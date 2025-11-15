https://ukraina.ru/20251115/vladimir-eranosyan-armiya-rossii-shlifuet-fabami-garnizon-vsu-v-mirnograde-i-vedet-slozhnye-boi-v-1071643879.html

Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске

На украинскую энергетику уже четыре-пять месяцев идет активное огневое воздействие нашими ракетами и "Геранями", включая "Герберы", которые являются мишенями-пустышками, чтобы рой дронов обеспечивал высокоточное попадание и перегружал ПВО. Это происходит в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни, об этом сообщило агентство Associated Press. Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.- Владимир, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне?- Китайский авианесущий флот зародился не так давно. После развала Советского Союза и заморозки строительства авианесущих крейсеров на Николаевском судостроительном заводе. Один из недостроенных кораблей (крейсер "Варяг") был продан под видом казино в КНР всего лишь за 20 млн долларов.Китайцы использовали все чертежи и наработки проекта "Кречет", которые им предоставила так называемая независимая Украина. Наше кораблестроения от полного развал спасли по сути индусы, которые заказали у нас авианосец "Викрамадитья" (бывший крейсер "Адмирал Горшков") и палубную авиацию, истребители Миг-29К. Сейчас же наш завод "Залив" в Керчи строит вертолётоносцы и патрульные катера.Раньше Китай закупал наши дизель-электрические подлодки проекта "Варшавянка", одни из самых нешумных в мире, но сегодня сам строит подводные лодки.Теперь что касается Венесуэлы. У этой страны небольшие армия и флот, но невероятный боевой дух. Они сейчас формируют бригады добровольцев численностью примерно четыре миллиона человек. Если американцы захотят вторгнуться в Венесуэлу, они столкнутся с реальной партизанской войной, к которой призывает Николас Мадуро.В провокациях против Венесуэлы ЦРУ и DEA (Управление по борьбе с наркотиками) использовали боевиков из наркокартелей Медельин и Кали. Колумбии за то, что она нападет на Венесуэлу, обещали нефтеносные районы Маракайбо и порты штата Карабобо. Но колумбийский президент Густаво Петра дружит с Мадуро и не поддерживает боевиков в своей стране, зная, что ЦРУ направляет их воевать на Украину.Именно колумбийские боевики были причастны к покушению на Мадуро при помощи дронов в 2018 году. Если эти боевики вернутся с Украины подготовленными к сетецентрическим боевым действиям, то развернут в Колумбии и Венесуэле гражданскую войну.И, вы сейчас удивитесь, но против отправки колумбийских боевиков на Украину выступают несколько наркокартелей Мексики, потому что они выиграли конкурентную борьбу у колумбийских наркокартелей за трафик в США наркотиков, в том числе фентанила.Колумбийские боевики смогут воевать против картелей Лос-Сетас и Синалоа. Поэтому мексиканцы тоже оказываются на Украине, в том числе в 13-й бригаде "Хартия" в Харьковской области, чтобы получит навыки сетецентрической войны.- Кроме Карибского моря, где еще находятся основные театры боевых действий на море?- Американцы уже дважды, сначала через Блинкена, потом через Трампа в Анкоридже, пытались склонить нас к сепаратной сделке против Китая, мы на это не пошли. Но американцы не признают конвенцию по морскому праву 1982 года. Это значит, что они не признают наши права на Северный морской путь, хотя это наша национальная магистраль.А Китай признает и вкладывает деньги в Ямал СПГ. Китайцы при этом строят не только авианосцы, но и ледоколы, такие как "Снежный дракон". Они хотят работать с нами. Они пройдут через Берингов пролив и будут обеспечивать свой трафик от Юго-Восточной Азии до Европы. Военное конвоирование для безопасности будет осуществлять ВМФ России. Никого из посторонних мы не пустим на арктический шельф.- Поговорим о ситуации на фронте. Какие антикризисные меры предпринимает командование ВСУ по спасению своих частей в Красноармейске и Димитрове?- Группировка ВСУ в этой агломерации окружена и деморализована. Это видно по вражеским пабликам. Такая же паника царила в рядах ВСУ после операции "Поток" в Судже. Там происходило паническое бегство частей ВСУ, хотя они заявляли об организованном отходе. Были только отдельные попытки зацепиться между Олешней и Горналем в лесу.Красноармейск уже на 90% освобожден от украинских нацистов. Основной способ снабжения — это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами "Баба Яга". Недавно наши морпехи сбили две "Бабы Яги", рамы, колпак и лопасти которых были измазаны токсичной жидкостью желтого цвета. Прикосновение к ней без перчаток через 20 минут вызывает смерть. Это можно считать применением химического оружия, в том числе и против мирных жителей.- Как обстоят дела на других направлениях и насколько эффективны наши удары по украинской энергетике?- На украинскую энергетику уже четыре-пять месяцев идет активное огневое воздействие нашими ракетами и "Геранями", включая "Герберы", которые являются мишенями-пустышками, чтобы рой дронов обеспечивал высокоточное попадание и перегружал ПВО. В частности, мы бьем по распределительным ТЭЦ, которые связаны с военпромом, в том числе кустарным. Это происходит в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.Нет сегодня объекта, которые не могут поразить наши высокоточные средства. Речь не только о "Калибрах", которые запускаются с флота, но и о наземных платформах вроде "Искандера". Они пробивают очаговую украинскую ПРО, где еще есть несколько установок "Пэтриот".Бомбовые удары сегодня тоже возрастают. Это одно из приоритетных огневых средств поражения врага на оперативно-стратегических направлениях. В частности, на восточном берегу Оскола, где есть успешное продвижение к Петропавловке и Купянску-Узловому. Группировка ВСУ в Мирнограде тоже шлифуется нашим бомбометанием. Это пока не орбитальное бомбометание с помощью "Сарматов", но эффективное воздействие с помощью КАБов и ФАБов различной тяжести и различного оснащения, от термобарического до осколочно-фугасного.Отдельно хотел бы уточнить по поводу Купянска. Городская герилья – это сложный бой. Малые тактические группы, дроны в засаде, стрельба из замаскированных пушек, рядом с которыми даже расчета нет. Расчет окольными путями приближается к пушке, делает выстрел и тихо уходит, оставляя орудие на позиции, чтобы не демаскироваться.В общем, наше продвижение идет теми темпами, которые необходимы для выполнения боевой задачи без больших потерь в личном составе.О ситуации в зоне СВО - Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя

