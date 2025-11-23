https://ukraina.ru/20251123/donald-tramp-i-si-tszinpin-stratagemy-vlasti-kak-kitay-postavil-na-koleni-evropu-i-unizhaet-ssha-1072045717.html

Дональд Трамп и Си Цзиньпин: стратагемы власти. Как Китай поставил на колени Европу и унижает США

Дональд Трамп и Си Цзиньпин: стратагемы власти. Как Китай поставил на колени Европу и унижает США - 23.11.2025 Украина.ру

Дональд Трамп и Си Цзиньпин: стратагемы власти. Как Китай поставил на колени Европу и унижает США

Недавно Дональд Трамп во всеуслышание заявил: Белый дом надо перестроить, чтобы можно было достойно принять товарища Си Цзиньпина

2025-11-23T11:00

2025-11-23T11:00

2025-11-23T11:00

эксклюзив

китай

сша

европа

дональд трамп

си цзиньпин

фридрих мерц

mi6

шос

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/27/1027732738_0:427:4608:3019_1920x0_80_0_0_f26e24afca5a8a4f8d929af69232cc0c.jpg

"Если к нам приедет председатель Си из Китая или у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести".Ну вот и открылась тайна ремонта туалетных комнат в Белом доме! Трамп сам недавно опубликовал ровно 28 снимков своих новых туалетов и ванн.Оказывается, грандиозная перестройка обиталища американских президентов была затеяна в связи с возможным визитом председателя Си.Пещера и Белый домЗнает ли Дональд Трамп, что в молодости товарищ Си Цзиньпин жил в пещере?Во времена "культурной революции", когда его отца, видного коммунистического работника, репрессировали, а самого Си отправили "на перевоспитание" в село.Это было довольно сносное сельское жилище: с кроватями, столом, стульями, печкой, но располагалось оно в каменной горе. Так жили многие в том селе.Теперь "пещера товарища Си" — культурно-исторический объект, который с интересом посещают ежегодно тысячи туристов.Кроме того, совершенно очевидно, что председателю Си неинтересны блеск, мишура и позолота Белого дома.Стратегия ТрампаНо почему же Трамп так расшаркивается, так гостеприимно распахивает двери Белого дома перед главой Компартии Китая?Зависимость США от Китая огромна. Обычная тактика Трампа, которую он неоднократно описывал сам: напрыгнуть и попытаться соперника максимально "нагнуть", — с Китаем не работает."Оказывать давление, требовать невозможного, наблюдать за реакцией, откатываться назад".Эту тактику Трамп описал почти 40 лет назад в своей книге. Дальше надо повторять тактику, пока не будет найдена "точка компромисса".Это мы и видим в многочисленных "наездах" Трампа на страны и мировых лидеров.Но с Китаем эта схема не работает! Приходится переходить к открытой лести.И это второй любимый приём Трампа, тоже им неоднократно описанный: в любой ситуации делай вид, что ты победил.Изображай радушного хозяина, изображай радость, будь победителем хотя бы внешне.Си разгадал код!Но председатель Си разгадал "код Трампа"!Публикация с таким названием вышла в "Уолл-стрит джорнел".Суть такова: сейчас у Китая с Трампом новая тактика.Китай будет давать Трампу возможность заявить о каких-то громких победах, но в то же время будет жёстко отвечать, если на Китай давят в важном для них вопросе.Это можно сказать — новая "китайская стратагема".Пример "положительного отношения" — сеть "ТикТок", которая в США перешла в руки очень близких лично к Трампу бизнесменов.В частности, в числе покупателей — владелец "Оракл" Ларри Эллисон, который создаёт новую медиаимперию."ТикТок" был важнейшим для Трампа информационным ресурсом. Особенно, например, учитывая приход к власти в Нью-Йорке нового мэра Зохрана Мамдани (редчайший популист, набравший со своими роликами миллионы просмотров именно в "ТикТоке").А вот порты возле Панамского канала так и остались во власти фирм, тесно связанных с КПК. Достаточно сказать, что аргументом "против продажи" американцам этих портов был назван "запрет Компартии Китая".Да и в других вопросах Китай демонстрирует жёсткость.А ведь по сути это зеркальная тактика, которая в чём-то копирует самого Трампа!Две интересные истории показывают эту новую тактику Китая.Первая история — про соевые бобы.Это "сказка дядюшки Римуса" про братца американского фермера и братца китайского покупателя соевых бобов.Соевые бобыВнезапно Китай перестал покупать у США соевые бобы.В октябре импорт соевых бобов приблизился к нулю.Пекин попросту ввёл ответные торговые пошлины на сельхозпродукцию после введения пошлин Трампом. Ещё в мае этого года, задолго до сбора урожая, бобы просто перестали закупать в США.В прошлом году Китай закупил 22 миллиона тонн бобов у США и 75 миллионов у Бразилии, теперь появились новые поставщики сои: Россия и Аргентина. Китай и сам стал выращивать сою.Выращивание китайцами сои у себя, в Китае, Трамп назвал "недружественным актом".Вообще же Китай — главный в мире покупатель сои. Страна приобретает 60 % мирового экспорта сои.Проблема Трампа состоит не только в том, что фермеры США начали испытывать "экстремальный финансовый стресс", как писали американские издания. Те американские штаты, где производят сою, — это избиратели Трампа.Поэтому, когда Китай снял свои пошлины, Трамп разразился радостным публичным посланием главе Компартии Китая:"Для меня большая честь, что председатель Си одобрил начало закупок Китаем огромных объёмов сои... Наши фермеры будут очень довольны! Фермерам стоит покупать больше земли и более мощные тракторы. Хочу поблагодарить председателя Си!"Пункт стратегии Трампа номер два в действии: изображай радость, изображай победу.Чипы, автопром и немецкий министр, которого никто не ждётЕщё интереснее была история с компанией Nexperia.Китайская компания спокойно работала в Нидерландах и занималась производством и поставкой чипов, которые необходимы для автомобилей, медицинской техники, бытовых приборов и множества различных производств, в том числе, что немаловажно, для ВПК.Nexperia принадлежала китайскому концерну Wingtech.Нидерланды (по наущению США, конечно же) решили компанию отобрать себе. Быстро придумали какой-то новый закон (до этого случая ни разу не применявшийся). И решили просто украсть все европейские активы компании.Китай моментально ограничил экспорт продукции.Заменить китайские чипы невозможно: для их производства нужны всё те же пресловутые "редкоземельные металлы", которые добывает именно Китай.Разразился не просто скандал, а настоящая паника. Автопроизводство в Европе должно было остановиться буквально через месяц.Газета "Ле Монд" написала, что если Nexperia не разблокируют, вообще вся Европа просто встанет.Больше всего пострадала Германия. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль собрался было лететь в Китай, но, как обескураженно написали немецкие газеты, "никто не хочет его там видеть".Газета "Вельт" охарактеризовала происходящее как "дипломатическую катастрофу".Между прочим, канцлер Фридрих Мерц ещё ни разу не был с визитом в Китае. Его, кажется, тоже не желают там видеть?Европейские страны попытались взывать к каким-то обязанностям Китая поставлять им продукцию, но всё было тщетно.Продукцию начали поставлять только тогда, когда Nexperia вернулась в родной китайский концерн.Да, пришлось вернуть компанию хозяевам. Чуть не скончались всей Европой от "ответных санкций".Но всем понятно, что Китай просто слегка продемонстрировал свои возможности.Настоящая торговая война даже ещё не начиналась.Бросают вызов!Однако не стоит обращать внимания на льстивые речи Трампа.Стратегия США остаётся прежней: Китай — главный враг, и об этом говорится без всякого стеснения.Недавно был опубликован доклад постоянной комиссии Конгресса США.В нём всё сказано прямо:"Производственный сектор Китая доминирует в мире и вызывает всё большую обеспокоенность у торговых партнёров".Промышленная политика Китая "деформирует рынок".Си Цзиньпин "упорно бросает вызов мировому лидерству США и утверждает позицию Китая на мировой арене. В том числе принимая десятки мировых лидеров на саммите ШОС в Тяньцзине, за которым последовал военный парад в Пекине"."Китай продолжает свои усилия к построению альтернативного мирового порядка, в центре которого находится он сам"."Китай, Россия, Иран и Северная Корея налаживают более тесные связи, которые повышают их способность бросать вызов интересам США, их союзникам и партнёрам по всему миру.Эти государства имеют общие цели: подорвать глобальное лидерство США".Глобальное лидерство уже, безусловно, подорвано. И в самих США об этом прекрасно знают.Встреча в Корее: ни слова о нефти!Кстати, встреча Трампа и товарища Си в Южной Корее в октябре уже продемонстрировала возросшую силу Китая.Товарищ Си прибыл туда, укрепив свой авторитет на только что прошедшем пленуме ЦК КПК. Многие ненадёжные элементы были исключены из партии, ЦК был обновлён на две трети.Пленум продемонстрировал единство власти, были определены экономические цели на ближайшие пять лет. Цель — построить "Прекрасный Китай".В западной прессе начали называть председателя Си "императором".Дональд Трамп прибыл на встречу, видимо, без особых аргументов. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что речь даже не шла о поставках российской нефти в Китай.Сам Трамп заявил, что этот вопрос "не обсуждался".Хотя изначально его объявляли ключевым на переговорах с Китаем. Трамп хотел "продавить" Китай на отказ от поставок нефти из России (пункт стратегии номер один).Но это не получилось, и Трамп в итоге удовлетворился рассказом о том, что их встреча с товарищем Си была просто замечательной, "на 12 баллов из 10" (пункт стратегии номер два).Ну а что касается Европы, то уже ведутся разговоры о скорой "хунгаризации" Германии. То есть Германия, как Венгрия, станет основным экономическим партнёром Китая в Европе. И будет жить, подчиняясь требованиям Китая.Но если для маленькой Венгрии это был шанс на экономическое чудо, и Венгрия его использовала "на всю катушку", то для Германии это "какой-то позор".А в Лондоне в центре города будет построено огромное посольство Китая.Шесть лет тому назад Китай выкупил здание бывшего лондонского Королевского монетного двора. Но не мог получить разрешение на его перестройку для своей дипмиссии.Местный совет района Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против этого строительства.Против выступали обе главные разведслужбы: MI5 и MI6.Но… ожидается, что в ближайшее время премьер даст разрешение на строительство этого суперпосольства.Потому что Китай высказал сильное недовольство, назвав решение британских властей необоснованным и бессмысленным.И вместо Королевского монетного двора будет теперь в Лондоне грандиозное посольство Китая. Наверняка более масштабное, чем трамповский отремонтированный Белый дом.Читайте также: Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США

китай

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, китай, сша, европа, дональд трамп, си цзиньпин, фридрих мерц, mi6, шос, впк