиная еще с 2014 года. После 2014 года они предпринимали разнообразные усилия по втягиванию России в военно-технический ответ на все эти действия, не оставляя нам шанса для маневра и ухода от прямого столкновения с Западом. Им казалось, что Россия может распасться на десяток государств, начнется гражданская война, а в этой шумихе они решат свою главную проблему отсутствия ресурсов, завладев ресурсами нашими.Когда я это рассказываю, кажется, что это какая-то мифическая картина. Ничего подобного. Европа очень хорошо знает, что ее теперь ждет. Потому что она обрезала даже те российские ресурсы, которые были для нее очень дешевые. Впереди у Европы только мрак. У нее нет никаких шансов выстоять в мировой конкуренции. Они превратятся в то, чем Европа была до эпохи географических открытий и колонизации, которая позволила ей построить свое величие на грабеже. Тем более, Европа сама стала объектом грабежа для США.Цель Европы, чтобы добиться уничтожения России и завладения ее ресурсами была ошибочной. Ничего из этого не вышло. Но признаться в этом ни один из европейских лидеров не может. Это возможно только в случае их ухода, когда новые европейские лидеры используют старый прием: "Накосячила одна девочка. Ее уже уволили". И только тогда для Европы появится хоть какая-то возможность начать выторговывать себе право на жизнь в условиях мира с Россией.Это тоже не несбыточная мечта. В разрезе нескольких лет это тоже может произойти. Но сейчас эта Европа с этими элитами, включенная в трансатлантический интернационал, продолжает настаивать на своем: сражаться до последнего украинца и отдавать последние трусы, чтобы при этих лидерах не было позора их поражения.Это же будет событие исторического масштаба. Весь Запад пришел убивать Россию, у него ничего не получилось, и он сам проиграл.Трамп это понимает. Поэтому пытается медленно вытащить США из этого конфликта. Для него важно, чтобы поражение было европейское и британское, но не американское. Хотя мы точно знаем, что проектировщиками всей этой ситуации были Штаты. Это они поставили цель по уничтожению России. Просто они поняли, что эта цель сейчас с помощью этих инструментов (Украина) в этих геополитических условиях не достижима. Вот Трамп и пытается не допустить глобального столкновения России и США.При этом сама Америка находится в еще одной ошибочной инерции. Выходя с 2021 года из договора по ПРО, они планировали шаг за шагом добиться преимущества над Россией. Сначала вышли из ПРО. Потом появилась концепция опережающего обезоруживающего удара по нашим ядерным силам. А ПРО должно было сбивать остатки наших ядерных ракет. Но стратегическая линия России и лично Путина состоялась в том, чтобы мы не просто удержались, но и впервые в истории получили преимущество по стратегическим вооружениям.И теперь США не могут заведомо победить в ядерной войне, как они хотели. И теперь встает вопрос о том, уцелеют ли вообще США в случае такого конфликта. Поэтому американцы уходят от войны.Повторюсь, всю тяжесть поражения должны будут взять на себя Европа и Британия. Они не хотят этого и очень боятся. Поэтому всячески оттягивают конец, не давай заключить соглашение по Украине на условиях России, которое бы зафиксировало поражение Запада.- А с чем связаны трудности Трампа в уходе из украинского конфликта? И жив ли "Дух Анкориджа", о котором говорил Сергей Лавров?- Про дух никогда нельзя сказать, жив он или мертв. Это вопрос веры. Но буквально сразу после Анкориджа, когда к Трампу примчались европейцы и Зеленский, Трамп резко изменился. Начал говорить про "Томагавки" и то, что победа Украины возможна. Я тогда высказал одну гипотезу, которая оказалась верной после того, как Лавров приоткрыл некоторые детали встречи в Анкоридже.Видимо, Россия и США достигли некоторого контура соглашений. В этот контур Трамп должен был привести Украину, Европу и Британию. Но не смог, потому что они его послали. И Трамп в ответ на это сказал: "Ну тогда сами. Вы хотите сказать, что Россия сейчас рухнет? Тогда побеждайте".Эта ситуация длится до сих пор. И выяснилось, что Европа и Украина мало что могут без США. Поэтому должен прокрутиться этап, когда Европа и Украина станут перед угрозой неминуемого поражения. И тогда Трамп выйдет на сцену и скажет: "Я же вас предупреждал. Если будете послушными, я смогу выторговать у русских, чтобы условия были не такие уж позорные".В общем, "Дух Анкориджа" затаился и ждет выхода на сцену в более благоприятных условиях.- Тут получается такая ситуация. Когда Трамп не смог договориться с Британией и Европой по поводу Украины, он как политик сделал шаг назад, но как бизнесмен дал возможность США заработать, пока европейцы сами пытаются справляться с Россией.- Он еще летом сформировал позицию, что не будет поставлять оружие, а будет продавать. Это фундаментальное обещание, на котором он приходил к власти: "Мы спонсировать Украину не будем. Хотят воевать – пусть оружие покупают". Отказаться от этой позиции для Трампа смерти подобно. Если он начнет финансировать Украину, у него будут большие проблемы внутри своего лагеря. А в США и так политическая ситуация чудовищная. Любой неверный шаг может привести Трампа к катастрофе. И он будет внимательно относиться к своим обязательствам перед сторонниками. Ему больше опереться не на что.- А как вы прокомментируете громкий коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует "кошелек Зеленского" Миндич?- Конечно, НАБУ контролируется США. В отличие от СБУ и ГУР, которые контролируются британцами и Зеленским. И я бы рассматривал этот наезд как наезд на Зеленского. Вопрос в том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев при помощи США. Это будет интересная история.Я бы сказал, что это американский проект по восстановлению своей единоличной американской властью на Украине. Был же еще один эпизод этой осенью, когда Трамп внезапно в очередной раз в Британию поехал, несколько часов пропадал с радаров и беседовал с королем или еще кем-то. И я так понимаю, что британцы в этом разговоре не пошли навстречу Трампу, и он уехал ни с чем.А ему необходимо было, чтобы британцы перестали мешать мирному процессу.И операция НАБУ должна принудить к подчинению Зеленского и его американских хозяев. Зеленский слишком наглый стал. Он уже публично позволяет высказываться, что Трамп ему не указ. А Трамп очень не любит публичных наездов на себя.- Наша сильная геополитическая позиция обеспечивается успехами бойцов в зоне СВО. Как думаете, может ли разгром группировки ВСУ в Красноармейске привести к тому, что их фронт начнет разламываться?- Я бы не сказал, что фронт ВСУ рухнет, когда мы возьмем какую-то конкретную точку на карте.Красноармейск – это важный транспортный узел. Он меняет все схемы логистики. Но есть и другие направления. В частности, Купянск. Мы расширили зону захода в Харьковскую область ближе к северу в районе Двуречной. Мы очень активно наступаем на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Там вырисовываются возможности обхода Гуляйполя.То есть на всей линии фронта мы не даем противнику концентрировать резервы в каком-то одном месте, заставляя его перебегать от одного угла к другому.СВО – это особенные боевые действия. Они действительно привнесли очень много нового. Их осмысление требует серьезной реорганизации родов войск и способов ведения наступательных операций. Это все будет прописано в наставлениях и уставах. И самое главное, что мы лучше и быстрее освоили этот новый тип войны. Там, где у нас были отставания (БПЛА), мы догнали и вышли вперед. Там, где у нас были преимущества (авиационные средства поражения), мы эффективно это использовали.Мы ведем боевые действия расчётливо. Действительно бережем людей. Отсюда эти тактические приемы, когда работают "двойки" и "тройки".И последнее, что я хотел по этой теме сказать.Помните, когда провала контрнаступа Залужный выпустил две статьи на тему "Это не мы обгадились. Это такая война, когда никто наступать не может". И в ответ Залужному и всей этой западной концепции с октября 2023 года российские войска непрерывно наступают. Кому-то может показаться, что это медленно. Но этот темп соразмерен современной войне.А Украина и штабы НАТО ничего не могут противопоставить вооруженным силам России.- Вернемся к тому, с чему мы начали. Смогут ли США и Европа выйти из этого конфликта с минимальными потерями? Или он перерастет в глобальную войну?- Это и есть развилка.Трамп и его команда считают, что им любым способом надо избежать этой глобальной войны. А Европа мне напоминает курицу с отрубленной головой, которая еще бегает по двору. Кричать не может, но шума от нее все равно много. Что она может понять? С такой элитой Европа в сознание еще долго не придет. И для нас есть все риски, что европейцы доведут ситуацию до того, что нам придется ответить им всерьез.Не хотелось бы. Но если надо, мы это сделаем. Также по теме - в материале Виктории Титовой: Остались только плохие варианты

